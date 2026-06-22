Thibaut Courtois Real Madridda qolish sharti va faoliyatini yakunlash rejasi haqida gapirdi
Madridning Real Madrid klubi darvozaboni Thibaut Courtois oʻzining kelajagi va faoliyatini yakunlash borasidagi rejalari bilan oʻrtoqlashdi. Belgiyalik posbon "qirollik klubi" safida butunlay qolishni istashini maʼlum qildi, biroq yakuniy qaror faqat rahbariyatga bogʻliqligini tan oldi. Bu haqda Goal.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda 34 yoshda boʻlgan tajribali darvozabon jahon futbolidagi eng kuchli posbonlardan biri boʻlib qolmoqda. Uning Madrid jamoasi bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning iyuniga qadar moʻljallangan. Sakkiz yil avval Londondan Ispaniya poytaxtiga koʻchib oʻtgan futbolchi oʻzining bolalikdagi orzusini amalga oshirganini taʼkidladi.
Kelajak va klub rahbariyatining qaroriThibaut Courtois bergan intervyusida faoliyatini aynan Real Madrid safida tugatish eng katta maqsadi ekanini yashirmadi. "Hammasi klub nima xohlashiga bogʻliq. Men ularning qarorlarini doim hurmat qilaman. Umid qilamanki, yana 4 yoki 5 yildan keyin faoliyatimni aynan shu yerda yakunlayman. Bu mening orzuim", — dedi belgiyalik darvozabon.
Shu bilan birga, Courtois zamonaviy futbolning shafqatsiz qoidalarini ham yaxshi tushunadi. 34 yoshli futbolchi jamoalarda avlodlar almashinuvi tabiiy jarayon ekanini, ammo oʻzining hozirgi sport formasi hali bir necha yil yuqori saviyada oʻynashga imkon berishini his qilmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, klubning uzoq muddatli rejalari uning taqdirini belgilab beradi.
Qiyinchiliklardan qahramonlikkachaCourtoisning Real Madriddagi yoʻli oson kechmagan. Dastlabki mavsumlarda u muxlislar va ekspertlar tomonidan tanqidlar ostida qolgan edi. Biroq vaqt oʻtishi bilan u jamoaning ajralmas boʻlagiga aylandi. Ayniqsa, 2022-yilgi Chempionlar ligasi finalidagi qahramonliklari uni klub tarixidagi eng buyuk darvozabonlar qatoriga qoʻshdi.
Joriy mavsumda ham Thibaut Courtois oʻzining barqaror oʻyinini namoyish etmoqda. La Liga doirasidagi 32 ta uchrashuvda maydonga tushgani va 2026-yilgi jahon chempionatidagi ishonchli harakatlari uning hali ham dunyoning birinchi raqamli posbonlaridan biri ekanini isbotladi.
Agar Courtois oʻzi aytganidek yana 5 yil davomida oq libosda maydonga tushsa, u 39 yoshgacha Real Madrid sharafini himoya qilgan kam sonli afsonaviy futbolchilar safiga qoʻshiladi. Bu esa darvozabondan nafaqat mahorat, balki yuqori darajadagi intizom va jismoniy tayyorgarlikni talab etadi.
…