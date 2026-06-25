Neymarning otasidan taʼsirli murojaat: Braziliyalik yulduz katta futbolga qaytmoqda

·49·Sport
Neymarning otasidan taʼsirli murojaat: Braziliyalik yulduz katta futbolga qaytmoqda

Braziliya terma jamoasining afsonaviy hujumchisi Neymar uzoq tanaffusdan soʻng safga qaytishga yaqin turibdi. Futbolchining otasi oʻgʻlining maydonga qaytishi arafasida ijtimoiy tarmoqlar orqali barchani toʻlqinlantirib yuborgan motivatsion videoni eʼlon qildi. Ushbu murojaat nafaqat futbolchi, balki butun Braziliya xalqi uchun oʻziga xos dalda boʻlib xizmat qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Neymarning otasi oʻzining Instagram sahifasida ulashgan videoda futbolchining kiyinish xonasida jamoadoshlariga qarata aytgan otashin nutqi aks etgan. Unda Neymar bolaligidan otasidan olgan eng muhim sabogʻini yodga oladi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu kadrlar 2025-yil may oyida Kings League Brazil finali vaqtida yozib olingan boʻlib, hozirgi vaziyatda yana dolzarblik kasb etmoqda.

"Otam menga har doim bir gapni takrorlardi: ʻOʻgʻlim, yugur, boringni ber, maydonga hayotingdagi oxirgi oʻyindek tushʼ. Shunday ekan, birodarlarim, xuddi umringizning soʻnggi kunidek harakat qiling", — deydi Neymar videoda. Ushbu soʻzlar Braziliya terma jamoasining Shotlandiyaga qarshi kechadigan muhim uchrashuvi oldidan futbolchilarning ruhiyatini koʻtarishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Jarohatdan keyingi qaytish

Hozirda 34 yoshni qarshi olgan Neymar joriy yilning 17-may kuni Santos safida "Koritiba"ga qarshi oʻyinda boldiridan jarohat olgan edi. Oʻshanda koʻpchilik tajribali hujumchining xalqaro turnirlarda ishtirok etishi soʻroq ostida qolganidan xavotirga tushgandi. Biroq Mayamida oʻtgan tiklanish jarayonlari muvaffaqiyatli yakunlanib, shifokorlar unga oʻynashga ruxsat berishdi.

Maʼlumotlarga koʻra, Neymar Shotlandiyaga qarshi bahsda zaxira oʻrindigʻidan joy oladi. Garchi u asosiy tarkibda tushmasa-da, uning qaytishi va kiyinish xonasidagi mavjudligi "Selesao" uchun ulkan psixologik ustunlik taqdim etadi. Braziliya terma jamoasi ushbu uchrashuv orqali turnirning keyingi bosqichiga yoʻllanmani naqd qilishni maqsad qilgan.

Neymarning otasi tomonidan tayyorlangan videorolikda futbolchining terma jamoadagi eng yorqin lahzalari, jumladan, 2022-yilgi Jahon chempionati chorak finalida Xorvatiya darvozasiga urgan mahoratli goli ham oʻrin olgan. Bu kadrlar Neymarning Braziliya futboli uchun naqadar muhim figura ekanligini yana bir bor eslatib turadi.

Hozirda oʻz vatanida Santos klubi sharafini himoya qilayotgan boʻlsa-da, Neymar hamon terma jamoaning asosiy yetakchisi va talismani boʻlib qolmoqda. Uning har bir harakati va maydonga qaytishi millionlab muxlislar tomonidan katta hayajon bilan kutilmoqda. Shotlandiya bilan oʻyin Neymar uchun yangi zafarli yoʻlning boshlanishi boʻlishi mumkin.

NeymarBraziliyaFutbolSantosJarohat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem Mateus Fernandes transferi uchun poygada Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqdaTottenxem Mateus Fernandes transferi uchun poygada Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqdaBugun, 03:15Chelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Maxence Lacroix transferi hal boʻlish arafasidaChelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Maxence Lacroix transferi hal boʻlish arafasidaBugun, 02:53Marc Cucurella Enzo Fernandezni Real Madridga chorlamoqda: Transfer amalga oshadimi?Marc Cucurella Enzo Fernandezni Real Madridga chorlamoqda: Transfer amalga oshadimi?Bugun, 02:19Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobah uchun Italiyada jiddiy kurash boshlandiChelsi himoyachisi Trevoh Chalobah uchun Italiyada jiddiy kurash boshlandiBugun, 01:56Mark Kukurelya Vinicius Junior uchun «qora ishlarni» bajarishga tayyorligini bildirdiMark Kukurelya Vinicius Junior uchun «qora ishlarni» bajarishga tayyorligini bildirdiBugun, 01:30Chelsi Malo Gusto uchun 75 million funt soʻramoqda: Himoyachi jamoani tark etishi mumkinChelsi Malo Gusto uchun 75 million funt soʻramoqda: Himoyachi jamoani tark etishi mumkinBugun, 01:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...