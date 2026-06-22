Messi uchun rekord haykal: Argentinada 26 metrlik ulkan yodgorlik ochildi

·94·Dunyo
Messi uchun rekord haykal: Argentinada 26 metrlik ulkan yodgorlik ochildi

Argentinada futbol afsonasi Lionel Messi sharafiga dunyodagi eng baland haykal ochildi. Sakkiz karra “Oltin to‘p” sohibi va jahon chempioni hisoblangan futbolchi uchun barpo etilgan ushbu haykal o‘z ko‘lami bilan ham e’tiborni tortmoqda.

Haykalning balandligi 26 metrni, umumiy og‘irligi esa 70 tonnani tashkil etadi. Uning dizayni mashhur haykaltarosh Aldo Berois tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, loyiha qisqa vaqt ichida muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otdi.

Qizig‘i shundaki, joriy yil iyun oyi boshlarida Kolkata shahrida o‘rnatilgan 21 metrlik Messi haykali kuchli shamollar sabab xavfsizlik bilan bog‘liq e’tirozlar ortidan buzib tashlangan edi. Shu bois Argentinadagi yangi haykal yanada mustahkam va puxta qurilgani alohida ta’kidlanmoqda.

Ma’lumot uchun, 38 yoshli Messi 2023 yildan buyon “Inter Mayami” safida to‘p surmoqda. U Yevropadagi faoliyati davomida “Barselona” va “Pari Sen-Jermen” jamoalarida o‘ynab, ko‘plab yutuqlarga erishgan.

Yangi haykal esa uning futbol tarixidagi o‘rni naqadar ulkan ekanini yana bir bor namoyish etmoqda.

Lionel MessiArgentinaInter MiamiBarcelonaParis Saint-Germain
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nyu-York metrosida O‘zbekiston vagoniNyu-York metrosida O‘zbekiston vagoniBugun, 22:10Qatardagi gaz zavodida dahshatli portlash sodir bo‘ldiQatardagi gaz zavodida dahshatli portlash sodir bo‘ldiBugun, 21:04Dunyoni hayratga solgan aeroport: Singapur mo‘jizasiDunyoni hayratga solgan aeroport: Singapur mo‘jizasiBugun, 20:33Kanadadagi noyob topilma olimlarni hayratga soldiKanadadagi noyob topilma olimlarni hayratga soldiBugun, 19:48Turkiyada kelin to‘yida uzilgan o‘q 11 kishini jarohatladiTurkiyada kelin to‘yida uzilgan o‘q 11 kishini jarohatladiBugun, 19:37Ukraina Voronejdagi harbiy zavodga zarba berganini tasdiqladiUkraina Voronejdagi harbiy zavodga zarba berganini tasdiqladiBugun, 17:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi