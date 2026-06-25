Neymarning otasidan taʼsirli murojaat: Braziliyalik yulduz katta futbolga qaytmoqda
Braziliya terma jamoasining afsonaviy hujumchisi Neymar uzoq tanaffusdan soʻng safga qaytishga yaqin turibdi. Futbolchining otasi oʻgʻlining maydonga qaytishi arafasida ijtimoiy tarmoqlar orqali barchani toʻlqinlantirib yuborgan motivatsion videoni eʼlon qildi. Ushbu murojaat nafaqat futbolchi, balki butun Braziliya xalqi uchun oʻziga xos dalda boʻlib xizmat qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Neymarning otasi oʻzining Instagram sahifasida ulashgan videoda futbolchining kiyinish xonasida jamoadoshlariga qarata aytgan otashin nutqi aks etgan. Unda Neymar bolaligidan otasidan olgan eng muhim sabogʻini yodga oladi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu kadrlar 2025-yil may oyida Kings League Brazil finali vaqtida yozib olingan boʻlib, hozirgi vaziyatda yana dolzarblik kasb etmoqda.
"Otam menga har doim bir gapni takrorlardi: ʻOʻgʻlim, yugur, boringni ber, maydonga hayotingdagi oxirgi oʻyindek tushʼ. Shunday ekan, birodarlarim, xuddi umringizning soʻnggi kunidek harakat qiling", — deydi Neymar videoda. Ushbu soʻzlar Braziliya terma jamoasining Shotlandiyaga qarshi kechadigan muhim uchrashuvi oldidan futbolchilarning ruhiyatini koʻtarishga xizmat qilishi kutilmoqda.
Jarohatdan keyingi qaytishHozirda 34 yoshni qarshi olgan Neymar joriy yilning 17-may kuni Santos safida "Koritiba"ga qarshi oʻyinda boldiridan jarohat olgan edi. Oʻshanda koʻpchilik tajribali hujumchining xalqaro turnirlarda ishtirok etishi soʻroq ostida qolganidan xavotirga tushgandi. Biroq Mayamida oʻtgan tiklanish jarayonlari muvaffaqiyatli yakunlanib, shifokorlar unga oʻynashga ruxsat berishdi.
Maʼlumotlarga koʻra, Neymar Shotlandiyaga qarshi bahsda zaxira oʻrindigʻidan joy oladi. Garchi u asosiy tarkibda tushmasa-da, uning qaytishi va kiyinish xonasidagi mavjudligi "Selesao" uchun ulkan psixologik ustunlik taqdim etadi. Braziliya terma jamoasi ushbu uchrashuv orqali turnirning keyingi bosqichiga yoʻllanmani naqd qilishni maqsad qilgan.
Neymarning otasi tomonidan tayyorlangan videorolikda futbolchining terma jamoadagi eng yorqin lahzalari, jumladan, 2022-yilgi Jahon chempionati chorak finalida Xorvatiya darvozasiga urgan mahoratli goli ham oʻrin olgan. Bu kadrlar Neymarning Braziliya futboli uchun naqadar muhim figura ekanligini yana bir bor eslatib turadi.
Hozirda oʻz vatanida Santos klubi sharafini himoya qilayotgan boʻlsa-da, Neymar hamon terma jamoaning asosiy yetakchisi va talismani boʻlib qolmoqda. Uning har bir harakati va maydonga qaytishi millionlab muxlislar tomonidan katta hayajon bilan kutilmoqda. Shotlandiya bilan oʻyin Neymar uchun yangi zafarli yoʻlning boshlanishi boʻlishi mumkin.
…