Messi Avstriya bilan bahsda bir yo‘la 3 ta buyuk rekordni yangilashi mumkin

·0·Sport
Messi Avstriya bilan bahsda bir yo‘la 3 ta buyuk rekordni yangilashi mumkin

JCH-2026 doirasida bo‘lib o‘tadigan Argentina va Avstriya o‘rtasidagi uchrashuv nafaqat guruhdagi yetakchilik, balki futbol tarixini qayta yozish nuqtayi nazaridan ham ulkan ahamiyat kasb etmoqda. Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi mazkur bahsda maydonga tushib, birdaniga uchta buyuk rekordni yangilash yoki mustahkamlash imkoniyatiga ega bo‘lib turibdi.

Messini kutayotgan uchta tarixiy natija:

  • Ketma-ket gol urish seriyasi: Leoga ketma-ket oltita Jahon chempionati o‘yinida raqiblar darvozasini ishg‘ol qilish rekordini takrorlash uchun atigi bitta gol kifoya. Hozirda ushbu afsonaviy natija faqatgina Jyust Fonten va Jairzinoga tegishli bo‘lib turibdi.

  • Mundiallar tarixidagi mutlaq to‘purarlik: Ayni damda argentinalik sehrgar Jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi to‘purarlar ro‘yxatida germaniyalik Miroslav Kloze bilan 16 ta gol bilan birinchi o‘rinni bo‘lishib turibdi. Avstriya darvozasiga uriladigan navbatdagi to‘p Messini JCH tarixidagi yagona va mutlaq raqamli to‘purarga aylantiradi!

  • Uzoq masofadan urilgan gollar qiroli: Bundan tashqari, Messi Jahon chempionatlarida jarima maydonchasi tashqarisidan gol urish bo‘yicha ham o‘z rekordini yangilashi mumkin. Hozirda uning hisobida mana shunday uzoq masofadan yo‘llangan 5 ta gol mavjud.

Argentina guruhda peshqadamlik qilmoqda

Eslatib o‘tamiz, amaldagi dunyo chempioni Argentina terma jamoasi musobaqadagi yurishini juda ishonchli boshladi. Ilk turda ular Jazoir terma jamoasini 3:0 hisobida tor-mor etib, guruh peshqadamlaridan biriga aylanib olishgan.

Argentina va Avstriya milliy jamoalari o‘rtasidagi ushbu intiqlik bilan kutilayotgan shiddatli bahs bugun soat 22:00 da boshlanadi. Messi yana bir bor futbol tarixi kitoblarini yangilab, muxlislariga unutilmas tuhfa taqdim eta oladimi? Buni tez orada yashil maydonda ko‘rib olamiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

J guruhida super to‘qnashuv! Amaldagi chempion Argentina Avstriyaga qarshiJ guruhida super to‘qnashuv! Amaldagi chempion Argentina Avstriyaga qarshiBugun, 21:43Hamdamov: «Ronalduga qarshi o‘ynash orzu edi, bugun esa bu tushga o‘xshaydi»Hamdamov: «Ronalduga qarshi o‘ynash orzu edi, bugun esa bu tushga o‘xshaydi»Bugun, 21:32Tottenxemga Garri Keyn oʻrnini bosuvchi yangi hujumchi tavsiya etildiTottenxemga Garri Keyn oʻrnini bosuvchi yangi hujumchi tavsiya etildiBugun, 21:18Krishtianu Ronaldu va Portugaliya: Roberto Martines qachon qatʼiy qaror qabul qiladi?Krishtianu Ronaldu va Portugaliya: Roberto Martines qachon qatʼiy qaror qabul qiladi?Bugun, 21:16Roberto Carlos: Neymar qaytsa, Braziliya Jahon chempionati finaliga chiqa oladiRoberto Carlos: Neymar qaytsa, Braziliya Jahon chempionati finaliga chiqa oladiBugun, 20:56Rustam Ashurmatov: "Portugaliyaga qarshi o‘yinda 1000% kuchimizni beramiz"Rustam Ashurmatov: "Portugaliyaga qarshi o‘yinda 1000% kuchimizni beramiz"Bugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi