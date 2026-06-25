Mark Kukurelya Vinicius Junior uchun «qora ishlarni» bajarishga tayyorligini bildirdi
Madridning Real Madrid klubi oʻz tarkibini kuchaytirishda davom etmoqda. Chelsi jamoasidan 55 million yevro evaziga transfer qilingan himoyachi Mark Kukurelya yangi jamoasidagi rejalari va Vinicius Junior bilan maydondagi hamkorligi haqida toʻxtalib oʻtdi. Ispaniyalik futbolchi braziliyalik yulduzning hujumdagi samaradorligini oshirish uchun mudofaadagi barcha ogʻirlikni oʻz zimmasiga olishga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Kukurelya Vinicius Juniorning himoyaga qaytmasligi uning uchun muammo tugʻdirmasligini taʼkidlagan. Uning fikricha, jamoaning asosiy hujumkor kuchi boʻlgan braziliyalik futbolchi bor eʼtiborini raqib darvozasiga qaratishi lozim. Bu esa Madrid klubining hujum salohiyatini yanada oshirishga xizmat qiladi.
Maydondagi vazifalar taqsimoti«Oʻylaymanki, biz u bilan yaxshi tushunib ketamiz. Uning ortga qaytmasligi men uchun ahamiyatga ega emas, u istamaydigan barcha ishlarni men bajaraman. Vinicius hal qiluvchi pallada gol urish uchun tetik boʻlsa kifoya, men barcha «qora ishlarni» qilishga tayyorman», — deya taʼkidladi Kukurelya Marca nashriga bergan intervyusida.
Hozirda Ispaniya terma jamoasi safida 2026-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etayotgan himoyachi, Real Madrid kabi grand jamoada oʻynash katta masʼuliyat ekanini yaxshi his qilmoqda. Oʻtgan mavsumda sovrinsiz qolgan va Ispaniya chempionligini Barselona jamoasiga boy bergan «qirollik klubi» uchun yangi mavsumda xato qilishga yoʻl qoʻyilmaydi.
Xose Mourinyo boshqaruviga qaytgan jamoa Kukurelyadan tashqari Bernardo Silva va Ibrahima Konate kabi yulduzlarni ham oʻz safiga qoʻshib oldi. Shuningdek, Inter himoyachisi Denzel Dumfries ham yaqin orada Madridga koʻchib oʻtishi kutilmoqda. Bunday transferlar kampaniyasi jamoaning oʻtgan mavsumdagi omadsizliklardan soʻng yana choʻqqiga qaytish niyatida ekanidan dalolat beradi.
Kukurelya Real Madrid libosini kiyish oson emasligini, har bir raqib madridliklarga qarshi oʻzining hayot-mamot oʻyinini oʻtkazishini eʼtirof etdi. «Bu katta chorlov. Real Madridda har bir oʻyinda 100 foiz kuch bilan harakat qilish shart. Har bir jamoa sizni magʻlub etishni istaydi», — deydi ispan futbolchisi.
Maʼlumot oʻrnida, Mark Kukurelya Chelsi safida toʻrt mavsum toʻp surib, UEFA Konferensiyalar ligasi va klublar oʻrtasidagi Jahon chempionatida gʻolib chiqqan. Endilikda u oʻzining tajribasi va jangovar xarakterini Santyago Bernabeu maydonida namoyish etishga shay turibdi.
…