Sunʼiy intellekt bumu Micron kompaniyasini dunyo texnologiya gigantlari qatoriga olib chiqdi
Sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi misli koʻrilmagan oʻsish nafaqat yangi startaplarni yuzaga keltirdi, balki global yarimoʻtkazgichlar bozorida xotira chiplari tanqisligini ham keltirib chiqardi. Hisoblash quvvatiga chanqoq boʻlgan yirik AI modellari uchun oʻta muhim sanalgan ushbu butlovchi qismlar yetishmovchiligi 2027-yilgacha davom etishi bashorat qilinmoqda. Bunday vaziyatda AQSHning eng yirik xotira chiplari ishlab chiqaruvchisi Micron kompaniyasi bozorning mutlaq gʻolibiga aylanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirgi kunda texnologiya olami "RAMageddon" deb atalayotgan davrni boshdan kechirmoqda. Talabning keskin ortishi va taklifning cheklanganligi narxlarning koʻtarilishiga sabab boʻlib, bu bevosita oddiy isteʼmolchilarga ham taʼsir oʻtkazmoqda. Masalan, Apple bosh direktori Tim Cook yaqinda kompaniya mahsulotlari narxi oshishi muqarrar ekanligidan ogohlantirgan edi. Biroq Micron uchun bu inqiroz ulkan foyda keltiruvchi imkoniyatga aylandi.
Moliyaviy koʻrsatkichlardagi sakrashMicron kompaniyasining moliyaviy natijalari tahlilchilar kutganidan ham aʼlo darajada chiqdi. 2024-yil boshida kompaniya aksiyalari taxminan 83 dollar atrofida savdo qilingan boʻlsa, soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, ularning qiymati 1048 dollardan oshib ketdi. Kompaniyaning bozor kapitallashuvi esa hayratlanarli darajada oʻsib, 1,2 trillion dollarga yetdi. Bu koʻrsatkich Micronʼni jahonning eng qimmat kompaniyalari qatoriga qoʻshdi.
Uchinchi chorak yakunlari boʻyicha eʼlon qilingan hisobotga koʻra, kompaniya daromadi oʻtgan yilning shu davriga nisbatan toʻrt baravarga oshib, 41,45 milliard dollarni tashkil etdi. Eng hayratlanarlisi, sof foyda koʻrsatkichidir: oʻtgan yili 1,88 milliard dollar foyda koʻrgan kompaniya joriy yilda ushbu raqamni 28,2 milliard dollarga yetkazdi. Bu kabi oʻsish surʼatlari investorlar ishonchini yanada mustahkamlab, aksiyalar narxini yana 13 foizga yuqoriga koʻtardi.
Strategik hamkorlik va kelajak rejalariAydaxo shtatida joylashgan ushbu gigant nafaqat ishlab chiqarish, balki strategik investitsiyalar bilan ham shugʻullanmoqda. Micron shu haftada Anthropic sunʼiy intellekt laboratoriyasi bilan xotira va maʼlumotlarni saqlash chiplarini yetkazib berish boʻyicha yirik shartnoma imzoladi. Shuningdek, kompaniya Anthropicʼning H seriyali moliyalashtirish raundida investor sifatida ishtirok etganini maʼlum qildi.
Kompaniya rahbariyati kelajakka optimistik nazar bilan qaramoqda. Toʻrtinchi chorak uchun prognoz qilingan daromad 49 dan 51 milliard dollargacha boʻlishi kutilmoqda. Bu shuni anglatadiki, sunʼiy intellekt infratuzilmasiga boʻlgan ehtiyoj pasaymaydi va xotira chiplari ishlab chiqaruvchilari yaqin yillar ichida global iqtisodiyotning asosiy drayverlaridan biri boʻlib qolaveradi.
Oʻzbekistonlik isteʼmolchilar uchun ham bu yangiliklar ahamiyatli, chunki Micron chiplari biz kundalik hayotda ishlatadigan smartfonlar, noutbuklar va server qurilmalarining ajralmas qismidir. Global bozordagi narx oʻsishi yaqin oylarda mamlakatimizdagi texnika doʻkonlarida ham gadjetlar narxi biroz qimmatlashishiga olib kelishi mumkin.
…