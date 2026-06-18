Markaziy Osiyoda eng ko‘p spirtli ichimlik ichuvchi mamlakat ma’lum bo‘ldi

·35·Dunyo
Markaziy Osiyoda eng ko‘p spirtli ichimlik ichuvchi mamlakat ma’lum bo‘ldi

Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasida aholi jon boshiga spirtli ichimlik iste’moli bo‘yicha yangi reyting e’lon qilindi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, Qozog‘iston mintaqada bu ko‘rsatkich bo‘yicha yetakchilikni qo‘lga kiritgan.

Xalqaro tahlillarda qayd etilishicha, Qozog‘iston aholisi o‘rtasida bir yilda kishi boshiga o‘rtacha 5,4 litr sof spirt iste’mol qilinishi hisoblangan. Bu ko‘rsatkich mamlakatni nafaqat Markaziy Osiyoda birinchi o‘ringa olib chiqqan, balki jahon reytingida ham o‘rta pog‘onalardan joy egallashiga sabab bo‘lgan.

Mintaqadagi keyingi o‘rinlardan Qirg‘iziston joy olgan bo‘lib, u yerda bu ko‘rsatkich 3,9 litrni tashkil etgan. Turkmanistonda 3 litr, O‘zbekistonda esa 2,1 litr darajasida qayd etilgan. Eng past natija Tojikiston hissasiga to‘g‘ri kelib, u yerda aholi jon boshiga 0,7 litr spirt iste’moli to‘g‘ri kelgan.

Tahlilchilarning ta’kidlashicha, ayrim musulmon mamlakatlarida spirtli ichimliklar iste’moli deyarli nol darajasida saqlanib qolmoqda. Xususan, Quvayt, Eron, Suriya va Pokistonda eng past ko‘rsatkichlar qayd etilgan.

Jahon miqyosida esa Ruminiya ushbu reytingning mutlaq yetakchisi sifatida e’tirof etilgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, u yerda 15 yoshdan katta har bir fuqaro hissasiga yiliga o‘rtacha 17,1 litr sof spirt to‘g‘ri keladi.

Mutaxassislar bunday reytinglar aholining turmush tarzi, madaniy muhit va sog‘lom hayot tarziga munosabatini o‘rganishda muhim ahamiyat kasb etishini ta’kidlamoqda.

QozogistonQirgizistonTurkmanistonO'zbekistonTojikiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erini sehr bilan o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol ishi sudda shov-shuv bo‘ldiErini sehr bilan o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol ishi sudda shov-shuv bo‘ldiBugun, 11:52AQSH va Eron o‘rtasida imzolangan kelishuv tafsilotlari ma’lum bo‘ldiAQSH va Eron o‘rtasida imzolangan kelishuv tafsilotlari ma’lum bo‘ldiBugun, 10:40AQSH va Eron o‘rtasidagi tarixiy kelishuv tafsilotlari ma’lum bo‘ldiAQSH va Eron o‘rtasidagi tarixiy kelishuv tafsilotlari ma’lum bo‘ldiBugun, 08:29Rossiyada 14 yoshli o‘smir liftda ayovsiz kaltaklandiRossiyada 14 yoshli o‘smir liftda ayovsiz kaltaklandiBugun, 08:27Moskva yana ommaviy dronlar hujumi ostida qoldiMoskva yana ommaviy dronlar hujumi ostida qoldiBugun, 07:51Ayiq sayyohlarning ovqatini yeb qo‘ydiAyiq sayyohlarning ovqatini yeb qo‘ydiBugun, 07:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi