Samsung Galaxy Watch Ultra 2 dizayni va texnik jihatlari maʼlum boʻldi
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining navbatdagi premium toifadagi aqlli soati — Galaxy Watch Ultra 2 modelini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Tarmoqlarda yangi qurilmaning yuqori sifatli render tasvirlari paydo boʻldi. Ushbu sizib chiqqan maʼlumotlar nafaqat soatning tashqi koʻrinishini, balki uning bir qator texnik xususiyatlarini ham tasdiqlamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi qurilma tasvirlarini mashhur insayder Evan Blass (Evleaks) eʼlon qildi. Eʼtiborli jihati shundaki, Blass avvalroq insayderlik faoliyatini toʻxtatishini eʼlon qilgan edi, biroq Samsung kompaniyasining yangi flagmani haqidagi maʼlumotlar uni yana maydonga qaytardi. Renderlarga koʻra, Galaxy Watch Ultra 2 oʻzining oʻziga xos burchaklari yumaloqlangan kvadrat shaklidagi korpusini saqlab qolgan, biroq dizaynda Galaxy Watch Classic seriyasiga xos elementlar ham koʻzga tashlanadi.
Dizayndagi oʻzgarishlar va yangi tugmalarYangi modeldagi eng katta oʻzgarishlardan biri — yumaloq AMOLED-displey atrofida 1 dan 12 gacha boʻlgan raqamli shkalaning paydo boʻlishidir. Bu koʻpchilik foydalanuvchilar sogʻingan aylanuvchi bezel (halqa) mexanizmining qaytishidan dalolat berishi mumkin. Hozircha bu maʼlumot rasman tasdiqlanmagan boʻlsa-da, dizayn elementlari shunga ishora qilmoqda.
Shuningdek, soat korpusining oʻng tomonida uchta jismoniy tugma joylashgan boʻlib, ulardan biri yorqin toʻq sariq rangdagi Quick Button tugmasidir. Ushbu tugma foydalanuvchiga turli funksiyalarni tezkor ishga tushirish imkonini beradi. Qurilmaning orqa qismidagi yozuvlarga koʻra, soat 47 mm oʻlchamdagi korpus, sapfir himoya oynasi, LTE aloqa moduli, GPS va 10 ATM darajasidagi suvdan himoya tizimiga ega boʻladi.
Texnik quvvat va taqdimot sanasiDastlabki maʼlumotlarga koʻra, Galaxy Watch Ultra 2 yangi avlod Qualcomm Snapdragon Wear Elite platformasida ishlaydi. Bu esa qurilmaning energiya samaradorligi va tezkorligini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, soatga 800 mA/soat sigʻimli kengaytirilgan akkumulyator oʻrnatilishi kutilmoqda, bu esa uzoq vaqt davomida quvvatsiz ishlashni taʼminlaydi.
Samsung oʻzining yangi mahsulotlarini 22-iyul kuni Londonda boʻlib oʻtadigan tadbirda namoyish etishi kutilmoqda. Ushbu tadbirda Galaxy Watch Ultra 2 bilan bir qatorda quyidagi qurilmalar ham taqdim etilishi rejalashtirilgan:
- Galaxy Watch 9 seriyasidagi aqlli soatlar;
- Galaxy Z Fold 8 va Galaxy Z Fold 8 Ultra buklamafonlari;
- Galaxy Z Flip 8 smartfoni.
Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, Evan Blass shu vaqtga qadar Sony Xperia 5 II, Galaxy Note20 hamda Xiaomi 12 kabi koʻplab qurilmalar haqida aniq maʼlumotlarni rasmiy taqdimotdan avval eʼlon qilgan ishonchli manba hisoblanadi. Oʻzbekiston bozorida ushbu qurilmalar rasmiy sotuvlar boshlanganidan soʻng qisqa muddat ichida paydo boʻlishi kutilmoqda.
…