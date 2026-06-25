Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobah uchun Italiyada jiddiy kurash boshlandi
Londonning Chelsi klubi tarbiyalanuvchisi Trevoh Chalobah faoliyatini Italiya A Seriyasida davom ettirishi kutilmoqda. Angliyalik himoyachi uchun kurashga nafaqat chempionatning yangi ishtirokchilari, balki amaldagi chempionlar ham qoʻshilgani transfer bozoridagi qiziqishni yanada oshirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, A Seriyaning yangi aʼzosi Como klubi 26 yoshli futbolchi uchun rasmiy taklif bilan chiqqan. Sobiq yulduzlar Cesc Fabregas boshqaruvidagi ushbu jamoa kelasi mavsumda Chempionlar ligasida ishtirok etish huquqini qoʻlga kiritgan va tarkibni kuchaytirish maqsadida Chalobahni asosiy maqsad sifatida belgilagan.
Inter va Como oʻrtasidagi raqobatBiroq Como uchun bu transfer oson kechmaydi. Italiyaning amaldagi chempioni Inter ham markaziy himoyachini oʻz safiga qoʻshib olish variantini koʻrib chiqmoqda. "Nerazzurri" ustozi Cristian Chivu futbolchining Premer-ligadagi tajribasi va universal xususiyatlarini yuqori baholamoqda. Chalobah uchun Chempionlar ligasida toʻp surish imkoniyati Italiyaga koʻchib oʻtishda asosiy omil boʻlishi mumkin.
Chelsi rahbariyati oʻz akademiyasi bitiruvchisini sotishga qarshi emas. Oʻtgan mavsumda barcha turnirlarda 47 ta oʻyinda maydonga tushganiga qaramay, klub moliyaviy barqarorlikni taʼminlash va yangi himoyachilar sotib olish uchun mablagʻ yigʻishni koʻzlamoqda. Futbolchining londonliklar bilan 2028-yilga qadar shartnomasi borligi klubga muzokaralarda ustunlik beradi.
Hozirda Trevoh Chalobah Angliya terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etmoqda. Terma jamoa bosh murabbiyi Thomas Tuchel jarohat olgan Tino Livramento oʻrniga aynan Chalobahni tarkibga jalb etgan edi. Qizigʻi shundaki, Tuchel Manchester Yunayted faxriysi Harry Maguire oʻrniga Chalobahni tanlab, uning yuqori saviyadagi salohiyatiga ishonishini koʻrsatdi.
Italiya klublari uchun Chalobahning jismoniy holati va taktik moslashuvchanligi juda qoʻl kelishi mumkin. Ayniqsa, Inter kabi grand jamoada Skudetto himoyasi va xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlar uchun bunday tajribali himoyachilar suv va havodek zarur. Chelsi kelasi mavsumda yevrokuboklardan qolib ketgani sababli, futbolchining oʻzi ham faoliyatida oʻsishga erishish uchun A Seriya takliflarini jiddiy koʻrib chiqmoqda.
…