Tata Electronics tizimida yirik kiberhujum: Apple va Tesla hujjatlari tarqalib ketgan boʻlishi mumkin
Hindistonning eng yirik texnologik gigantlaridan biri boʻlgan Tata Electronics kompaniyasi oʻz tizimlariga kiberhujum uyushtirilganini rasman tasdiqladi. Ushbu hodisa natijasida global texnologiya bozorining yetakchilari — Apple va Tesla kompaniyalariga tegishli maxfiy maʼlumotlar tarmoqqa sizib chiqqan boʻlishi mumkinligi xavotirlarni keltirib chiqarmoqda. Hozirda mutaxassislar oʻgʻirlangan maʼlumotlar koʻlamini oʻrganishmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Xakerlik forumlarida paydo boʻlgan maʼlumotlarga koʻra, oʻgʻirlangan fayllarning umumiy hajmi 630 GB dan oshadi. Bu massiv 204 300 dan ortiq faylni oʻz ichiga olgan boʻlib, ular orasida Apple yetkazib beruvchilarining texnik spetsifikatsiyalari va Tesla ishlab chiqarish jarayoniga oid hujjatlar borligi aytilmoqda. TechCrunch nashri ushbu maʼlumotlarning bir qismini oʻrganib chiqib, ularning haqiqiyligi ehtimoli yuqori ekanligini maʼlum qildi.
Kiberhujum tafsilotlari va kompaniya munosabatiKiberxavfsizlik boʻyicha ekspert Rajshekhar Rajaharia taʼkidlashicha, sizib chiqqan maʼlumotlar orasida Outlook elektron pochta xizmati yozishmalari, SAP tizimlari materiallari va Tata Electronics mijozlariga tegishli loyiha hujjatlari mavjud. Tata Electronics vakili kompaniya bir necha hafta oldin tizimlarda shubhali faollikni aniqlagani va darhol choralar koʻrganini tasdiqladi.
Kompaniya rahbariyati ushbu hodisa operatsion faoliyatga, yaʼni zavodlarning ishlashiga taʼsir qilmaganini taʼkidlamoqda. Biroq, aynan qaysi maʼlumotlar oʻgʻirlangani, qancha xodim yoki hamkor tashkilotlar zarar koʻrgani haqida batafsil maʼlumot berilmadi. Shuningdek, Apple va Tesla kabi yirik mijozlar bu haqda rasman ogohlantirilganmi yoki yoʻq — bu savol ham hozircha ochiq qolmoqda.
Hindistonning global taʼminot zanjiridagi oʻrniUshbu kiberhujum strategik jihatdan juda nozik vaqtda yuz berdi. Soʻnggi yillarda Apple, ASML, Intel va Qualcomm kabi kompaniyalar oʻz ishlab chiqarish quvvatlarini Xitoydan tashqariga, xususan, Hindistonga koʻchirishga harakat qilmoqda. Tata Electronics ushbu jarayonda asosiy boʻgʻin boʻlib, u 2023 yilda Wistron aktivlarini sotib olish orqali iPhone yigʻuvchi birinchi Hindiston kompaniyasiga aylangan edi.
Reuters agentligi xabariga koʻra, Apple allaqachon mazkur holat boʻyicha oʻzining mustaqil surishtiruv ishlarini boshlab yuborgan. Xakerlar oʻgʻirlangan maʼlumotlar evaziga tovon puli talab qilayotgani haqida ham norasmiy maʼlumotlar mavjud. Tata Group tarkibiga kiruvchi ushbu korxona 2024 yilda Tesla bilan yarimoʻtkazgichlar yetkazib berish boʻyicha ham shartnoma imzolagan edi.
Mazkur voqea global texnologik zanjirlar yangi hududlarga koʻchirilayotgan bir paytda kiberxavfsizlik masalasi naqadar muhim ekanini yana bir bor isbotladi. Apple va Tesla hozircha vaziyat boʻyicha rasmiy bayonot berishdan tiyilmoqda, biroq ekspertlar bu hodisa Hindistonning ishlab chiqarish markazi sifatidagi nufuziga taʼsir qilishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.
…