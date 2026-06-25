Kiberxavfsizlikda yangi davr: Passkeys texnologiyasini joriy etmagan kompaniyalar roʻyxati

·0·Texno
Kiberxavfsizlikda yangi davr: Passkeys texnologiyasini joriy etmagan kompaniyalar roʻyxati

Raqamli dunyoda akkauntlarni xakerlik hujumlaridan himoya qilishning eng ishonchli usuli hisoblangan passkeys (kirish kalitlari) texnologiyasi ommalashib bormoqda. Biroq, soha mutaxassislarining fikricha, koʻplab yirik servislar hali ham ushbu standartga oʻtishga shoshilmayapti. Yangi tashkil etilgan whynopasskeys.com loyihasi foydalanuvchilarga zamonaviy himoya usulini taqdim etmayotgan kompaniyalarni ochiqchasiga tanqid qilib, ularning roʻyxatini eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Passkeys anʼanaviy parollardan koʻra ancha xavfsizroq hisoblanadi, chunki ular bevosita foydalanuvchining qurilmasida yaratiladi va maʼlum bir veb-sayt yoki ilovaga bogʻlanadi. Ushbu texnologiya Face ID, Touch ID kabi biometrik maʼlumotlar yoki jismoniy xavfsizlik kalitlariga tayanadi. Eng muhimi, foydalanuvchi murakkab parollarni eslab qolishi shart emas, bu esa fishing (maʼlumotlarni oʻgʻirlash) xavfini deyarli nolga tushiradi.

Nega ayrim gigantlar roʻyxatda?

TechCrunch nashri xabariga koʻra, bugungi kunda har toʻrtta yirik ilovadan biri hali ham passkeys tizimini qoʻllab-quvvatlamaydi. Qizigʻi shundaki, ushbu "qora roʻyxat"dan Instagram, Netflix va Spotify kabi butun dunyoga mashhur servislar joy olgan. Masalan, Meta tarkibidagi Facebook va WhatsApp ilovalarida bu funksiya mavjud boʻlsa-da, Instagram foydalanuvchilari faqatgina akkauntlarini Facebook'ka bogʻlagan holdagina ushbu imkoniyatdan foydalanishlari mumkin.

Loyiha asoschisi, taniqli kiberxavfsizlik tadqiqotchisi Skott Xelme (Scott Helme) oʻz blogida ushbu saytni yaratishdan maqsad kompaniyalarga bosim oʻtkazish ekanini taʼkidladi. "Roʻyxatlar hayratlanarli darajada samarali motivator hisoblanadi. Hech kim bunday roʻyxatda boʻlishni xohlamaydi", — deb yozadi ekspert. Uning fikricha, ochiq tanqid kompaniyalarni foydalanuvchilar xavfsizligi haqida qaygʻurishga majbur qiladi.

Peshqadamlar va ortda qolayotganlar

Hozirda Apple, Google va Microsoft kabi texnologiya gigantlari passkeys texnologiyasini toʻliq joriy etib, xavfsizlik masalasida oʻrnak boʻlmoqda. Ushbu kompaniyalar foydalanuvchilarga parollardan butunlay voz kechish va faqat biometrik maʼlumotlar orqali tizimga kirish imkonini taqdim etmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu texnologiya juda muhim, chunki u akkauntlarni oʻgʻirlashga qaratilgan fishing hujumlaridan ishonchli himoya qiladi.

Passkeys texnologiyasining asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

  • Parollarni eslab qolish va saqlash zarurati yoʻqligi;
  • Biometrik himoya (barmoq izi yoki yuz skaneri) orqali tezkor kirish;
  • Xakerlar masofadan turib kalitlarni oʻgʻirlay olmasligi;
  • Qurilmaning oʻzida xavfsiz saqlanishi.
Hozircha Netflix va Spotify kabi servislar nima sababdan ushbu standartni joriy etmayotgani boʻyicha rasmiy izoh bergani yoʻq. Mutaxassislar yaqin yillarda parollar oʻtmishga aylanishini va barcha yirik platformalar passkeys tizimiga oʻtishga majbur boʻlishini bashorat qilmoqda. Foydalanuvchilarga esa oʻz maʼlumotlarini himoya qilish uchun imkon qadar ushbu yangi standartni qoʻllab-quvvatlovchi servislar va ikki bosqichli autentifikatsiyadan foydalanish tavsiya etiladi.

TexnologiyaKiberxavfsizlikPasskeysInstagramApple
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 dizayni va texnik jihatlari maʼlum boʻldiSamsung Galaxy Watch Ultra 2 dizayni va texnik jihatlari maʼlum boʻldiBugun, 02:28Tata Electronics tizimida yirik kiberhujum: Apple va Tesla hujjatlari tarqalib ketgan boʻlishi mumkinTata Electronics tizimida yirik kiberhujum: Apple va Tesla hujjatlari tarqalib ketgan boʻlishi mumkinBugun, 01:52NASA Perseverance apparati Marsda murakkab organik birikmalar borligini tasdiqladiNASA Perseverance apparati Marsda murakkab organik birikmalar borligini tasdiqladiBugun, 01:25Sunʼiy intellekt xarajatlari nazoratdan chiqmoqda: Yirik kompaniyalar cheklovlar joriy etmoqdaSunʼiy intellekt xarajatlari nazoratdan chiqmoqda: Yirik kompaniyalar cheklovlar joriy etmoqdaBugun, 01:20Rossiyaning toʻliq mahalliylashtirilgan SJ-100 samolyoti 2027-yilda sertifikat oladiRossiyaning toʻliq mahalliylashtirilgan SJ-100 samolyoti 2027-yilda sertifikat oladiBugun, 00:54Slate kompaniyasi hamyonbop elektromobil-pikapi uchun yangi turdagi akkumulyator tanladiSlate kompaniyasi hamyonbop elektromobil-pikapi uchun yangi turdagi akkumulyator tanladiBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi