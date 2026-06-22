Tarix yangilandi: Messi JCH tarixidagi mutlaq to‘purarga aylandi (video)
Jahon chempionatining 2-turidan o‘rin olgan Argentina va Avstriya terma jamoalari o‘rtasidagi bahs futbol tarixiga oltin harflar bilan muhrlandi. Millionlab muxlislar kutgan o‘sha tarixiy voqea ro‘y berdi: afsonaviy Lionel Messi Avstriya darvozasini ishg‘ol qilib, dunyo futbolida yangi sahifa ochdi!
Uchrashuvning birinchi taymini hal qilgan yagona gol
Argentina terma jamoasi ushbu shiddatli kechayotgan bahsda muhim golni urishga muvaffaq bo‘ldi. O‘yin taqdirini va futbol yilnomasini o‘zgartirib yuborgan o‘sha gol uchrashuvning 38-daqiqasida Leo Messi tomonidan kiritildi.
Jahon chempionati | 2-tur Argentina — Avstriya 1:0 ⚽️ Gol: Messi, 38'
Miroslav Klozening rekordi sindirildi!
Bu gol Messini mundiallar tarixining eng yuqori cho‘qqisiga olib chiqdi:
Mutlaq rekordchi: 38 yoshli hujumchi jahon chempionatlaridagi o‘zining 17-golini nishonladi va turnir tarixidagi eng yaxshi to‘purarga aylandi.
Tarixiy quvib o‘tish: Bu ko‘rsatkich bilan Messi shu paytgacha 16 ta gol bilan uzoq vaqt davomida rekordchi bo‘lib kelgan germaniyalik sobiq hujumchi Miroslav Klozeni ortda qoldirdi.
Joriy mundialda ham to‘purarlik namoyishi
Lionel Messi Shimoliy Amerikadagi ushbu turnirni ham dahshatli tempda o‘tkazmoqda. Avstriya darvozasiga kiritilgan to‘p uning mazkur chempionatdagi 4-goli sifatida ro‘yxatga olindi. Eslatib o‘tamiz, Leo birinchi turda Jazoir terma jamoasiga qarshi kechgan bahsda ham ajoyib xet-trik qayd etgan edi.
Yoshiga qaramay yashil maydonda mo‘jizalar ko‘rsatishda davom etayotgan 38 yoshli sardor Argentinani chempionlik unvonini himoya qilish sari ishonch bilan boshlamoqda!
…