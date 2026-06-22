J guruhida super to‘qnashuv! Amaldagi chempion Argentina Avstriyaga qarshi

·0·Sport
J guruhida super to‘qnashuv! Amaldagi chempion Argentina Avstriyaga qarshi

Jahon chempionatida guruh bosqichining 2-tur uchrashuvlari o‘zining eng qizg‘in pallasiga kirdi. Bugun millionlab futbol ishqibozlarini "J" guruhida haqiqiy markaziy bahs kutib turibdi.

Ilk turda zafar quchib, o‘z hisobiga 3 tadan ochko yozib qo‘ygan guruh peshqadamlari — amaldagi dunyo chempioni Argentina hamda kuchli va shijoatli Avstriya terma jamoalari o‘zaro to‘qnash kelishadi. Mazkur uchrashuvdagi uch ochko qaysidir jamoaga keyingi bosqich yo‘llanmasini muddatidan oldin taqdim etishi mumkin.

O‘yin haqida muhim ma’lumotlar:

  • Musobaqa: JCH-2026, J guruhi, 2-tur

  • Uchrashuv: Argentina — Avstriya

  • Sana va joy: 22 iyun, Arlington shahri

  • Boshlanish vaqti: Toshkent vaqti bilan soat 22:00da

Jamoalarning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum!

Har ikki terma jamoa ushbu muhim uchrashuvga o‘zining eng kuchli kuchlarini safarbar etgan. Maydonda Lionel Messi va David Alaba kabi dunyo yulduzlarining to‘qnashuviga guvoh bo‘lamiz:

  • Argentina: E.Martines, Molina, Romero, Lisandro Martines, Medina, Fernandes, Mak Allister, De Paul, Almada, Lautaro Martines, Messi.

  • Avstriya: A.Shlager, Alaba, Danso, Posh, K.Shlager, Vanner, Gregorich, Zabitser, Zayvald, Laymer, Shmid.

Guruhdagi ikkinchi bahs: Ortga yo‘l yo‘q!

Ushbu guruhning ikkinchi uchrashuvida esa dastlabki turda imkoniyatni boy bergan va hali ochko jamg‘armagan Iordaniya (0) hamda Jazoir (0) terma jamoalari o‘zaro kuch sinashadi. Musobaqadagi yurishini davom ettirish ishtiyoqida bo‘lgan bu ikki vakil uchun ham mazkur bahs hayotiy muhim ahamiyatga ega.

Bizni oldinda haqiqiy futbol tomoshasi kutmoqda, sevimli jamoalaringizni qo‘llab-quvvatlashda davom eting!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hamdamov: «Ronalduga qarshi o‘ynash orzu edi, bugun esa bu tushga o‘xshaydi»Hamdamov: «Ronalduga qarshi o‘ynash orzu edi, bugun esa bu tushga o‘xshaydi»Bugun, 21:32Tottenxemga Garri Keyn oʻrnini bosuvchi yangi hujumchi tavsiya etildiTottenxemga Garri Keyn oʻrnini bosuvchi yangi hujumchi tavsiya etildiBugun, 21:18Krishtianu Ronaldu va Portugaliya: Roberto Martines qachon qatʼiy qaror qabul qiladi?Krishtianu Ronaldu va Portugaliya: Roberto Martines qachon qatʼiy qaror qabul qiladi?Bugun, 21:16Roberto Carlos: Neymar qaytsa, Braziliya Jahon chempionati finaliga chiqa oladiRoberto Carlos: Neymar qaytsa, Braziliya Jahon chempionati finaliga chiqa oladiBugun, 20:56Rustam Ashurmatov: "Portugaliyaga qarshi o‘yinda 1000% kuchimizni beramiz"Rustam Ashurmatov: "Portugaliyaga qarshi o‘yinda 1000% kuchimizni beramiz"Bugun, 20:53Barselona hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Harry Kane nomzodini koʻrib chiqmoqdaBarselona hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Harry Kane nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi