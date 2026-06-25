NASA Perseverance apparati Marsda murakkab organik birikmalar borligini tasdiqladi

·34·Texno
NASA Perseverance apparati Marsda murakkab organik birikmalar borligini tasdiqladi

NASA agentligining Perseverance marsoxodi Qizil sayyoradagi Ezero krateri tubida, bir necha milliard yil avval koʻl boʻlgan hududda murakkab organik molekulalarni aniqladi. Ushbu kashfiyot Marsning oʻtmishda hayot uchun naqadar mos boʻlganini tushunishda yangi sahifa ochmoqda. Science Advances jurnalida eʼlon qilingan tadqiqot natijalari sayyoraning geologik qatlamlarida organik moddalar uzoq vaqt davomida saqlanib qolishi mumkinligini koʻrsatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqotlar kraterning gʻarbiy qismida – qadimiy daryo deltasi va koʻl oʻrni hisoblangan Neretva hududida olib borildi. Perseverance oʻzidagi yuqori aniqlikdagi SHERLOC spektrometri yordamida yuzlab namunalar va jinslarni tahlil qildi. Natijada, hatto ochiq muhit taʼsirida boʻlgan qatlamlarda ham yirik uglerod makromolekulalari va murakkab organik birikmalar mavjudligi maʼlum boʻldi.

Hayot alomati yoki kimyoviy jarayon?

Olimlarning taʼkidlashicha, hozircha ushbu organik moddalarning kelib chiqishi borasida yakuniy xulosa chiqarishga erta. Ular ham biologik (hayotiy), ham abiotik (geokimyoviy) jarayonlar natijasida hosil boʻlgan boʻlishi mumkin. Biroq, bunday murakkab molekulalarning Marsning qattiq radiatsiyasi va noqulay iqlimiga qaramay saqlanib qolgani mutaxassislarni hayratda qoldirmoqda.

TASS agentligi xabariga koʻra, ushbu topilmalar Marsning turli nuqtalarida olingan maʼlumotlar bilan hamohangdir. Avvalroq Curiosity marsoxodi Ezero krateridan 3000 kilometr uzoqlikda joylashgan boshqa bir hududda ham organik moddalarni topgan edi. Bu esa murakkab organika butun sayyora boʻylab keng tarqalgan boʻlishi mumkinligidan dalolat beradi.

Perseverance missiyasi doirasida 2025-yilda aynan shu hududda gʻayritabiiy minerallar va ehtimoliy biosignaturalar (hayot izlari) topilgani tadqiqotlarni yanada chuqurlashtirishga turtki boʻldi. Agar bu moddalar haqiqatan ham qadimiy mikroorganizmlar faoliyati natijasi boʻlsa, bu insoniyatning koinotdagi oʻrni haqidagi tasavvurlarini butunlay oʻzgartirib yuboradi.

Hozirgi bosqichda olimlar quyidagi asosiy yoʻnalishlarda izlanishlarni davom ettirmoqda:

  • Organik birikmalarning aniq kimyoviy tarkibini oʻrganish;
  • Ularning qatlamlarda qanday saqlanib qolganini tahlil qilish;
  • Moddalarning biologik kelib chiqish ehtimolini tekshirish;
  • Kelajakda ushbu namunalar Yerga olib kelinganida oʻtkaziladigan laboratoriya tahlillariga tayyorgarlik koʻrish.

Mazkur kashfiyot Marsda qachondir hayot boʻlgani haqidagi gipotezani yanada mustahkamlaydi. Garchi hozircha "hayot topildi" deb aniq aytish imkonsiz boʻlsa-da, topilgan murakkab molekulalar tiriklikning asosiy qurilish bloklari hisoblanadi. Perseverance missiyasi Qizil sayyora sirlarini ochishda davom etmoqda va har bir yangi namuna bizni asosiy savolga javob topishga yaqinlashtirmoqda.

NASAMarsPerseveranceKoinotFan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiberxavfsizlikda yangi davr: Passkeys texnologiyasini joriy etmagan kompaniyalar roʻyxatiKiberxavfsizlikda yangi davr: Passkeys texnologiyasini joriy etmagan kompaniyalar roʻyxatiBugun, 02:28Samsung Galaxy Watch Ultra 2 dizayni va texnik jihatlari maʼlum boʻldiSamsung Galaxy Watch Ultra 2 dizayni va texnik jihatlari maʼlum boʻldiBugun, 02:28Tata Electronics tizimida yirik kiberhujum: Apple va Tesla hujjatlari tarqalib ketgan boʻlishi mumkinTata Electronics tizimida yirik kiberhujum: Apple va Tesla hujjatlari tarqalib ketgan boʻlishi mumkinBugun, 01:52Sunʼiy intellekt xarajatlari nazoratdan chiqmoqda: Yirik kompaniyalar cheklovlar joriy etmoqdaSunʼiy intellekt xarajatlari nazoratdan chiqmoqda: Yirik kompaniyalar cheklovlar joriy etmoqdaBugun, 01:20Rossiyaning toʻliq mahalliylashtirilgan SJ-100 samolyoti 2027-yilda sertifikat oladiRossiyaning toʻliq mahalliylashtirilgan SJ-100 samolyoti 2027-yilda sertifikat oladiBugun, 00:54Slate kompaniyasi hamyonbop elektromobil-pikapi uchun yangi turdagi akkumulyator tanladiSlate kompaniyasi hamyonbop elektromobil-pikapi uchun yangi turdagi akkumulyator tanladiBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi