Thibaut Courtois Real Madridda qolish sharti va faoliyatini yakunlash rejasi haqida gapirdi

·33·Sport
Thibaut Courtois Real Madridda qolish sharti va faoliyatini yakunlash rejasi haqida gapirdi

Madridning Real Madrid klubi darvozaboni Thibaut Courtois oʻzining kelajagi va faoliyatini yakunlash borasidagi rejalari bilan oʻrtoqlashdi. Belgiyalik posbon "qirollik klubi" safida butunlay qolishni istashini maʼlum qildi, biroq yakuniy qaror faqat rahbariyatga bogʻliqligini tan oldi. Bu haqda Goal.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda 34 yoshda boʻlgan tajribali darvozabon jahon futbolidagi eng kuchli posbonlardan biri boʻlib qolmoqda. Uning Madrid jamoasi bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning iyuniga qadar moʻljallangan. Sakkiz yil avval Londondan Ispaniya poytaxtiga koʻchib oʻtgan futbolchi oʻzining bolalikdagi orzusini amalga oshirganini taʼkidladi.

Kelajak va klub rahbariyatining qarori

Thibaut Courtois bergan intervyusida faoliyatini aynan Real Madrid safida tugatish eng katta maqsadi ekanini yashirmadi. "Hammasi klub nima xohlashiga bogʻliq. Men ularning qarorlarini doim hurmat qilaman. Umid qilamanki, yana 4 yoki 5 yildan keyin faoliyatimni aynan shu yerda yakunlayman. Bu mening orzuim", — dedi belgiyalik darvozabon.

Shu bilan birga, Courtois zamonaviy futbolning shafqatsiz qoidalarini ham yaxshi tushunadi. 34 yoshli futbolchi jamoalarda avlodlar almashinuvi tabiiy jarayon ekanini, ammo oʻzining hozirgi sport formasi hali bir necha yil yuqori saviyada oʻynashga imkon berishini his qilmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, klubning uzoq muddatli rejalari uning taqdirini belgilab beradi.

Qiyinchiliklardan qahramonlikkacha

Courtoisning Real Madriddagi yoʻli oson kechmagan. Dastlabki mavsumlarda u muxlislar va ekspertlar tomonidan tanqidlar ostida qolgan edi. Biroq vaqt oʻtishi bilan u jamoaning ajralmas boʻlagiga aylandi. Ayniqsa, 2022-yilgi Chempionlar ligasi finalidagi qahramonliklari uni klub tarixidagi eng buyuk darvozabonlar qatoriga qoʻshdi.

Joriy mavsumda ham Thibaut Courtois oʻzining barqaror oʻyinini namoyish etmoqda. La Liga doirasidagi 32 ta uchrashuvda maydonga tushgani va 2026-yilgi jahon chempionatidagi ishonchli harakatlari uning hali ham dunyoning birinchi raqamli posbonlaridan biri ekanini isbotladi.

Agar Courtois oʻzi aytganidek yana 5 yil davomida oq libosda maydonga tushsa, u 39 yoshgacha Real Madrid sharafini himoya qilgan kam sonli afsonaviy futbolchilar safiga qoʻshiladi. Bu esa darvozabondan nafaqat mahorat, balki yuqori darajadagi intizom va jismoniy tayyorgarlikni talab etadi.

Real MadridThibaut CourtoisFutbolTransferlarLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messining noxush seriyasi: u ketma-ket 3-mundialda penaltidan adashdi (video)Messining noxush seriyasi: u ketma-ket 3-mundialda penaltidan adashdi (video)Bugun, 23:18Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandiLionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandiBugun, 23:11Tarix yangilandi: Messi JCH tarixidagi mutlaq to‘purarga aylandi (video)Tarix yangilandi: Messi JCH tarixidagi mutlaq to‘purarga aylandi (video)Bugun, 23:02Argentina va Avstriya bahsida Messi hisobni ochdiArgentina va Avstriya bahsida Messi hisobni ochdiBugun, 23:01Messi Avstriya bilan bahsda bir yo‘la 3 ta buyuk rekordni yangilashi mumkinMessi Avstriya bilan bahsda bir yo‘la 3 ta buyuk rekordni yangilashi mumkinBugun, 21:52J guruhida super to‘qnashuv! Amaldagi chempion Argentina Avstriyaga qarshiJ guruhida super to‘qnashuv! Amaldagi chempion Argentina Avstriyaga qarshiBugun, 21:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi