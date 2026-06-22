Messi Avstriya bilan bahsda bir yo‘la 3 ta buyuk rekordni yangilashi mumkin
JCH-2026 doirasida bo‘lib o‘tadigan Argentina va Avstriya o‘rtasidagi uchrashuv nafaqat guruhdagi yetakchilik, balki futbol tarixini qayta yozish nuqtayi nazaridan ham ulkan ahamiyat kasb etmoqda. Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi mazkur bahsda maydonga tushib, birdaniga uchta buyuk rekordni yangilash yoki mustahkamlash imkoniyatiga ega bo‘lib turibdi.
Messini kutayotgan uchta tarixiy natija:
Ketma-ket gol urish seriyasi: Leoga ketma-ket oltita Jahon chempionati o‘yinida raqiblar darvozasini ishg‘ol qilish rekordini takrorlash uchun atigi bitta gol kifoya. Hozirda ushbu afsonaviy natija faqatgina Jyust Fonten va Jairzinoga tegishli bo‘lib turibdi.
Mundiallar tarixidagi mutlaq to‘purarlik: Ayni damda argentinalik sehrgar Jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi to‘purarlar ro‘yxatida germaniyalik Miroslav Kloze bilan 16 ta gol bilan birinchi o‘rinni bo‘lishib turibdi. Avstriya darvozasiga uriladigan navbatdagi to‘p Messini JCH tarixidagi yagona va mutlaq raqamli to‘purarga aylantiradi!
Uzoq masofadan urilgan gollar qiroli: Bundan tashqari, Messi Jahon chempionatlarida jarima maydonchasi tashqarisidan gol urish bo‘yicha ham o‘z rekordini yangilashi mumkin. Hozirda uning hisobida mana shunday uzoq masofadan yo‘llangan 5 ta gol mavjud.
Argentina guruhda peshqadamlik qilmoqda
Eslatib o‘tamiz, amaldagi dunyo chempioni Argentina terma jamoasi musobaqadagi yurishini juda ishonchli boshladi. Ilk turda ular Jazoir terma jamoasini 3:0 hisobida tor-mor etib, guruh peshqadamlaridan biriga aylanib olishgan.
Argentina va Avstriya milliy jamoalari o‘rtasidagi ushbu intiqlik bilan kutilayotgan shiddatli bahs bugun soat 22:00 da boshlanadi. Messi yana bir bor futbol tarixi kitoblarini yangilab, muxlislariga unutilmas tuhfa taqdim eta oladimi? Buni tez orada yashil maydonda ko‘rib olamiz!
…