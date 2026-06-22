Messining noxush seriyasi: u ketma-ket 3-mundialda penaltidan adashdi (video)

·0·Sport
Messining noxush seriyasi: u ketma-ket 3-mundialda penaltidan adashdi (video)

JCH-2026 guruh bosqichining 2-turidan o‘rin olgan Argentina va Avstriya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv kutilmagan drama bilan boshlandi. O‘yinning dastlabki daqiqalaridayoq argentinalik muxlislar hayajondan boshlarini changallab qolishdi — jamoa sardori Lionel Messi 11 metrlik nuqtada omadsizlikka uchradi.

Avstriya bilan bahsdagi omadsiz daqiqa

Uchrashuvning hali 7-daqiqasi o‘tib borayotgan bir paytda Argentina terma jamoasi vakillari raqib jarima maydonchasi ichida penalti ishlab olishdi. To‘p qarshisiga, odatdagidek, katta tajribaga ega bo‘lgan 38 yoshli Lionel Messi keldi.

Leo to‘pni o‘zining sevimli chap oyog‘i bilan darvozaning o‘ng pastki burchagiga yo‘lladi. Biroq bu safar ijro ideal chiqmadi va to‘p darvoza ustuni yonidan o‘tib ketdi. Sardorning ushbu xatosi o‘yinning qizg‘inligini yanada oshirib yubordi.

Ketma-ket uchinchi mundialdagi «noxush an’ana»

Bu omadsizlik shunchaki oddiy vaziyat emas, balki Messining Jahon chempionatlari tarixidagi o‘ziga xos salbiy rekordini yangiladi. Tarixga nazar tashlasak, Argentina yetakchisi qatorisiga uchinchi Jahon chempionatida penaltini aniq amalga oshira olmayapti:

  • JCH-2018 (Islandiyaga qarshi): Rossiya yashil maydonlarida o‘tgan turnirda Messi Islandiya terma jamoasi darvozaboni to‘sig‘idan o‘ta olmagan edi.

  • JCH-2022 (Polshaga qarshi): Qatardagi chempionlik musobaqasida ham Leo guruh bosqichi doirasida kechgan Polsha bilan bahsda 11 metrlik nuqtadan gol ura olmagan.

  • JCH-2026 (Avstriyaga qarshi): Mana, 2026 yilgi Shimoliy Amerikadagi mundialda ham o‘sha noxush ssenariy takrorlandi va Messi yana bir bor imkoniyatni qo‘ldan boy berdi.

Hatto dunyoning eng buyuk futbolchilari ham mana shunday ruhiy bosim va kutilmagan xatolardan xoli emasligini futbol olami yana bir bor ko‘rib turibdi. Ammo bu omadsizlik Messining buyukligiga aslo soya sola olmaydi!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarix yangilandi: Messi JCH tarixidagi mutlaq to‘purarga aylandi (video)Tarix yangilandi: Messi JCH tarixidagi mutlaq to‘purarga aylandi (video)Bugun, 23:02Argentina va Avstriya bahsida Messi hisobni ochdiArgentina va Avstriya bahsida Messi hisobni ochdiBugun, 23:01Thibaut Courtois Real Madridda qolish sharti va faoliyatini yakunlash rejasi haqida gapirdiThibaut Courtois Real Madridda qolish sharti va faoliyatini yakunlash rejasi haqida gapirdiBugun, 22:53Messi Avstriya bilan bahsda bir yo‘la 3 ta buyuk rekordni yangilashi mumkinMessi Avstriya bilan bahsda bir yo‘la 3 ta buyuk rekordni yangilashi mumkinBugun, 21:52J guruhida super to‘qnashuv! Amaldagi chempion Argentina Avstriyaga qarshiJ guruhida super to‘qnashuv! Amaldagi chempion Argentina Avstriyaga qarshiBugun, 21:43Hamdamov: «Ronalduga qarshi o‘ynash orzu edi, bugun esa bu tushga o‘xshaydi»Hamdamov: «Ronalduga qarshi o‘ynash orzu edi, bugun esa bu tushga o‘xshaydi»Bugun, 21:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi