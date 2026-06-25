Marc Cucurella Enzo Fernandezni Real Madridga chorlamoqda: Transfer amalga oshadimi?

·0·Sport
Marc Cucurella Enzo Fernandezni Real Madridga chorlamoqda: Transfer amalga oshadimi?

Ispaniyalik himoyachi Marc Cucurella Londonning Chelsi klubidan Madridning Real Madrid jamoasiga koʻchib oʻtganidan soʻng, sobiq jamoadoshi Enzo Fernandezni ham oʻzi bilan birga koʻrish niyatida ekanini yashirmadi. Ushbu transfer nafaqat Madrid klubi uchun, balki butun Yevropa futboli uchun katta rezonans keltirib chiqarishi kutilmoqda. Cucurella allaqachon Joze Mourinyo qoʻl ostida toʻp surish uchun olti yillik shartnomaga imzo chekkan va endilikda argentinalik jahon chempionini ham ushbu loyihaga jalb etishga urinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Marca nashriga bergan intervyusida Cucurella Enzo Fernandez bilan munosabatlari va uning ehtimoliy transferi haqida toʻxtalib oʻtdi. "U ajoyib futbolchi va mening yaqin doʻstim. Enzo meni Madridga oʻtganim bilan tabrikladi. Umid qilamanki, uning transferi ham amalga oshadi. Biz Chelsi safida birga baxtli edik va Real Madrid kabi buyuk klubda yana birga boʻlish imkoniyati tugʻilsa, bundan juda xursand boʻlardim", — deydi ispaniyalik himoyachi.

London klubidagi ziddiyatlar va Madridga boʻlgan qiziqish

Enzo Fernandezning Chelsi tarkibidagi kelajagi oʻtgan mavsumdan buyon soʻroq ostida qolmoqda. Futbolchining Madrid shahriga boʻlgan mehrini ochiqchasiga bildirishi klub rahbariyati va murabbiylar shtabi bilan munosabatlariga sovuqchilik tushishiga sabab boʻlgan edi. Xususan, argentinalik yarim himoyachi Madridni oʻzining ona shahri Buenos-Ayresga oʻxshatishi va u yerda yashashni istashini aytgani London klubi muxlislari va rahbariyatining eʼtirozlariga sabab boʻlgandi.

Ushbu bayonotlardan soʻng, Chelsi sobiq murabbiyi Liam Rosenior futbolchiga nisbatan qatʼiy choralar koʻrgan va uni Manchester Siti hamda Port Veyl kabi jamoalarga qarshi muhim oʻyinlarda qaydnomadan chetlatgan edi. Murabbiyning fikricha, futbolchi oʻz bayonotlari bilan klub loyihasiga boʻlgan sadoqat borasidagi "qizil chiziq"ni kesib oʻtgan. Goal.com xabariga koʻra, Fernandezning oʻzi ham Chempionlar ligasidan chiqib ketganidan soʻng klubda qolish-qolmasligi borasida aniq javob bermagan.

Biroq, futbolchining vakili va Pari Sen-Jermen sobiq yulduzi Javier Pastore Enzoni himoya qilib chiqdi. Pastorening taʼkidlashicha, futbolchi hech qachon Chelsi jamoasini tark etish haqida gapirmagan, shunchaki oʻziga yoqadigan shahar haqidagi savolga samimiy javob bergan. "Enzo professional yigit va u har doim oʻzi oʻynayotgan jamoaga borini beradi. U shunchaki Madrid shahrini yoqtirishini aytdi, bu esa klubga xiyonat degani emas", — deya qoʻshimcha qildi Pastore.

Hozirda Real Madrid markaziy yarim himoya chizigʻini kuchaytirish variantlarini koʻrib chiqmoqda. Agar Enzo Fernandezning transferi amalga oshsa, bu Madrid jamoasining kelgusi mavsumdagi gegemonligini yanada mustahkamlashi mumkin. Chelsi esa oʻzining eng qimmatbaho aktivlaridan birini saqlab qolish yoki uni katta mablagʻ evaziga qoʻyib yuborish borasida qiyin tanlov qarshisida turibdi.

Real MadridChelseaEnzo FernandezMarc CucurellaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobah uchun Italiyada jiddiy kurash boshlandiChelsi himoyachisi Trevoh Chalobah uchun Italiyada jiddiy kurash boshlandiBugun, 01:56Mark Kukurelya Vinicius Junior uchun «qora ishlarni» bajarishga tayyorligini bildirdiMark Kukurelya Vinicius Junior uchun «qora ishlarni» bajarishga tayyorligini bildirdiBugun, 01:30Chelsi Malo Gusto uchun 75 million funt soʻramoqda: Himoyachi jamoani tark etishi mumkinChelsi Malo Gusto uchun 75 million funt soʻramoqda: Himoyachi jamoani tark etishi mumkinBugun, 01:14Karlush Keyrush va Jud Bellinghem o‘rtasidagi mojaro tafsilotlari...Karlush Keyrush va Jud Bellinghem o‘rtasidagi mojaro tafsilotlari...Bugun, 00:39O‘zbekistonning imkoniyati yangilandi — Pley-offga chiqish uchun najot bormi?O‘zbekistonning imkoniyati yangilandi — Pley-offga chiqish uchun najot bormi?Bugun, 00:31Portugaliya — O‘zbekiston o‘yini turning eng tomoshabop bahslari qatoriga kirdiPortugaliya — O‘zbekiston o‘yini turning eng tomoshabop bahslari qatoriga kirdiBugun, 00:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...