NVIDIA sunʼiy intellekt yordamida koinot sirlarini oʻrganishni 15 ming marta tezlashtirdi

·29·Texno
NVIDIA sunʼiy intellekt yordamida koinot sirlarini oʻrganishni 15 ming marta tezlashtirdi

NVIDIA korporatsiyasi ilmiy hisoblashlar sohasida inqilobiy oʻzgarishlarga sabab boʻluvchi yangi dasturiy vositalarni taqdim etdi. Gamburgda boʻlib oʻtgan ISC 2026 konferensiyasida namoyish etilgan ushbu texnologiyalar astronomiya, yuqori energiyalar fizikasi va materialshunoslik kabi murakkab yoʻnalishlarda maʼlumotlarni qayta ishlash tezligini bir necha ming barobarga oshirish imkonini beradi. Bu kashfiyotlar nafaqat vaqtni tejaydi, balki ilgari insoniyat koʻzidan chetda qolgan koinot signallarini aniqlashga yordam beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi ishlanmalar orasida eng diqqatga sazovori cuPhoton paketi boʻlib, u teleskoplar va rentgen qurilmalaridan olinadigan koʻp oʻlchovli maʼlumotlar bilan ishlashga moʻljallangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, NVIDIA GB200 NVL72 tizimlarida astronomik fayllarni yuklash va oʻqish tezligi 14 900 barobarga oshgan. Signal tahlili esa 32 ta Grace Blackwell superchiplari yordamida 8400 marta tezroq amalga oshirilmoqda. Bu texnologiya Vera Rubin observatoriyasi tomonidan olib boriladigan milliardlab galaktikalarni suratga olish loyihasida hal qiluvchi rol oʻynaydi.

Koinot va zarrachalar fizikasi: Yoʻqotilgan signallar qaytmoqda

Yana bir muhim yangilik — DAQIRI kutubxonasi boʻlib, u ilmiy datchiklardan kelayotgan ulkan maʼlumotlar oqimini real vaqt rejimida uzatishni taʼminlaydi. Odatda, anʼanaviy tizimlar xotira cheklovlari tufayli maʼlumotlarning bir qismini oʻchirib yuborishga majbur boʻladi. Biroq, CERN mutaxassislari bilan hamkorlikda yaratilgan A-GHOST loyihasi Katta adron kollayderidagi ATLAS tajribasi maʼlumotlarini sunʼiy intellekt yordamida tahlil qilishni boshladi. Ilgari voqealarning 99 foizi saqlab qolish imkonsizligi sababli tashlab yuborilgan boʻlsa, endi SI hatto eng kamyob signallarni, jumladan, qora materiya izlarini ham qidirib topishi mumkin.

Kimyo va materialshunoslik sohasida NVIDIA ALCHEMI platformasini rivojlantirmoqda. Ushbu tizim millionlab molekulyar birikmalarni bir vaqtning oʻzida modellashtirish imkonini beradi. Bu, oʻz navbatida, yangi avlod akkumulyatorlari, katalizatorlar va hatto kosmetika mahsulotlarini yaratish jarayonini keskin tezlashtiradi. Masalan, Lila Sciences kompaniyasi ALCHEMI yordamida yangi materiallarni qidirishni 50 barobarga, magnit xususiyatlarini hisoblashni esa 30 barobarga tezlashtirishga erishgan.

Texnologik optimallashtirish natijasida TensorNet modellarini oʻqitish olti barobarga tezlashdi va xotira isteʼmoli uch marta qisqardi. Bu olimlarga ilgari haftalab vaqt talab qilgan hisob-kitoblarni bir necha kunda yakunlash imkonini beradi. NVIDIA oʻzining hisoblash tezlatkichlarini shunchaki grafik protsessor emas, balki zamonaviy ilm-fanning universal quroliga aylantirishni maqsad qilgan.

Ushbu yutuqlar Oʻzbekiston kabi ilmiy tadqiqotlar va raqamli iqtisodiyotga eʼtibor qaratayotgan mamlakatlar uchun ham dolzarbdir. NVIDIA texnologiyalarining bunday sakrashi global miqyosda murakkab ilmiy gipotezalarni tekshirish vaqtini qisqartirib, texnologik taraqqiyotni yangi bosqichga olib chiqadi. Endilikda insoniyat koinotning eng chekka nuqtalaridan kelayotgan zaif signallarni ham “eshitish” va tahlil qilish imkoniga ega boʻlmoqda.

NVIDIASunʼiy IntellektAstronomiyaCERNGrace Blackwell
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX tarixiy rekordni yangiladi: Kompaniya butun insoniyatdan koʻproq sunʼiy yoʻldosh uchirdiSpaceX tarixiy rekordni yangiladi: Kompaniya butun insoniyatdan koʻproq sunʼiy yoʻldosh uchirdiBugun, 23:28Anthropic kompaniyasi Claude foydalanuvchilaridan shaxsni tasdiqlovchi hujjat soʻrashi mumkinAnthropic kompaniyasi Claude foydalanuvchilaridan shaxsni tasdiqlovchi hujjat soʻrashi mumkinBugun, 23:27Call of Duty: Black Ops klassik qismlari PlayStation konsollariga qaytmoqdaCall of Duty: Black Ops klassik qismlari PlayStation konsollariga qaytmoqdaBugun, 22:55Amazon sunʼiy intellektga asoslangan yangi Alexa+ yordamchisini Hindistonda sinovdan oʻtkazmoqdaAmazon sunʼiy intellektga asoslangan yangi Alexa+ yordamchisini Hindistonda sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 22:51Turkiya yadro energetikasi ostonasida: «Akkuyu» AESning birinchi bloki yakunlandiTurkiya yadro energetikasi ostonasida: «Akkuyu» AESning birinchi bloki yakunlandiBugun, 21:56SpaceX va Reflection AI oʻrtasida 6,3 milliard dollarlik yirik kelshim imzolandiSpaceX va Reflection AI oʻrtasida 6,3 milliard dollarlik yirik kelshim imzolandiBugun, 21:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi