Sunʼiy intelekt muhandislarni ishsiz qoldiradimi: Yangi tadqiqot kutilmagan natijani koʻrsatdi
Soʻnggi vaqtlarda sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining jadal rivojlanishi koʻplab kasb egalari, ayniqsa, dasturchilar orasida jiddiy xavotir uygʻotmoqda. Koʻpchilik AI kod yozishni oʻrganib, muhandislar oʻrnini egallashini bashorat qilgan edi. Biroq, soʻnggi statistik maʼlumotlar bu taxminlar amaliyotda oʻzini oqlamayotganini, aksincha, muhandislik kasbi barcha sohalar ichida eng chidamli boʻlib chiqayotganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
SignalFire venchur kompaniyasi tomonidan oʻtkazilgan keng koʻlamli tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, 2025-yilda muhandislik yoʻnalishi boʻyicha ishga qabul qilish koʻrsatkichlari boshqa sohalarga qaraganda ancha barqaror qolgan. Tadqiqotchilar 80 milliondan ortiq kompaniyadagi millionlab xodimlarning karyera yoʻlini tahlil qilib, kutilmagan xulosaga kelishdi: AI muhandislarni siqib chiqarmayapti, balki ularga boʻlgan talabni yanada oshirmoqda.
Katta texnologik kompaniyalardagi vaziyatGarchi yirik texnologik gigantlarda umumiy ishga qabul qilish hajmi 2019-yilga nisbatan 25 foizga kamaygan boʻlsa-da, muhandislik lavozimlari uchun bu koʻrsatkich atigi 11 foizga tushgan. SignalFire maʼlumotlariga koʻra, dunyoning eng yirik 12 ta texnologik kompaniyasi (Tech Majors), jumladan Alphabet, Meta, Apple, Amazon, Microsoft, NVIDIA va Tesla kabi gigantlarda 2025-yilda jami ishga olingan xodimlarning 55 foizini aynan muhandislar tashkil etgan.
Taqqoslash uchun, 2019-yilda bu koʻrsatkich 46 foizga teng edi. Bu shuni anglatadiki, kompaniyalar iqtisodiy qiyinchiliklar va shtatlarni qisqartirish davrida ham aynan texnik mutaxassislarni saqlab qolishga va yangilarini jalb qilishga koʻproq urgʻu bermoqda. Startup loyihalarda esa vaziyat yanada ijobiy — yangi tashkil etilgan kompaniyalar 2019-yilga qaraganda 7 foiz koʻproq muhandisni ishga yollagan.
Nega bashoratlar amalga oshmadi?Challenger, Gray & Christmas konsalting firmasi may oyidagi ishdan boʻshatishlarning asosiy sababi sifatida AIni koʻrsatgan edi. Nazariy jihatdan, AI vositalari kod yozish jarayonini tezlashtirgani sababli, bir muhandis ilgari bir necha kishi bajargan ishni qila olishi kerak edi. Ammo amaliyotda bu texnologiyalar inson mehnatini almashtirishdan koʻra, murakkabroq vazifalarni hal qilish uchun qoʻshimcha vositaga aylandi.
SignalFire tadqiqot boʻlimi rahbari Asher Bantockning taʼkidlashicha, agar AI haqiqatan ham muhandislar oʻrnini bosa olganida, hozirgi qisqartirishlar davrida birinchi navbatda aynan muhandislik shtatlari keskin kamaygan boʻlar edi. Biroq, raqamlar buning aksini isbotlamoqda. Hozirda muhandislar soni boshqa barcha funksional yoʻnalishlarga qaraganda tezroq oʻsmoqda.
Hatto sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri Anthropic rahbari Dario Amodei oʻtgan yili AI besh yil ichida oq yoqalilar ish oʻrinlarining yarmini yoʻq qilishi mumkinligi haqida ogohlantirgan boʻlsa-da, kompaniyaning iqtisodiyot boʻlimi rahbari Peter McCrory hozircha mehnat bozorida AIning salbiy taʼsiri sezilmayotganini tan oldi. Oʻzbekiston bozorida ham yuqori malakali dasturchilarga boʻlgan talab saqlanib qolayotgani global tendensiyaning bir qismidir.
…