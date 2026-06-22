Messining noxush seriyasi: u ketma-ket 3-mundialda penaltidan adashdi (video)
JCH-2026 guruh bosqichining 2-turidan o‘rin olgan Argentina va Avstriya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv kutilmagan drama bilan boshlandi. O‘yinning dastlabki daqiqalaridayoq argentinalik muxlislar hayajondan boshlarini changallab qolishdi — jamoa sardori Lionel Messi 11 metrlik nuqtada omadsizlikka uchradi.
Avstriya bilan bahsdagi omadsiz daqiqa
Uchrashuvning hali 7-daqiqasi o‘tib borayotgan bir paytda Argentina terma jamoasi vakillari raqib jarima maydonchasi ichida penalti ishlab olishdi. To‘p qarshisiga, odatdagidek, katta tajribaga ega bo‘lgan 38 yoshli Lionel Messi keldi.
Leo to‘pni o‘zining sevimli chap oyog‘i bilan darvozaning o‘ng pastki burchagiga yo‘lladi. Biroq bu safar ijro ideal chiqmadi va to‘p darvoza ustuni yonidan o‘tib ketdi. Sardorning ushbu xatosi o‘yinning qizg‘inligini yanada oshirib yubordi.
Ketma-ket uchinchi mundialdagi «noxush an’ana»
Bu omadsizlik shunchaki oddiy vaziyat emas, balki Messining Jahon chempionatlari tarixidagi o‘ziga xos salbiy rekordini yangiladi. Tarixga nazar tashlasak, Argentina yetakchisi qatorisiga uchinchi Jahon chempionatida penaltini aniq amalga oshira olmayapti:
JCH-2018 (Islandiyaga qarshi): Rossiya yashil maydonlarida o‘tgan turnirda Messi Islandiya terma jamoasi darvozaboni to‘sig‘idan o‘ta olmagan edi.
JCH-2022 (Polshaga qarshi): Qatardagi chempionlik musobaqasida ham Leo guruh bosqichi doirasida kechgan Polsha bilan bahsda 11 metrlik nuqtadan gol ura olmagan.
JCH-2026 (Avstriyaga qarshi): Mana, 2026 yilgi Shimoliy Amerikadagi mundialda ham o‘sha noxush ssenariy takrorlandi va Messi yana bir bor imkoniyatni qo‘ldan boy berdi.
Hatto dunyoning eng buyuk futbolchilari ham mana shunday ruhiy bosim va kutilmagan xatolardan xoli emasligini futbol olami yana bir bor ko‘rib turibdi. Ammo bu omadsizlik Messining buyukligiga aslo soya sola olmaydi!
…