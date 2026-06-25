Mark Kukurelya Vinicius Junior uchun «qora ishlarni» bajarishga tayyorligini bildirdi

·29·Sport
Mark Kukurelya Vinicius Junior uchun «qora ishlarni» bajarishga tayyorligini bildirdi

Madridning Real Madrid klubi oʻz tarkibini kuchaytirishda davom etmoqda. Chelsi jamoasidan 55 million yevro evaziga transfer qilingan himoyachi Mark Kukurelya yangi jamoasidagi rejalari va Vinicius Junior bilan maydondagi hamkorligi haqida toʻxtalib oʻtdi. Ispaniyalik futbolchi braziliyalik yulduzning hujumdagi samaradorligini oshirish uchun mudofaadagi barcha ogʻirlikni oʻz zimmasiga olishga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Kukurelya Vinicius Juniorning himoyaga qaytmasligi uning uchun muammo tugʻdirmasligini taʼkidlagan. Uning fikricha, jamoaning asosiy hujumkor kuchi boʻlgan braziliyalik futbolchi bor eʼtiborini raqib darvozasiga qaratishi lozim. Bu esa Madrid klubining hujum salohiyatini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Maydondagi vazifalar taqsimoti

«Oʻylaymanki, biz u bilan yaxshi tushunib ketamiz. Uning ortga qaytmasligi men uchun ahamiyatga ega emas, u istamaydigan barcha ishlarni men bajaraman. Vinicius hal qiluvchi pallada gol urish uchun tetik boʻlsa kifoya, men barcha «qora ishlarni» qilishga tayyorman», — deya taʼkidladi Kukurelya Marca nashriga bergan intervyusida.

Hozirda Ispaniya terma jamoasi safida 2026-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etayotgan himoyachi, Real Madrid kabi grand jamoada oʻynash katta masʼuliyat ekanini yaxshi his qilmoqda. Oʻtgan mavsumda sovrinsiz qolgan va Ispaniya chempionligini Barselona jamoasiga boy bergan «qirollik klubi» uchun yangi mavsumda xato qilishga yoʻl qoʻyilmaydi.

Xose Mourinyo boshqaruviga qaytgan jamoa Kukurelyadan tashqari Bernardo Silva va Ibrahima Konate kabi yulduzlarni ham oʻz safiga qoʻshib oldi. Shuningdek, Inter himoyachisi Denzel Dumfries ham yaqin orada Madridga koʻchib oʻtishi kutilmoqda. Bunday transferlar kampaniyasi jamoaning oʻtgan mavsumdagi omadsizliklardan soʻng yana choʻqqiga qaytish niyatida ekanidan dalolat beradi.

Kukurelya Real Madrid libosini kiyish oson emasligini, har bir raqib madridliklarga qarshi oʻzining hayot-mamot oʻyinini oʻtkazishini eʼtirof etdi. «Bu katta chorlov. Real Madridda har bir oʻyinda 100 foiz kuch bilan harakat qilish shart. Har bir jamoa sizni magʻlub etishni istaydi», — deydi ispan futbolchisi.

Maʼlumot oʻrnida, Mark Kukurelya Chelsi safida toʻrt mavsum toʻp surib, UEFA Konferensiyalar ligasi va klublar oʻrtasidagi Jahon chempionatida gʻolib chiqqan. Endilikda u oʻzining tajribasi va jangovar xarakterini Santyago Bernabeu maydonida namoyish etishga shay turibdi.

Real MadridVinicius JuniorMark KukurelyaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobah uchun Italiyada jiddiy kurash boshlandiChelsi himoyachisi Trevoh Chalobah uchun Italiyada jiddiy kurash boshlandiBugun, 01:56Chelsi Malo Gusto uchun 75 million funt soʻramoqda: Himoyachi jamoani tark etishi mumkinChelsi Malo Gusto uchun 75 million funt soʻramoqda: Himoyachi jamoani tark etishi mumkinBugun, 01:14Karlush Keyrush va Jud Bellinghem o‘rtasidagi mojaro tafsilotlari...Karlush Keyrush va Jud Bellinghem o‘rtasidagi mojaro tafsilotlari...Bugun, 00:39O‘zbekistonning imkoniyati yangilandi — Pley-offga chiqish uchun najot bormi?O‘zbekistonning imkoniyati yangilandi — Pley-offga chiqish uchun najot bormi?Bugun, 00:31Portugaliya — O‘zbekiston o‘yini turning eng tomoshabop bahslari qatoriga kirdiPortugaliya — O‘zbekiston o‘yini turning eng tomoshabop bahslari qatoriga kirdiBugun, 00:23Nuno Mendesh O‘zbekistonga urgan ajoyib golining sirini ochdiNuno Mendesh O‘zbekistonga urgan ajoyib golining sirini ochdiBugun, 00:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...