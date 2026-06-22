Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi

·0·Sport
Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi futbol olamida navbatdagi ulkan natijani qayd etib, jahon chempionatlari tarixidagi mutlaq toʻpurar unvonini qoʻlga kiritdi. Dallas shahrida oʻtgan J guruhi doirasidagi Avstriyaga qarshi uchrashuvda Inter Miami yulduzi oʻzining tarixiy golini urishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

39 yoshni qarshilash arafasida turgan afsonaviy hujumchi ushbu gol evaziga mundiallardagi umumiy gollari sonini 17 taga yetkazdi. Shu tariqa, u germaniyalik Miroslav Klose tomonidan oʻrnatilgan va 2014-yildan buyon daxlsiz boʻlib kelayotgan 16 ta golli rekordni yangiladi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Lionel Messi turnirni yuqori sport formasida boshlagan va Jazoirga qarshi bahsdagi xet-triki orqali rekordga juda yaqinlashib olgan edi.

Penalti bilan bogʻliq omadsizlik va iroda

Tarixiy natija qayd etilgan oʻyin Messi uchun oson kechmadi. Bahsning dastlabki daqiqalarida VAR tizimi yordamida Argentina foydasiga penalti belgilandi. Biroq sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibi 12 metrlik nuqtadan adashib, darvoza ustunining chap tomonini nishonga oldi. Bu holat stadionga yigʻilgan minglab muxlislarni hayratda qoldirdi.

Opta tahlillariga koʻra, ushbu xatodan soʻng Lionel Messi jahon chempionatlari tarixida ham eng koʻp penalti tepgan (7 marta), ham eng koʻp penaltidan foydalana olmagan (3 marta) futbolchi sifatida ham qayd etildi. Shunga qaramay, u ruhan tushkunlikka tushmasdan, oʻyin davomida oʻz mahoratini koʻrsatdi va baribir maqsadiga erishdi.

Yangi marralar sari

Toʻpurarlik rekordidan tashqari, Messi Shimoliy Amerikadagi turnirda boshqa koʻrsatkichlar boʻyicha ham yetakchilikni oʻz qoʻliga olmoqda. Hozirda u golli uzatmalar (assist) soni boʻyicha oʻzining afsonaviy vatandoshi Diego Maradona bilan tenglashib turibdi. Keyingi oʻyinlarda ushbu natijani ham yangilash imkoniyati mavjud.

Lionel Messining 40 yoshga yaqinlashib qolganiga qaramay, Albiceleste safidagi taʼsiri va oʻyin darajasi pasaygani yoʻq. Uning bu yutugʻi zamonaviy futbolda yosh shunchaki raqam ekanligini yana bir bor isbotlamoqda. Argentina terma jamoasi oʻz yetakchisi boshchiligida turnirning asosiy favoritlaridan biri boʻlib qolmoqda.

Ushbu rekord nafaqat Messi uchun, balki butun futbol olami uchun muhim ahamiyatga ega. Miroslav Klose oʻn yil davomida saqlab kelgan choʻqqining zabt etilishi, Lionel Messining barcha davrlarning eng buyuk futbolchisi sifatidagi maqomini yanada mustahkamladi.

Lionel MessiArgentinaJahon ChempionatiRekordFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messining noxush seriyasi: u ketma-ket 3-mundialda penaltidan adashdi (video)Messining noxush seriyasi: u ketma-ket 3-mundialda penaltidan adashdi (video)Bugun, 23:18Tarix yangilandi: Messi JCH tarixidagi mutlaq to‘purarga aylandi (video)Tarix yangilandi: Messi JCH tarixidagi mutlaq to‘purarga aylandi (video)Bugun, 23:02Argentina va Avstriya bahsida Messi hisobni ochdiArgentina va Avstriya bahsida Messi hisobni ochdiBugun, 23:01Thibaut Courtois Real Madridda qolish sharti va faoliyatini yakunlash rejasi haqida gapirdiThibaut Courtois Real Madridda qolish sharti va faoliyatini yakunlash rejasi haqida gapirdiBugun, 22:53Messi Avstriya bilan bahsda bir yo‘la 3 ta buyuk rekordni yangilashi mumkinMessi Avstriya bilan bahsda bir yo‘la 3 ta buyuk rekordni yangilashi mumkinBugun, 21:52J guruhida super to‘qnashuv! Amaldagi chempion Argentina Avstriyaga qarshiJ guruhida super to‘qnashuv! Amaldagi chempion Argentina Avstriyaga qarshiBugun, 21:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi