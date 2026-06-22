Amazon sunʼiy intellektga asoslangan yangi Alexa+ yordamchisini Hindistonda sinovdan oʻtkazmoqda

·0·Texno
Amazon sunʼiy intellektga asoslangan yangi Alexa+ yordamchisini Hindistonda sinovdan oʻtkazmoqda

Amazon kompaniyasi oʻzining generativ sunʼiy intellekt texnologiyasi bilan boyitilgan yangi Alexa+ ovozli yordamchisining qamrovini kengaytirishda davom etmoqda. TechCrunch nashri xabariga koʻra, texnogigant endilikda ushbu aqlli tizimni Hindiston bozorida, xususan, hind tilini qoʻllab-quvvatlaydigan versiyasini beta-testdan oʻtkazishni boshladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya hindistonlik foydalanuvchilarning bir qismiga maxsus taklifnomalar yuborib, ularni yangi Alexa+ tajribasini sinab koʻrishga chorlamoqda. Mazkur dastur doirasida foydalanuvchilar tizimning hind tilidagi nutqni tushunishi, mahalliy talaffuz xususiyatlari va muloqot sifatini yaxshilashga yordam beradi. Amazon vakillari beta-versiyada xatolar boʻlishi, maʼlumotlar baʼzan notoʻgʻri taqdim etilishi yoki mahalliy soʻzlar notoʻgʻri talaffuz qilinishi mumkinligidan ogohlantirgan.

Mahalliy bozor va til xususiyatlari

Hindiston Amazon uchun strategik jihatdan muhim hudud hisoblanadi, chunki mamlakatda 600 milliondan ortiq kishi hind tilida soʻzlashadi. Kompaniya nafaqat sof hind tilini, balki hind va ingliz tillari aralashib ketgan (code-mixed) kundalik nutq uslubini ham oʻzlashtirishni maqsad qilgan. Bu foydalanuvchilarga sunʼiy intellekt bilan yanada tabiiyroq muloqot qilish imkonini beradi.

Eslatib oʻtamiz, Amazon oʻzining ovozli yordamchisini Hindiston bozoriga ilk bor 2017-yilda ingliz tili bilan olib kirgan edi, 2019-yilda esa hind tili qoʻshilgan. Yangi avlod Alexa+ esa oddiy buyruqlarni bajarishdan tashqari, murakkab suhbatlarni davom ettirish va foydalanuvchi soʻrovlariga ijodiy yondashish qobiliyatiga ega.

Global kengayish va foydalanish shartlari

Amazon Alexa+ loyihasini ilk bor 2025-yilda eʼlon qilgan edi, biroq uning ommaviy joriy etilishi kutilganidan sekinroq kechmoqda. AQSHdagi barcha foydalanuvchilar ushbu yangilanishdan joriy yilning fevral oyidan foydalanishni boshladilar. Hozirda tizim Buyuk Britaniya, Kanada, Braziliya, Meksika, Italiya va Germaniya kabi mamlakatlarda ham mahalliy kontekstga moslashtirilgan holda ishga tushirilgan.

Moliyaviy jihatdan, Amazon ushbu xizmatni Prime obunachilari uchun bepul taqdim etmoqda. Prime aʼzosi boʻlmagan boshqa foydalanuvchilar esa yangilangan va kengaytirilgan imkoniyatlarga ega ovozli yordamchidan foydalanish uchun oylik toʻlovni amalga oshirishlari kerak boʻladi. Hindistonda xizmatning toʻliq qachon ishga tushishi hozircha rasman ochiqlanmagan.

AmazonAlexa+Sunʼiy intellektHindistonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Call of Duty: Black Ops klassik qismlari PlayStation konsollariga qaytmoqdaCall of Duty: Black Ops klassik qismlari PlayStation konsollariga qaytmoqdaBugun, 22:55NVIDIA sunʼiy intellekt yordamida koinot sirlarini oʻrganishni 15 ming marta tezlashtirdiNVIDIA sunʼiy intellekt yordamida koinot sirlarini oʻrganishni 15 ming marta tezlashtirdiBugun, 22:23Turkiya yadro energetikasi ostonasida: «Akkuyu» AESning birinchi bloki yakunlandiTurkiya yadro energetikasi ostonasida: «Akkuyu» AESning birinchi bloki yakunlandiBugun, 21:56SpaceX va Reflection AI oʻrtasida 6,3 milliard dollarlik yirik kelshim imzolandiSpaceX va Reflection AI oʻrtasida 6,3 milliard dollarlik yirik kelshim imzolandiBugun, 21:55AMD foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Ryzen 9000 protsessorlariga muhim funksiyani qaytardiAMD foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Ryzen 9000 protsessorlariga muhim funksiyani qaytardiBugun, 21:20Janubiy Koreyada suvni quvvatsiz tozalaydigan noyob kapsula yaratildiJanubiy Koreyada suvni quvvatsiz tozalaydigan noyob kapsula yaratildiBugun, 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi