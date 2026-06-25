Sunʼiy intellekt bumu Micron kompaniyasini dunyo texnologiya gigantlari qatoriga olib chiqdi

·27·Texno
Sunʼiy intellekt bumu Micron kompaniyasini dunyo texnologiya gigantlari qatoriga olib chiqdi

Sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi misli koʻrilmagan oʻsish nafaqat yangi startaplarni yuzaga keltirdi, balki global yarimoʻtkazgichlar bozorida xotira chiplari tanqisligini ham keltirib chiqardi. Hisoblash quvvatiga chanqoq boʻlgan yirik AI modellari uchun oʻta muhim sanalgan ushbu butlovchi qismlar yetishmovchiligi 2027-yilgacha davom etishi bashorat qilinmoqda. Bunday vaziyatda AQSHning eng yirik xotira chiplari ishlab chiqaruvchisi Micron kompaniyasi bozorning mutlaq gʻolibiga aylanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi kunda texnologiya olami "RAMageddon" deb atalayotgan davrni boshdan kechirmoqda. Talabning keskin ortishi va taklifning cheklanganligi narxlarning koʻtarilishiga sabab boʻlib, bu bevosita oddiy isteʼmolchilarga ham taʼsir oʻtkazmoqda. Masalan, Apple bosh direktori Tim Cook yaqinda kompaniya mahsulotlari narxi oshishi muqarrar ekanligidan ogohlantirgan edi. Biroq Micron uchun bu inqiroz ulkan foyda keltiruvchi imkoniyatga aylandi.

Moliyaviy koʻrsatkichlardagi sakrash

Micron kompaniyasining moliyaviy natijalari tahlilchilar kutganidan ham aʼlo darajada chiqdi. 2024-yil boshida kompaniya aksiyalari taxminan 83 dollar atrofida savdo qilingan boʻlsa, soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, ularning qiymati 1048 dollardan oshib ketdi. Kompaniyaning bozor kapitallashuvi esa hayratlanarli darajada oʻsib, 1,2 trillion dollarga yetdi. Bu koʻrsatkich Micronʼni jahonning eng qimmat kompaniyalari qatoriga qoʻshdi.

Uchinchi chorak yakunlari boʻyicha eʼlon qilingan hisobotga koʻra, kompaniya daromadi oʻtgan yilning shu davriga nisbatan toʻrt baravarga oshib, 41,45 milliard dollarni tashkil etdi. Eng hayratlanarlisi, sof foyda koʻrsatkichidir: oʻtgan yili 1,88 milliard dollar foyda koʻrgan kompaniya joriy yilda ushbu raqamni 28,2 milliard dollarga yetkazdi. Bu kabi oʻsish surʼatlari investorlar ishonchini yanada mustahkamlab, aksiyalar narxini yana 13 foizga yuqoriga koʻtardi.

Strategik hamkorlik va kelajak rejalari

Aydaxo shtatida joylashgan ushbu gigant nafaqat ishlab chiqarish, balki strategik investitsiyalar bilan ham shugʻullanmoqda. Micron shu haftada Anthropic sunʼiy intellekt laboratoriyasi bilan xotira va maʼlumotlarni saqlash chiplarini yetkazib berish boʻyicha yirik shartnoma imzoladi. Shuningdek, kompaniya Anthropicʼning H seriyali moliyalashtirish raundida investor sifatida ishtirok etganini maʼlum qildi.

Kompaniya rahbariyati kelajakka optimistik nazar bilan qaramoqda. Toʻrtinchi chorak uchun prognoz qilingan daromad 49 dan 51 milliard dollargacha boʻlishi kutilmoqda. Bu shuni anglatadiki, sunʼiy intellekt infratuzilmasiga boʻlgan ehtiyoj pasaymaydi va xotira chiplari ishlab chiqaruvchilari yaqin yillar ichida global iqtisodiyotning asosiy drayverlaridan biri boʻlib qolaveradi.

Oʻzbekistonlik isteʼmolchilar uchun ham bu yangiliklar ahamiyatli, chunki Micron chiplari biz kundalik hayotda ishlatadigan smartfonlar, noutbuklar va server qurilmalarining ajralmas qismidir. Global bozordagi narx oʻsishi yaqin oylarda mamlakatimizdagi texnika doʻkonlarida ham gadjetlar narxi biroz qimmatlashishiga olib kelishi mumkin.

MicronSunʼiy IntellektYarimoʻtkazgichlarTexnologiyaApple
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cerebras aksiyalari keskin tushib ketdi: Sunʼiy intellekt giganti nega investorlarni choʻchitdi?Cerebras aksiyalari keskin tushib ketdi: Sunʼiy intellekt giganti nega investorlarni choʻchitdi?Bugun, 03:51Google sunʼiy intellekt sohasidagi eng kuchli mutaxassislarini yoʻqotmoqdaGoogle sunʼiy intellekt sohasidagi eng kuchli mutaxassislarini yoʻqotmoqdaBugun, 02:59Sunʼiy intelekt muhandislarni ishsiz qoldiradimi: Yangi tadqiqot kutilmagan natijani koʻrsatdiSunʼiy intelekt muhandislarni ishsiz qoldiradimi: Yangi tadqiqot kutilmagan natijani koʻrsatdiBugun, 02:54Kiberxavfsizlikda yangi davr: Passkeys texnologiyasini joriy etmagan kompaniyalar roʻyxatiKiberxavfsizlikda yangi davr: Passkeys texnologiyasini joriy etmagan kompaniyalar roʻyxatiBugun, 02:28Samsung Galaxy Watch Ultra 2 dizayni va texnik jihatlari maʼlum boʻldiSamsung Galaxy Watch Ultra 2 dizayni va texnik jihatlari maʼlum boʻldiBugun, 02:28Tata Electronics tizimida yirik kiberhujum: Apple va Tesla hujjatlari tarqalib ketgan boʻlishi mumkinTata Electronics tizimida yirik kiberhujum: Apple va Tesla hujjatlari tarqalib ketgan boʻlishi mumkinBugun, 01:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi