Turkiya yadro energetikasi ostonasida: «Akkuyu» AESning birinchi bloki yakunlandi
Turkiya oʻz tarixidagi ilk atom elektr stansiyasini ishga tushirishga har qachongidan ham yaqin keldi. Rossiyaning «Rosatom» davlat korporatsiyasi «Akkuyu» AESning birinchi energoblokida qurilish ishlarini toʻliq yakunlaganini maʼlum qildi. Bu voqea Turkiya energetika tizimi uchun yangi davrni boshlab beradi va mamlakatning energiya mustaqilligini taʼminlash yoʻlidagi strategik qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
«Rosatom» bosh direktori Aleksey Lixachevning soʻzlariga koʻra, loyiha ayni damda foydalanishga topshirishdan oldingi yakuniy bosqichga kirgan. Birinchi energoblokda reaktor qurilmasining sovuq gidravlik sinovlari boshlab yuborildi. Ushbu jarayon yaqin haftalar ichida yakunlanishi va shundan soʻng stansiya ishga tushirish-sozlash operatsiyalariga oʻtishi kutilmoqda.
Texnologik tayyorgarlik va sinovlarHozirgi vaqtga qadar blokda bir qator muhim texnologik ishlar muvaffaqiyatli bajarilgan. Xususan, reaktor yigʻish ishlari nihoyasiga yetkazilib, unga issiqlik ajratuvchi elementlarning imitatorlari yuklangan. Shuningdek, himoya quvurlari bloki va reaktorning yuqori qismi oʻrnatilib, qurilma sovuq va issiq sinov jarayonlariga toʻliq tayyor holatga keltirilgan.
Lixachev loyihaning hozirgi holatini marafonning soʻnggi yuz metrlik masofasiga qiyosladi. Uning taʼkidlashicha, barcha asosiy qurilish-montaj ishlari ortda qolgan va endilikda asosiy eʼtibor tizimlarning xavfsizligi va barqaror ishlashini tekshirishga qaratiladi. Bu bosqich stansiyaning kelajakda oʻnlab yillar davomida xavfsiz xizmat koʻrsatishi uchun poydevor boʻladi.
Kadrlar tayyorlash va loyiha koʻlamiStansiyani boshqarish uchun xodimlarni shakllantirish va oʻqitish jarayoni ham parallel ravishda olib borilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, birinchi energoblokga xizmat koʻrsatish uchun 1930 kishidan iborat shtat shakllantirilgan. Eʼtiborlisi, ishchi kuchining 40 foizdan ortigʻini Turkiya fuqarolari tashkil etadi, bu esa mamlakatda yuqori texnologiyali yangi ish oʻrinlari yaratilganidan dalolat beradi.
«Akkuyu» AES loyihasi har biri 1200 MW quvvatga ega boʻlgan toʻrtta energoblokni oʻz ichiga oladi. Unda Rossiya tomonidan ishlab chiqilgan III+ avlodiga mansub VVER reaktorlari oʻrnatilgan. Ushbu texnologiya zamonaviy xavfsizlik standartlariga toʻliq javob berishi bilan ajralib turadi.
Loyiha «Build-Own-Operate» (Qurish-Egalik qilish-Ekspluatatsiya qilish) modeli asosida amalga oshirilmoqda. Bu shuni anglatadiki, «Rosatom» nafaqat stansiyani quradi, balki kelajakda unga egalik qilish va undan foydalanish huquqini ham oʻzida saqlab qoladi. Turkiya uchun bu loyiha nafaqat elektr energiyasi manbai, balki mintaqadagi energetika xabiga aylanish yoʻlidagi muhim omildir.
…