Tarix yangilandi: Messi JCH tarixidagi mutlaq to‘purarga aylandi (video)

·1·Sport
Tarix yangilandi: Messi JCH tarixidagi mutlaq to‘purarga aylandi (video)

Jahon chempionatining 2-turidan o‘rin olgan Argentina va Avstriya terma jamoalari o‘rtasidagi bahs futbol tarixiga oltin harflar bilan muhrlandi. Millionlab muxlislar kutgan o‘sha tarixiy voqea ro‘y berdi: afsonaviy Lionel Messi Avstriya darvozasini ishg‘ol qilib, dunyo futbolida yangi sahifa ochdi!

Uchrashuvning birinchi taymini hal qilgan yagona gol

Argentina terma jamoasi ushbu shiddatli kechayotgan bahsda muhim golni urishga muvaffaq bo‘ldi. O‘yin taqdirini va futbol yilnomasini o‘zgartirib yuborgan o‘sha gol uchrashuvning 38-daqiqasida Leo Messi tomonidan kiritildi.

Jahon chempionati | 2-tur Argentina — Avstriya 1:0 ⚽️ Gol: Messi, 38'

Miroslav Klozening rekordi sindirildi!

Bu gol Messini mundiallar tarixining eng yuqori cho‘qqisiga olib chiqdi:

  • Mutlaq rekordchi: 38 yoshli hujumchi jahon chempionatlaridagi o‘zining 17-golini nishonladi va turnir tarixidagi eng yaxshi to‘purarga aylandi.

  • Tarixiy quvib o‘tish: Bu ko‘rsatkich bilan Messi shu paytgacha 16 ta gol bilan uzoq vaqt davomida rekordchi bo‘lib kelgan germaniyalik sobiq hujumchi Miroslav Klozeni ortda qoldirdi.

Joriy mundialda ham to‘purarlik namoyishi

Lionel Messi Shimoliy Amerikadagi ushbu turnirni ham dahshatli tempda o‘tkazmoqda. Avstriya darvozasiga kiritilgan to‘p uning mazkur chempionatdagi 4-goli sifatida ro‘yxatga olindi. Eslatib o‘tamiz, Leo birinchi turda Jazoir terma jamoasiga qarshi kechgan bahsda ham ajoyib xet-trik qayd etgan edi.

Yoshiga qaramay yashil maydonda mo‘jizalar ko‘rsatishda davom etayotgan 38 yoshli sardor Argentinani chempionlik unvonini himoya qilish sari ishonch bilan boshlamoqda!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina va Avstriya bahsida Messi hisobni ochdiArgentina va Avstriya bahsida Messi hisobni ochdiBugun, 23:01Thibaut Courtois Real Madridda qolish sharti va faoliyatini yakunlash rejasi haqida gapirdiThibaut Courtois Real Madridda qolish sharti va faoliyatini yakunlash rejasi haqida gapirdiBugun, 22:53Messi Avstriya bilan bahsda bir yo‘la 3 ta buyuk rekordni yangilashi mumkinMessi Avstriya bilan bahsda bir yo‘la 3 ta buyuk rekordni yangilashi mumkinBugun, 21:52J guruhida super to‘qnashuv! Amaldagi chempion Argentina Avstriyaga qarshiJ guruhida super to‘qnashuv! Amaldagi chempion Argentina Avstriyaga qarshiBugun, 21:43Hamdamov: «Ronalduga qarshi o‘ynash orzu edi, bugun esa bu tushga o‘xshaydi»Hamdamov: «Ronalduga qarshi o‘ynash orzu edi, bugun esa bu tushga o‘xshaydi»Bugun, 21:32Tottenxemga Garri Keyn oʻrnini bosuvchi yangi hujumchi tavsiya etildiTottenxemga Garri Keyn oʻrnini bosuvchi yangi hujumchi tavsiya etildiBugun, 21:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi