J guruhida super to‘qnashuv! Amaldagi chempion Argentina Avstriyaga qarshi
Jahon chempionatida guruh bosqichining 2-tur uchrashuvlari o‘zining eng qizg‘in pallasiga kirdi. Bugun millionlab futbol ishqibozlarini "J" guruhida haqiqiy markaziy bahs kutib turibdi.
Ilk turda zafar quchib, o‘z hisobiga 3 tadan ochko yozib qo‘ygan guruh peshqadamlari — amaldagi dunyo chempioni Argentina hamda kuchli va shijoatli Avstriya terma jamoalari o‘zaro to‘qnash kelishadi. Mazkur uchrashuvdagi uch ochko qaysidir jamoaga keyingi bosqich yo‘llanmasini muddatidan oldin taqdim etishi mumkin.
O‘yin haqida muhim ma’lumotlar:
Musobaqa: JCH-2026, J guruhi, 2-tur
Uchrashuv: Argentina — Avstriya
Sana va joy: 22 iyun, Arlington shahri
Boshlanish vaqti: Toshkent vaqti bilan soat 22:00da
Jamoalarning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum!
Har ikki terma jamoa ushbu muhim uchrashuvga o‘zining eng kuchli kuchlarini safarbar etgan. Maydonda Lionel Messi va David Alaba kabi dunyo yulduzlarining to‘qnashuviga guvoh bo‘lamiz:
Argentina: E.Martines, Molina, Romero, Lisandro Martines, Medina, Fernandes, Mak Allister, De Paul, Almada, Lautaro Martines, Messi.
Avstriya: A.Shlager, Alaba, Danso, Posh, K.Shlager, Vanner, Gregorich, Zabitser, Zayvald, Laymer, Shmid.
Guruhdagi ikkinchi bahs: Ortga yo‘l yo‘q!
Ushbu guruhning ikkinchi uchrashuvida esa dastlabki turda imkoniyatni boy bergan va hali ochko jamg‘armagan Iordaniya (0) hamda Jazoir (0) terma jamoalari o‘zaro kuch sinashadi. Musobaqadagi yurishini davom ettirish ishtiyoqida bo‘lgan bu ikki vakil uchun ham mazkur bahs hayotiy muhim ahamiyatga ega.
Bizni oldinda haqiqiy futbol tomoshasi kutmoqda, sevimli jamoalaringizni qo‘llab-quvvatlashda davom eting!
…