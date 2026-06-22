Call of Duty: Black Ops klassik qismlari PlayStation konsollariga qaytmoqda
Videooʻyinlar sanoatining eng mashhur franshizalaridan biri boʻlgan Call of Duty turkumining afsonaviy Black Ops va Black Ops 2 qismlari zamonaviy PlayStation konsollarida paydo boʻlishi kutilmoqda. Treyarch studiyasi ushbu klassik loyihalarni joriy yilning iyul oyida yangi platformalarga chiqarishni rejalashtirayotganini tasdiqladi. Bu koʻp yillar davomida faqat eski avlod qurilmalari yoki cheklangan holda shaxsiy kompyuterlarda qolib ketgan oʻyinlar muxlislari uchun katta yangilik boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Biroq, ijobiy xabarlar ortidan oʻyin hamjamiyatida qizgʻin bahs-munozaralar boshlandi. Bunga asosiy sabab — Activision nashriyoti tomonidan belgilangan kutilmagan yuqori narx siyosatidir. Sizib chiqqan maʼlumotlar va raqamli doʻkonlardagi yangilanishlarga koʻra, har bir oʻyinning bazaviy versiyasi taxminan 40 dollar atrofida baholanishi mumkin. Bu esa oʻn yildan oshgan loyihalar uchun ancha yuqori koʻrsatkich hisoblanadi.
Narxlar va qoʻshimcha kontent muammosiVaziyatni yanada murakkablashtiradigan jihat shundaki, oʻyinlarning toʻliq tajribasini his qilish uchun qoʻshimcha DLC-paketlarni sotib olish talab etiladi. Har bir DLC uchun 10 dollar, mavsumiy obunalar (Season Pass) uchun esa 30 dollar atrofida narx belgilanishi kutilmoqda. Agar foydalanuvchi har ikki oʻyinni barcha qoʻshimchalari bilan sotib olishni istasa, umumiy xarajat 160 dollarga yaqinlashishi mumkin.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu yerda gap grafikasi tubdan yangilangan remeyk yoki remaster haqida emas, balki oddiy port haqida ketmoqda. Yaʼni, oʻyinlar zamonaviy tizimlarga moslashtirilgan boʻlsa-da, ularning vizual koʻrinishi va mexnikasi PlayStation 3 va Xbox 360 davridagidek qoladi. Bu esa oʻyinchilarning haqli eʼtirozlariga sabab boʻlmoqda, chunki zamonaviy AAA-loyihalar ham koʻpincha bunday yuqori narxda sotilmaydi.
Hamjamiyatning munosabati va kutilmalarGeymerlar hamjamiyati Activision kompaniyasini 2010-yillar boshidagi monetizatsiya modelini bugungi kunning yuqori narxlari bilan qaytarishda ayblamoqda. Tanqidchilarning taʼkidlashicha, foydalanuvchilar yuqori narx evaziga na yangilangan serverlarga, na texnik jihatdan takomillashgan mahsulotga ega boʻlishadi. Bu koʻproq nostalgiya hissi orqali daromad olishga urinish sifatida baholanmoqda.
Shunga qaramay, Black Ops va Black Ops 2 qismlari oʻzining ajoyib syujeti va koʻp foydalanuvchili (multiplayer) rejimi bilan Call of Duty tarixidagi eng muvaffaqiyatli oʻyinlar hisoblanadi. Oʻzbekistonlik geymerlar uchun ham ushbu klassik qismlarning qaytishi qiziqarli boʻlishi mumkin, ammo narx masalasi mintaqaviy talabga sezilarli taʼsir koʻrsatishi tayin.
Ushbu relizlar Activision uchun oʻziga xos test vazifasini oʻtaydi. Agar loyihalar tijoriy jihatdan muvaffaqiyat qozonsa, kompaniya kelajakda boshqa eski qismlarni ham shunday formatda qayta chiqarishi mumkin. Hozircha esa muxlislar iyul oyidagi rasmiy relizni va yakuniy narxlarning eʼlon qilinishini kutmoqdalar.
…