Nyu-York metrosida O‘zbekiston vagoni
Jahon chempionati kunlarida Nyu-York metrosida noodatiy va e’tiborga molik tashabbus amalga oshirildi — vagonlardan biri O‘zbekiston bayrog‘i ranglarida bezatildi.
AQSHning eng gavjum va yirik shaharlaridan biri hisoblangan Nyu-Yorkda amalga oshirilgan ushbu loyiha nafaqat mahalliy aholi, balki u yerda yashayotgan o‘zbekistonliklar va muxlislar e’tiborini ham o‘ziga tortdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolar va suratlar bu tashabbusga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirdi.
Mazkur bezak O‘zbekiston milliy terma jamoasiga bildirilgan hurmat va qo‘llab-quvvatlov ramzi sifatida baholanmoqda. Ayniqsa, jahon chempionati doirasida mamlakatimiz nomining xalqaro maydonda kengroq tilga olinayotgani muxlislar uchun alohida faxr bag‘ishlamoqda.
Bu kabi tashabbuslar O‘zbekiston brendining dunyo sahnasida tobora ko‘proq namoyon bo‘layotganidan dalolat beradi.
…