Call of Duty: Black Ops klassik qismlari PlayStation konsollariga qaytmoqda

·0·Texno
Call of Duty: Black Ops klassik qismlari PlayStation konsollariga qaytmoqda

Videooʻyinlar sanoatining eng mashhur franshizalaridan biri boʻlgan Call of Duty turkumining afsonaviy Black Ops va Black Ops 2 qismlari zamonaviy PlayStation konsollarida paydo boʻlishi kutilmoqda. Treyarch studiyasi ushbu klassik loyihalarni joriy yilning iyul oyida yangi platformalarga chiqarishni rejalashtirayotganini tasdiqladi. Bu koʻp yillar davomida faqat eski avlod qurilmalari yoki cheklangan holda shaxsiy kompyuterlarda qolib ketgan oʻyinlar muxlislari uchun katta yangilik boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Biroq, ijobiy xabarlar ortidan oʻyin hamjamiyatida qizgʻin bahs-munozaralar boshlandi. Bunga asosiy sabab — Activision nashriyoti tomonidan belgilangan kutilmagan yuqori narx siyosatidir. Sizib chiqqan maʼlumotlar va raqamli doʻkonlardagi yangilanishlarga koʻra, har bir oʻyinning bazaviy versiyasi taxminan 40 dollar atrofida baholanishi mumkin. Bu esa oʻn yildan oshgan loyihalar uchun ancha yuqori koʻrsatkich hisoblanadi.

Narxlar va qoʻshimcha kontent muammosi

Vaziyatni yanada murakkablashtiradigan jihat shundaki, oʻyinlarning toʻliq tajribasini his qilish uchun qoʻshimcha DLC-paketlarni sotib olish talab etiladi. Har bir DLC uchun 10 dollar, mavsumiy obunalar (Season Pass) uchun esa 30 dollar atrofida narx belgilanishi kutilmoqda. Agar foydalanuvchi har ikki oʻyinni barcha qoʻshimchalari bilan sotib olishni istasa, umumiy xarajat 160 dollarga yaqinlashishi mumkin.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu yerda gap grafikasi tubdan yangilangan remeyk yoki remaster haqida emas, balki oddiy port haqida ketmoqda. Yaʼni, oʻyinlar zamonaviy tizimlarga moslashtirilgan boʻlsa-da, ularning vizual koʻrinishi va mexnikasi PlayStation 3 va Xbox 360 davridagidek qoladi. Bu esa oʻyinchilarning haqli eʼtirozlariga sabab boʻlmoqda, chunki zamonaviy AAA-loyihalar ham koʻpincha bunday yuqori narxda sotilmaydi.

Hamjamiyatning munosabati va kutilmalar

Geymerlar hamjamiyati Activision kompaniyasini 2010-yillar boshidagi monetizatsiya modelini bugungi kunning yuqori narxlari bilan qaytarishda ayblamoqda. Tanqidchilarning taʼkidlashicha, foydalanuvchilar yuqori narx evaziga na yangilangan serverlarga, na texnik jihatdan takomillashgan mahsulotga ega boʻlishadi. Bu koʻproq nostalgiya hissi orqali daromad olishga urinish sifatida baholanmoqda.

Shunga qaramay, Black Ops va Black Ops 2 qismlari oʻzining ajoyib syujeti va koʻp foydalanuvchili (multiplayer) rejimi bilan Call of Duty tarixidagi eng muvaffaqiyatli oʻyinlar hisoblanadi. Oʻzbekistonlik geymerlar uchun ham ushbu klassik qismlarning qaytishi qiziqarli boʻlishi mumkin, ammo narx masalasi mintaqaviy talabga sezilarli taʼsir koʻrsatishi tayin.

Ushbu relizlar Activision uchun oʻziga xos test vazifasini oʻtaydi. Agar loyihalar tijoriy jihatdan muvaffaqiyat qozonsa, kompaniya kelajakda boshqa eski qismlarni ham shunday formatda qayta chiqarishi mumkin. Hozircha esa muxlislar iyul oyidagi rasmiy relizni va yakuniy narxlarning eʼlon qilinishini kutmoqdalar.

Call Of DutyPlayStationActivisionTreyarchVideooʻyinlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon sunʼiy intellektga asoslangan yangi Alexa+ yordamchisini Hindistonda sinovdan oʻtkazmoqdaAmazon sunʼiy intellektga asoslangan yangi Alexa+ yordamchisini Hindistonda sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 22:51NVIDIA sunʼiy intellekt yordamida koinot sirlarini oʻrganishni 15 ming marta tezlashtirdiNVIDIA sunʼiy intellekt yordamida koinot sirlarini oʻrganishni 15 ming marta tezlashtirdiBugun, 22:23Turkiya yadro energetikasi ostonasida: «Akkuyu» AESning birinchi bloki yakunlandiTurkiya yadro energetikasi ostonasida: «Akkuyu» AESning birinchi bloki yakunlandiBugun, 21:56SpaceX va Reflection AI oʻrtasida 6,3 milliard dollarlik yirik kelshim imzolandiSpaceX va Reflection AI oʻrtasida 6,3 milliard dollarlik yirik kelshim imzolandiBugun, 21:55AMD foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Ryzen 9000 protsessorlariga muhim funksiyani qaytardiAMD foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Ryzen 9000 protsessorlariga muhim funksiyani qaytardiBugun, 21:20Janubiy Koreyada suvni quvvatsiz tozalaydigan noyob kapsula yaratildiJanubiy Koreyada suvni quvvatsiz tozalaydigan noyob kapsula yaratildiBugun, 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi