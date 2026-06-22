Turkiya yadro energetikasi ostonasida: «Akkuyu» AESning birinchi bloki yakunlandi

·37·Texno
Turkiya yadro energetikasi ostonasida: «Akkuyu» AESning birinchi bloki yakunlandi

Turkiya oʻz tarixidagi ilk atom elektr stansiyasini ishga tushirishga har qachongidan ham yaqin keldi. Rossiyaning «Rosatom» davlat korporatsiyasi «Akkuyu» AESning birinchi energoblokida qurilish ishlarini toʻliq yakunlaganini maʼlum qildi. Bu voqea Turkiya energetika tizimi uchun yangi davrni boshlab beradi va mamlakatning energiya mustaqilligini taʼminlash yoʻlidagi strategik qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

«Rosatom» bosh direktori Aleksey Lixachevning soʻzlariga koʻra, loyiha ayni damda foydalanishga topshirishdan oldingi yakuniy bosqichga kirgan. Birinchi energoblokda reaktor qurilmasining sovuq gidravlik sinovlari boshlab yuborildi. Ushbu jarayon yaqin haftalar ichida yakunlanishi va shundan soʻng stansiya ishga tushirish-sozlash operatsiyalariga oʻtishi kutilmoqda.

Texnologik tayyorgarlik va sinovlar

Hozirgi vaqtga qadar blokda bir qator muhim texnologik ishlar muvaffaqiyatli bajarilgan. Xususan, reaktor yigʻish ishlari nihoyasiga yetkazilib, unga issiqlik ajratuvchi elementlarning imitatorlari yuklangan. Shuningdek, himoya quvurlari bloki va reaktorning yuqori qismi oʻrnatilib, qurilma sovuq va issiq sinov jarayonlariga toʻliq tayyor holatga keltirilgan.

Lixachev loyihaning hozirgi holatini marafonning soʻnggi yuz metrlik masofasiga qiyosladi. Uning taʼkidlashicha, barcha asosiy qurilish-montaj ishlari ortda qolgan va endilikda asosiy eʼtibor tizimlarning xavfsizligi va barqaror ishlashini tekshirishga qaratiladi. Bu bosqich stansiyaning kelajakda oʻnlab yillar davomida xavfsiz xizmat koʻrsatishi uchun poydevor boʻladi.

Kadrlar tayyorlash va loyiha koʻlami

Stansiyani boshqarish uchun xodimlarni shakllantirish va oʻqitish jarayoni ham parallel ravishda olib borilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, birinchi energoblokga xizmat koʻrsatish uchun 1930 kishidan iborat shtat shakllantirilgan. Eʼtiborlisi, ishchi kuchining 40 foizdan ortigʻini Turkiya fuqarolari tashkil etadi, bu esa mamlakatda yuqori texnologiyali yangi ish oʻrinlari yaratilganidan dalolat beradi.

«Akkuyu» AES loyihasi har biri 1200 MW quvvatga ega boʻlgan toʻrtta energoblokni oʻz ichiga oladi. Unda Rossiya tomonidan ishlab chiqilgan III+ avlodiga mansub VVER reaktorlari oʻrnatilgan. Ushbu texnologiya zamonaviy xavfsizlik standartlariga toʻliq javob berishi bilan ajralib turadi.

Loyiha «Build-Own-Operate» (Qurish-Egalik qilish-Ekspluatatsiya qilish) modeli asosida amalga oshirilmoqda. Bu shuni anglatadiki, «Rosatom» nafaqat stansiyani quradi, balki kelajakda unga egalik qilish va undan foydalanish huquqini ham oʻzida saqlab qoladi. Turkiya uchun bu loyiha nafaqat elektr energiyasi manbai, balki mintaqadagi energetika xabiga aylanish yoʻlidagi muhim omildir.

TurkiyaAkkuyuRosatomEnergetikaAtom Elektr Stansiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Call of Duty: Black Ops klassik qismlari PlayStation konsollariga qaytmoqdaCall of Duty: Black Ops klassik qismlari PlayStation konsollariga qaytmoqdaBugun, 22:55Amazon sunʼiy intellektga asoslangan yangi Alexa+ yordamchisini Hindistonda sinovdan oʻtkazmoqdaAmazon sunʼiy intellektga asoslangan yangi Alexa+ yordamchisini Hindistonda sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 22:51NVIDIA sunʼiy intellekt yordamida koinot sirlarini oʻrganishni 15 ming marta tezlashtirdiNVIDIA sunʼiy intellekt yordamida koinot sirlarini oʻrganishni 15 ming marta tezlashtirdiBugun, 22:23SpaceX va Reflection AI oʻrtasida 6,3 milliard dollarlik yirik kelshim imzolandiSpaceX va Reflection AI oʻrtasida 6,3 milliard dollarlik yirik kelshim imzolandiBugun, 21:55AMD foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Ryzen 9000 protsessorlariga muhim funksiyani qaytardiAMD foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Ryzen 9000 protsessorlariga muhim funksiyani qaytardiBugun, 21:20Janubiy Koreyada suvni quvvatsiz tozalaydigan noyob kapsula yaratildiJanubiy Koreyada suvni quvvatsiz tozalaydigan noyob kapsula yaratildiBugun, 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi