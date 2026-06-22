Messi uchun rekord haykal: Argentinada 26 metrlik ulkan yodgorlik ochildi
Argentinada futbol afsonasi Lionel Messi sharafiga dunyodagi eng baland haykal ochildi. Sakkiz karra “Oltin to‘p” sohibi va jahon chempioni hisoblangan futbolchi uchun barpo etilgan ushbu haykal o‘z ko‘lami bilan ham e’tiborni tortmoqda.
Haykalning balandligi 26 metrni, umumiy og‘irligi esa 70 tonnani tashkil etadi. Uning dizayni mashhur haykaltarosh Aldo Berois tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, loyiha qisqa vaqt ichida muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otdi.
Qizig‘i shundaki, joriy yil iyun oyi boshlarida Kolkata shahrida o‘rnatilgan 21 metrlik Messi haykali kuchli shamollar sabab xavfsizlik bilan bog‘liq e’tirozlar ortidan buzib tashlangan edi. Shu bois Argentinadagi yangi haykal yanada mustahkam va puxta qurilgani alohida ta’kidlanmoqda.
Ma’lumot uchun, 38 yoshli Messi 2023 yildan buyon “Inter Mayami” safida to‘p surmoqda. U Yevropadagi faoliyati davomida “Barselona” va “Pari Sen-Jermen” jamoalarida o‘ynab, ko‘plab yutuqlarga erishgan.
Yangi haykal esa uning futbol tarixidagi o‘rni naqadar ulkan ekanini yana bir bor namoyish etmoqda.
…