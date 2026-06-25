Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobah uchun Italiyada jiddiy kurash boshlandi

·27·Sport
Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobah uchun Italiyada jiddiy kurash boshlandi

Londonning Chelsi klubi tarbiyalanuvchisi Trevoh Chalobah faoliyatini Italiya A Seriyasida davom ettirishi kutilmoqda. Angliyalik himoyachi uchun kurashga nafaqat chempionatning yangi ishtirokchilari, balki amaldagi chempionlar ham qoʻshilgani transfer bozoridagi qiziqishni yanada oshirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, A Seriyaning yangi aʼzosi Como klubi 26 yoshli futbolchi uchun rasmiy taklif bilan chiqqan. Sobiq yulduzlar Cesc Fabregas boshqaruvidagi ushbu jamoa kelasi mavsumda Chempionlar ligasida ishtirok etish huquqini qoʻlga kiritgan va tarkibni kuchaytirish maqsadida Chalobahni asosiy maqsad sifatida belgilagan.

Inter va Como oʻrtasidagi raqobat

Biroq Como uchun bu transfer oson kechmaydi. Italiyaning amaldagi chempioni Inter ham markaziy himoyachini oʻz safiga qoʻshib olish variantini koʻrib chiqmoqda. "Nerazzurri" ustozi Cristian Chivu futbolchining Premer-ligadagi tajribasi va universal xususiyatlarini yuqori baholamoqda. Chalobah uchun Chempionlar ligasida toʻp surish imkoniyati Italiyaga koʻchib oʻtishda asosiy omil boʻlishi mumkin.

Chelsi rahbariyati oʻz akademiyasi bitiruvchisini sotishga qarshi emas. Oʻtgan mavsumda barcha turnirlarda 47 ta oʻyinda maydonga tushganiga qaramay, klub moliyaviy barqarorlikni taʼminlash va yangi himoyachilar sotib olish uchun mablagʻ yigʻishni koʻzlamoqda. Futbolchining londonliklar bilan 2028-yilga qadar shartnomasi borligi klubga muzokaralarda ustunlik beradi.

Hozirda Trevoh Chalobah Angliya terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etmoqda. Terma jamoa bosh murabbiyi Thomas Tuchel jarohat olgan Tino Livramento oʻrniga aynan Chalobahni tarkibga jalb etgan edi. Qizigʻi shundaki, Tuchel Manchester Yunayted faxriysi Harry Maguire oʻrniga Chalobahni tanlab, uning yuqori saviyadagi salohiyatiga ishonishini koʻrsatdi.

Italiya klublari uchun Chalobahning jismoniy holati va taktik moslashuvchanligi juda qoʻl kelishi mumkin. Ayniqsa, Inter kabi grand jamoada Skudetto himoyasi va xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlar uchun bunday tajribali himoyachilar suv va havodek zarur. Chelsi kelasi mavsumda yevrokuboklardan qolib ketgani sababli, futbolchining oʻzi ham faoliyatida oʻsishga erishish uchun A Seriya takliflarini jiddiy koʻrib chiqmoqda.

ChelseaInterComoTransferTrevoh Chalobah
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marc Cucurella Enzo Fernandezni Real Madridga chorlamoqda: Transfer amalga oshadimi?Marc Cucurella Enzo Fernandezni Real Madridga chorlamoqda: Transfer amalga oshadimi?Bugun, 02:19Mark Kukurelya Vinicius Junior uchun «qora ishlarni» bajarishga tayyorligini bildirdiMark Kukurelya Vinicius Junior uchun «qora ishlarni» bajarishga tayyorligini bildirdiBugun, 01:30Chelsi Malo Gusto uchun 75 million funt soʻramoqda: Himoyachi jamoani tark etishi mumkinChelsi Malo Gusto uchun 75 million funt soʻramoqda: Himoyachi jamoani tark etishi mumkinBugun, 01:14Karlush Keyrush va Jud Bellinghem o‘rtasidagi mojaro tafsilotlari...Karlush Keyrush va Jud Bellinghem o‘rtasidagi mojaro tafsilotlari...Bugun, 00:39O‘zbekistonning imkoniyati yangilandi — Pley-offga chiqish uchun najot bormi?O‘zbekistonning imkoniyati yangilandi — Pley-offga chiqish uchun najot bormi?Bugun, 00:31Portugaliya — O‘zbekiston o‘yini turning eng tomoshabop bahslari qatoriga kirdiPortugaliya — O‘zbekiston o‘yini turning eng tomoshabop bahslari qatoriga kirdiBugun, 00:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...