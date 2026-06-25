Samsung Galaxy Watch Ultra 2 dizayni va texnik jihatlari maʼlum boʻldi

·0·Texno
Samsung Galaxy Watch Ultra 2 dizayni va texnik jihatlari maʼlum boʻldi

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining navbatdagi premium toifadagi aqlli soati — Galaxy Watch Ultra 2 modelini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Tarmoqlarda yangi qurilmaning yuqori sifatli render tasvirlari paydo boʻldi. Ushbu sizib chiqqan maʼlumotlar nafaqat soatning tashqi koʻrinishini, balki uning bir qator texnik xususiyatlarini ham tasdiqlamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi qurilma tasvirlarini mashhur insayder Evan Blass (Evleaks) eʼlon qildi. Eʼtiborli jihati shundaki, Blass avvalroq insayderlik faoliyatini toʻxtatishini eʼlon qilgan edi, biroq Samsung kompaniyasining yangi flagmani haqidagi maʼlumotlar uni yana maydonga qaytardi. Renderlarga koʻra, Galaxy Watch Ultra 2 oʻzining oʻziga xos burchaklari yumaloqlangan kvadrat shaklidagi korpusini saqlab qolgan, biroq dizaynda Galaxy Watch Classic seriyasiga xos elementlar ham koʻzga tashlanadi.

Dizayndagi oʻzgarishlar va yangi tugmalar

Yangi modeldagi eng katta oʻzgarishlardan biri — yumaloq AMOLED-displey atrofida 1 dan 12 gacha boʻlgan raqamli shkalaning paydo boʻlishidir. Bu koʻpchilik foydalanuvchilar sogʻingan aylanuvchi bezel (halqa) mexanizmining qaytishidan dalolat berishi mumkin. Hozircha bu maʼlumot rasman tasdiqlanmagan boʻlsa-da, dizayn elementlari shunga ishora qilmoqda.

Shuningdek, soat korpusining oʻng tomonida uchta jismoniy tugma joylashgan boʻlib, ulardan biri yorqin toʻq sariq rangdagi Quick Button tugmasidir. Ushbu tugma foydalanuvchiga turli funksiyalarni tezkor ishga tushirish imkonini beradi. Qurilmaning orqa qismidagi yozuvlarga koʻra, soat 47 mm oʻlchamdagi korpus, sapfir himoya oynasi, LTE aloqa moduli, GPS va 10 ATM darajasidagi suvdan himoya tizimiga ega boʻladi.

Texnik quvvat va taqdimot sanasi

Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, Galaxy Watch Ultra 2 yangi avlod Qualcomm Snapdragon Wear Elite platformasida ishlaydi. Bu esa qurilmaning energiya samaradorligi va tezkorligini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, soatga 800 mA/soat sigʻimli kengaytirilgan akkumulyator oʻrnatilishi kutilmoqda, bu esa uzoq vaqt davomida quvvatsiz ishlashni taʼminlaydi.

Samsung oʻzining yangi mahsulotlarini 22-iyul kuni Londonda boʻlib oʻtadigan tadbirda namoyish etishi kutilmoqda. Ushbu tadbirda Galaxy Watch Ultra 2 bilan bir qatorda quyidagi qurilmalar ham taqdim etilishi rejalashtirilgan:

  • Galaxy Watch 9 seriyasidagi aqlli soatlar;
  • Galaxy Z Fold 8 va Galaxy Z Fold 8 Ultra buklamafonlari;
  • Galaxy Z Flip 8 smartfoni.

Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, Evan Blass shu vaqtga qadar Sony Xperia 5 II, Galaxy Note20 hamda Xiaomi 12 kabi koʻplab qurilmalar haqida aniq maʼlumotlarni rasmiy taqdimotdan avval eʼlon qilgan ishonchli manba hisoblanadi. Oʻzbekiston bozorida ushbu qurilmalar rasmiy sotuvlar boshlanganidan soʻng qisqa muddat ichida paydo boʻlishi kutilmoqda.

SamsungGalaxy Watch UltraTexnologiyaSmart-soatGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiberxavfsizlikda yangi davr: Passkeys texnologiyasini joriy etmagan kompaniyalar roʻyxatiKiberxavfsizlikda yangi davr: Passkeys texnologiyasini joriy etmagan kompaniyalar roʻyxatiBugun, 02:28Tata Electronics tizimida yirik kiberhujum: Apple va Tesla hujjatlari tarqalib ketgan boʻlishi mumkinTata Electronics tizimida yirik kiberhujum: Apple va Tesla hujjatlari tarqalib ketgan boʻlishi mumkinBugun, 01:52NASA Perseverance apparati Marsda murakkab organik birikmalar borligini tasdiqladiNASA Perseverance apparati Marsda murakkab organik birikmalar borligini tasdiqladiBugun, 01:25Sunʼiy intellekt xarajatlari nazoratdan chiqmoqda: Yirik kompaniyalar cheklovlar joriy etmoqdaSunʼiy intellekt xarajatlari nazoratdan chiqmoqda: Yirik kompaniyalar cheklovlar joriy etmoqdaBugun, 01:20Rossiyaning toʻliq mahalliylashtirilgan SJ-100 samolyoti 2027-yilda sertifikat oladiRossiyaning toʻliq mahalliylashtirilgan SJ-100 samolyoti 2027-yilda sertifikat oladiBugun, 00:54Slate kompaniyasi hamyonbop elektromobil-pikapi uchun yangi turdagi akkumulyator tanladiSlate kompaniyasi hamyonbop elektromobil-pikapi uchun yangi turdagi akkumulyator tanladiBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi