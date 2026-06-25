Marc Cucurella Enzo Fernandezni Real Madridga chorlamoqda: Transfer amalga oshadimi?
Ispaniyalik himoyachi Marc Cucurella Londonning Chelsi klubidan Madridning Real Madrid jamoasiga koʻchib oʻtganidan soʻng, sobiq jamoadoshi Enzo Fernandezni ham oʻzi bilan birga koʻrish niyatida ekanini yashirmadi. Ushbu transfer nafaqat Madrid klubi uchun, balki butun Yevropa futboli uchun katta rezonans keltirib chiqarishi kutilmoqda. Cucurella allaqachon Joze Mourinyo qoʻl ostida toʻp surish uchun olti yillik shartnomaga imzo chekkan va endilikda argentinalik jahon chempionini ham ushbu loyihaga jalb etishga urinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Marca nashriga bergan intervyusida Cucurella Enzo Fernandez bilan munosabatlari va uning ehtimoliy transferi haqida toʻxtalib oʻtdi. "U ajoyib futbolchi va mening yaqin doʻstim. Enzo meni Madridga oʻtganim bilan tabrikladi. Umid qilamanki, uning transferi ham amalga oshadi. Biz Chelsi safida birga baxtli edik va Real Madrid kabi buyuk klubda yana birga boʻlish imkoniyati tugʻilsa, bundan juda xursand boʻlardim", — deydi ispaniyalik himoyachi.
London klubidagi ziddiyatlar va Madridga boʻlgan qiziqishEnzo Fernandezning Chelsi tarkibidagi kelajagi oʻtgan mavsumdan buyon soʻroq ostida qolmoqda. Futbolchining Madrid shahriga boʻlgan mehrini ochiqchasiga bildirishi klub rahbariyati va murabbiylar shtabi bilan munosabatlariga sovuqchilik tushishiga sabab boʻlgan edi. Xususan, argentinalik yarim himoyachi Madridni oʻzining ona shahri Buenos-Ayresga oʻxshatishi va u yerda yashashni istashini aytgani London klubi muxlislari va rahbariyatining eʼtirozlariga sabab boʻlgandi.
Ushbu bayonotlardan soʻng, Chelsi sobiq murabbiyi Liam Rosenior futbolchiga nisbatan qatʼiy choralar koʻrgan va uni Manchester Siti hamda Port Veyl kabi jamoalarga qarshi muhim oʻyinlarda qaydnomadan chetlatgan edi. Murabbiyning fikricha, futbolchi oʻz bayonotlari bilan klub loyihasiga boʻlgan sadoqat borasidagi "qizil chiziq"ni kesib oʻtgan. Goal.com xabariga koʻra, Fernandezning oʻzi ham Chempionlar ligasidan chiqib ketganidan soʻng klubda qolish-qolmasligi borasida aniq javob bermagan.
Biroq, futbolchining vakili va Pari Sen-Jermen sobiq yulduzi Javier Pastore Enzoni himoya qilib chiqdi. Pastorening taʼkidlashicha, futbolchi hech qachon Chelsi jamoasini tark etish haqida gapirmagan, shunchaki oʻziga yoqadigan shahar haqidagi savolga samimiy javob bergan. "Enzo professional yigit va u har doim oʻzi oʻynayotgan jamoaga borini beradi. U shunchaki Madrid shahrini yoqtirishini aytdi, bu esa klubga xiyonat degani emas", — deya qoʻshimcha qildi Pastore.
Hozirda Real Madrid markaziy yarim himoya chizigʻini kuchaytirish variantlarini koʻrib chiqmoqda. Agar Enzo Fernandezning transferi amalga oshsa, bu Madrid jamoasining kelgusi mavsumdagi gegemonligini yanada mustahkamlashi mumkin. Chelsi esa oʻzining eng qimmatbaho aktivlaridan birini saqlab qolish yoki uni katta mablagʻ evaziga qoʻyib yuborish borasida qiyin tanlov qarshisida turibdi.
…