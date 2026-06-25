Tata Electronics tizimida yirik kiberhujum: Apple va Tesla hujjatlari tarqalib ketgan boʻlishi mumkin

·22·Texno
Tata Electronics tizimida yirik kiberhujum: Apple va Tesla hujjatlari tarqalib ketgan boʻlishi mumkin

Hindistonning eng yirik texnologik gigantlaridan biri boʻlgan Tata Electronics kompaniyasi oʻz tizimlariga kiberhujum uyushtirilganini rasman tasdiqladi. Ushbu hodisa natijasida global texnologiya bozorining yetakchilari — Apple va Tesla kompaniyalariga tegishli maxfiy maʼlumotlar tarmoqqa sizib chiqqan boʻlishi mumkinligi xavotirlarni keltirib chiqarmoqda. Hozirda mutaxassislar oʻgʻirlangan maʼlumotlar koʻlamini oʻrganishmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xakerlik forumlarida paydo boʻlgan maʼlumotlarga koʻra, oʻgʻirlangan fayllarning umumiy hajmi 630 GB dan oshadi. Bu massiv 204 300 dan ortiq faylni oʻz ichiga olgan boʻlib, ular orasida Apple yetkazib beruvchilarining texnik spetsifikatsiyalari va Tesla ishlab chiqarish jarayoniga oid hujjatlar borligi aytilmoqda. TechCrunch nashri ushbu maʼlumotlarning bir qismini oʻrganib chiqib, ularning haqiqiyligi ehtimoli yuqori ekanligini maʼlum qildi.

Kiberhujum tafsilotlari va kompaniya munosabati

Kiberxavfsizlik boʻyicha ekspert Rajshekhar Rajaharia taʼkidlashicha, sizib chiqqan maʼlumotlar orasida Outlook elektron pochta xizmati yozishmalari, SAP tizimlari materiallari va Tata Electronics mijozlariga tegishli loyiha hujjatlari mavjud. Tata Electronics vakili kompaniya bir necha hafta oldin tizimlarda shubhali faollikni aniqlagani va darhol choralar koʻrganini tasdiqladi.

Kompaniya rahbariyati ushbu hodisa operatsion faoliyatga, yaʼni zavodlarning ishlashiga taʼsir qilmaganini taʼkidlamoqda. Biroq, aynan qaysi maʼlumotlar oʻgʻirlangani, qancha xodim yoki hamkor tashkilotlar zarar koʻrgani haqida batafsil maʼlumot berilmadi. Shuningdek, Apple va Tesla kabi yirik mijozlar bu haqda rasman ogohlantirilganmi yoki yoʻq — bu savol ham hozircha ochiq qolmoqda.

Hindistonning global taʼminot zanjiridagi oʻrni

Ushbu kiberhujum strategik jihatdan juda nozik vaqtda yuz berdi. Soʻnggi yillarda Apple, ASML, Intel va Qualcomm kabi kompaniyalar oʻz ishlab chiqarish quvvatlarini Xitoydan tashqariga, xususan, Hindistonga koʻchirishga harakat qilmoqda. Tata Electronics ushbu jarayonda asosiy boʻgʻin boʻlib, u 2023 yilda Wistron aktivlarini sotib olish orqali iPhone yigʻuvchi birinchi Hindiston kompaniyasiga aylangan edi.

Reuters agentligi xabariga koʻra, Apple allaqachon mazkur holat boʻyicha oʻzining mustaqil surishtiruv ishlarini boshlab yuborgan. Xakerlar oʻgʻirlangan maʼlumotlar evaziga tovon puli talab qilayotgani haqida ham norasmiy maʼlumotlar mavjud. Tata Group tarkibiga kiruvchi ushbu korxona 2024 yilda Tesla bilan yarimoʻtkazgichlar yetkazib berish boʻyicha ham shartnoma imzolagan edi.

Mazkur voqea global texnologik zanjirlar yangi hududlarga koʻchirilayotgan bir paytda kiberxavfsizlik masalasi naqadar muhim ekanini yana bir bor isbotladi. Apple va Tesla hozircha vaziyat boʻyicha rasmiy bayonot berishdan tiyilmoqda, biroq ekspertlar bu hodisa Hindistonning ishlab chiqarish markazi sifatidagi nufuziga taʼsir qilishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.

AppleTeslaTata ElectronicsKiberhujumTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiberxavfsizlikda yangi davr: Passkeys texnologiyasini joriy etmagan kompaniyalar roʻyxatiKiberxavfsizlikda yangi davr: Passkeys texnologiyasini joriy etmagan kompaniyalar roʻyxatiBugun, 02:28Samsung Galaxy Watch Ultra 2 dizayni va texnik jihatlari maʼlum boʻldiSamsung Galaxy Watch Ultra 2 dizayni va texnik jihatlari maʼlum boʻldiBugun, 02:28NASA Perseverance apparati Marsda murakkab organik birikmalar borligini tasdiqladiNASA Perseverance apparati Marsda murakkab organik birikmalar borligini tasdiqladiBugun, 01:25Sunʼiy intellekt xarajatlari nazoratdan chiqmoqda: Yirik kompaniyalar cheklovlar joriy etmoqdaSunʼiy intellekt xarajatlari nazoratdan chiqmoqda: Yirik kompaniyalar cheklovlar joriy etmoqdaBugun, 01:20Rossiyaning toʻliq mahalliylashtirilgan SJ-100 samolyoti 2027-yilda sertifikat oladiRossiyaning toʻliq mahalliylashtirilgan SJ-100 samolyoti 2027-yilda sertifikat oladiBugun, 00:54Slate kompaniyasi hamyonbop elektromobil-pikapi uchun yangi turdagi akkumulyator tanladiSlate kompaniyasi hamyonbop elektromobil-pikapi uchun yangi turdagi akkumulyator tanladiBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi