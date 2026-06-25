Sunʼiy intelekt muhandislarni ishsiz qoldiradimi: Yangi tadqiqot kutilmagan natijani koʻrsatdi

·25·Texno
Sunʼiy intelekt muhandislarni ishsiz qoldiradimi: Yangi tadqiqot kutilmagan natijani koʻrsatdi

Soʻnggi vaqtlarda sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining jadal rivojlanishi koʻplab kasb egalari, ayniqsa, dasturchilar orasida jiddiy xavotir uygʻotmoqda. Koʻpchilik AI kod yozishni oʻrganib, muhandislar oʻrnini egallashini bashorat qilgan edi. Biroq, soʻnggi statistik maʼlumotlar bu taxminlar amaliyotda oʻzini oqlamayotganini, aksincha, muhandislik kasbi barcha sohalar ichida eng chidamli boʻlib chiqayotganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

SignalFire venchur kompaniyasi tomonidan oʻtkazilgan keng koʻlamli tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, 2025-yilda muhandislik yoʻnalishi boʻyicha ishga qabul qilish koʻrsatkichlari boshqa sohalarga qaraganda ancha barqaror qolgan. Tadqiqotchilar 80 milliondan ortiq kompaniyadagi millionlab xodimlarning karyera yoʻlini tahlil qilib, kutilmagan xulosaga kelishdi: AI muhandislarni siqib chiqarmayapti, balki ularga boʻlgan talabni yanada oshirmoqda.

Katta texnologik kompaniyalardagi vaziyat

Garchi yirik texnologik gigantlarda umumiy ishga qabul qilish hajmi 2019-yilga nisbatan 25 foizga kamaygan boʻlsa-da, muhandislik lavozimlari uchun bu koʻrsatkich atigi 11 foizga tushgan. SignalFire maʼlumotlariga koʻra, dunyoning eng yirik 12 ta texnologik kompaniyasi (Tech Majors), jumladan Alphabet, Meta, Apple, Amazon, Microsoft, NVIDIA va Tesla kabi gigantlarda 2025-yilda jami ishga olingan xodimlarning 55 foizini aynan muhandislar tashkil etgan.

Taqqoslash uchun, 2019-yilda bu koʻrsatkich 46 foizga teng edi. Bu shuni anglatadiki, kompaniyalar iqtisodiy qiyinchiliklar va shtatlarni qisqartirish davrida ham aynan texnik mutaxassislarni saqlab qolishga va yangilarini jalb qilishga koʻproq urgʻu bermoqda. Startup loyihalarda esa vaziyat yanada ijobiy — yangi tashkil etilgan kompaniyalar 2019-yilga qaraganda 7 foiz koʻproq muhandisni ishga yollagan.

Nega bashoratlar amalga oshmadi?

Challenger, Gray & Christmas konsalting firmasi may oyidagi ishdan boʻshatishlarning asosiy sababi sifatida AIni koʻrsatgan edi. Nazariy jihatdan, AI vositalari kod yozish jarayonini tezlashtirgani sababli, bir muhandis ilgari bir necha kishi bajargan ishni qila olishi kerak edi. Ammo amaliyotda bu texnologiyalar inson mehnatini almashtirishdan koʻra, murakkabroq vazifalarni hal qilish uchun qoʻshimcha vositaga aylandi.

SignalFire tadqiqot boʻlimi rahbari Asher Bantockning taʼkidlashicha, agar AI haqiqatan ham muhandislar oʻrnini bosa olganida, hozirgi qisqartirishlar davrida birinchi navbatda aynan muhandislik shtatlari keskin kamaygan boʻlar edi. Biroq, raqamlar buning aksini isbotlamoqda. Hozirda muhandislar soni boshqa barcha funksional yoʻnalishlarga qaraganda tezroq oʻsmoqda.

Hatto sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri Anthropic rahbari Dario Amodei oʻtgan yili AI besh yil ichida oq yoqalilar ish oʻrinlarining yarmini yoʻq qilishi mumkinligi haqida ogohlantirgan boʻlsa-da, kompaniyaning iqtisodiyot boʻlimi rahbari Peter McCrory hozircha mehnat bozorida AIning salbiy taʼsiri sezilmayotganini tan oldi. Oʻzbekiston bozorida ham yuqori malakali dasturchilarga boʻlgan talab saqlanib qolayotgani global tendensiyaning bir qismidir.

AITexnologiyaMuhandislikIsh oʻrinlariSignalFire
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cerebras aksiyalari keskin tushib ketdi: Sunʼiy intellekt giganti nega investorlarni choʻchitdi?Cerebras aksiyalari keskin tushib ketdi: Sunʼiy intellekt giganti nega investorlarni choʻchitdi?Bugun, 03:51Sunʼiy intellekt bumu Micron kompaniyasini dunyo texnologiya gigantlari qatoriga olib chiqdiSunʼiy intellekt bumu Micron kompaniyasini dunyo texnologiya gigantlari qatoriga olib chiqdiBugun, 03:23Google sunʼiy intellekt sohasidagi eng kuchli mutaxassislarini yoʻqotmoqdaGoogle sunʼiy intellekt sohasidagi eng kuchli mutaxassislarini yoʻqotmoqdaBugun, 02:59Kiberxavfsizlikda yangi davr: Passkeys texnologiyasini joriy etmagan kompaniyalar roʻyxatiKiberxavfsizlikda yangi davr: Passkeys texnologiyasini joriy etmagan kompaniyalar roʻyxatiBugun, 02:28Samsung Galaxy Watch Ultra 2 dizayni va texnik jihatlari maʼlum boʻldiSamsung Galaxy Watch Ultra 2 dizayni va texnik jihatlari maʼlum boʻldiBugun, 02:28Tata Electronics tizimida yirik kiberhujum: Apple va Tesla hujjatlari tarqalib ketgan boʻlishi mumkinTata Electronics tizimida yirik kiberhujum: Apple va Tesla hujjatlari tarqalib ketgan boʻlishi mumkinBugun, 01:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi