Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi futbol olamida navbatdagi ulkan natijani qayd etib, jahon chempionatlari tarixidagi mutlaq toʻpurar unvonini qoʻlga kiritdi. Dallas shahrida oʻtgan J guruhi doirasidagi Avstriyaga qarshi uchrashuvda Inter Miami yulduzi oʻzining tarixiy golini urishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
39 yoshni qarshilash arafasida turgan afsonaviy hujumchi ushbu gol evaziga mundiallardagi umumiy gollari sonini 17 taga yetkazdi. Shu tariqa, u germaniyalik Miroslav Klose tomonidan oʻrnatilgan va 2014-yildan buyon daxlsiz boʻlib kelayotgan 16 ta golli rekordni yangiladi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Lionel Messi turnirni yuqori sport formasida boshlagan va Jazoirga qarshi bahsdagi xet-triki orqali rekordga juda yaqinlashib olgan edi.
Penalti bilan bogʻliq omadsizlik va irodaTarixiy natija qayd etilgan oʻyin Messi uchun oson kechmadi. Bahsning dastlabki daqiqalarida VAR tizimi yordamida Argentina foydasiga penalti belgilandi. Biroq sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibi 12 metrlik nuqtadan adashib, darvoza ustunining chap tomonini nishonga oldi. Bu holat stadionga yigʻilgan minglab muxlislarni hayratda qoldirdi.
Opta tahlillariga koʻra, ushbu xatodan soʻng Lionel Messi jahon chempionatlari tarixida ham eng koʻp penalti tepgan (7 marta), ham eng koʻp penaltidan foydalana olmagan (3 marta) futbolchi sifatida ham qayd etildi. Shunga qaramay, u ruhan tushkunlikka tushmasdan, oʻyin davomida oʻz mahoratini koʻrsatdi va baribir maqsadiga erishdi.
Yangi marralar sariToʻpurarlik rekordidan tashqari, Messi Shimoliy Amerikadagi turnirda boshqa koʻrsatkichlar boʻyicha ham yetakchilikni oʻz qoʻliga olmoqda. Hozirda u golli uzatmalar (assist) soni boʻyicha oʻzining afsonaviy vatandoshi Diego Maradona bilan tenglashib turibdi. Keyingi oʻyinlarda ushbu natijani ham yangilash imkoniyati mavjud.
Lionel Messining 40 yoshga yaqinlashib qolganiga qaramay, Albiceleste safidagi taʼsiri va oʻyin darajasi pasaygani yoʻq. Uning bu yutugʻi zamonaviy futbolda yosh shunchaki raqam ekanligini yana bir bor isbotlamoqda. Argentina terma jamoasi oʻz yetakchisi boshchiligida turnirning asosiy favoritlaridan biri boʻlib qolmoqda.
Ushbu rekord nafaqat Messi uchun, balki butun futbol olami uchun muhim ahamiyatga ega. Miroslav Klose oʻn yil davomida saqlab kelgan choʻqqining zabt etilishi, Lionel Messining barcha davrlarning eng buyuk futbolchisi sifatidagi maqomini yanada mustahkamladi.
…