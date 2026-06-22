Amazon sunʼiy intellektga asoslangan yangi Alexa+ yordamchisini Hindistonda sinovdan oʻtkazmoqda
Amazon kompaniyasi oʻzining generativ sunʼiy intellekt texnologiyasi bilan boyitilgan yangi Alexa+ ovozli yordamchisining qamrovini kengaytirishda davom etmoqda. TechCrunch nashri xabariga koʻra, texnogigant endilikda ushbu aqlli tizimni Hindiston bozorida, xususan, hind tilini qoʻllab-quvvatlaydigan versiyasini beta-testdan oʻtkazishni boshladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya hindistonlik foydalanuvchilarning bir qismiga maxsus taklifnomalar yuborib, ularni yangi Alexa+ tajribasini sinab koʻrishga chorlamoqda. Mazkur dastur doirasida foydalanuvchilar tizimning hind tilidagi nutqni tushunishi, mahalliy talaffuz xususiyatlari va muloqot sifatini yaxshilashga yordam beradi. Amazon vakillari beta-versiyada xatolar boʻlishi, maʼlumotlar baʼzan notoʻgʻri taqdim etilishi yoki mahalliy soʻzlar notoʻgʻri talaffuz qilinishi mumkinligidan ogohlantirgan.
Mahalliy bozor va til xususiyatlariHindiston Amazon uchun strategik jihatdan muhim hudud hisoblanadi, chunki mamlakatda 600 milliondan ortiq kishi hind tilida soʻzlashadi. Kompaniya nafaqat sof hind tilini, balki hind va ingliz tillari aralashib ketgan (code-mixed) kundalik nutq uslubini ham oʻzlashtirishni maqsad qilgan. Bu foydalanuvchilarga sunʼiy intellekt bilan yanada tabiiyroq muloqot qilish imkonini beradi.
Eslatib oʻtamiz, Amazon oʻzining ovozli yordamchisini Hindiston bozoriga ilk bor 2017-yilda ingliz tili bilan olib kirgan edi, 2019-yilda esa hind tili qoʻshilgan. Yangi avlod Alexa+ esa oddiy buyruqlarni bajarishdan tashqari, murakkab suhbatlarni davom ettirish va foydalanuvchi soʻrovlariga ijodiy yondashish qobiliyatiga ega.
Global kengayish va foydalanish shartlariAmazon Alexa+ loyihasini ilk bor 2025-yilda eʼlon qilgan edi, biroq uning ommaviy joriy etilishi kutilganidan sekinroq kechmoqda. AQSHdagi barcha foydalanuvchilar ushbu yangilanishdan joriy yilning fevral oyidan foydalanishni boshladilar. Hozirda tizim Buyuk Britaniya, Kanada, Braziliya, Meksika, Italiya va Germaniya kabi mamlakatlarda ham mahalliy kontekstga moslashtirilgan holda ishga tushirilgan.
Moliyaviy jihatdan, Amazon ushbu xizmatni Prime obunachilari uchun bepul taqdim etmoqda. Prime aʼzosi boʻlmagan boshqa foydalanuvchilar esa yangilangan va kengaytirilgan imkoniyatlarga ega ovozli yordamchidan foydalanish uchun oylik toʻlovni amalga oshirishlari kerak boʻladi. Hindistonda xizmatning toʻliq qachon ishga tushishi hozircha rasman ochiqlanmagan.
…