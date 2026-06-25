Google sunʼiy intellekt sohasidagi eng kuchli mutaxassislarini yoʻqotmoqda

·35·Texno
Google sunʼiy intellekt sohasidagi eng kuchli mutaxassislarini yoʻqotmoqda

Dunyo texnologiya giganti Google sunʼiy intellekt (AI) poygasida oʻzining eng nufuzli olimlari va tadqiqotchilarini raqib kompaniyalarga boy bermoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, kompaniyaning eng ilgʻor ishlanmalari ustida ishlayotgan mutaxassislar birin-ketin OpenAI va Anthropic kabi startaplarga oʻtib ketmoqda. Bu holat qidiruv tizimi gigantining kelajakdagi innovatsion salohiyatiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bloomberg nashrining xabar berishicha, Google kompaniyasining Gemini modelini yaratishda muhim rol oʻynagan yetakchi tadqiqotchilar Jonas Adler va Alexander Pritzel jamoani tark etgan. Ular oʻz faoliyatini sunʼiy intellekt xavfsizligi va rivojlanishiga eʼtibor qaratayotgan Anthropic kompaniyasida davom ettirishga qaror qilishdi. Ushbu kadrlar almashinuvi sohadagi kuchlar muvozanatini oʻzgartirishi kutilmoqda.

Kadrlar qoʻnimsizligi va Nobel mukofoti sovrindorlari

Google uchun eng ogʻriqli yoʻqotishlardan biri afsonaviy tadqiqotchi Noam Shazeerʼning ketishi boʻldi. U 2000-yildan beri kompaniyada faoliyat yuritib kelayotgan edi. Qiziqarlisi shundaki, Google yaqinda Shazeerʼni qaytarish uchun u asos solgan Character.AI startapini 2,7 milliard dollarga sotib olgan edi. Biroq, koʻp oʻtmay Shazeer asosiy raqib — OpenAI jamoasiga qoʻshilishini eʼlon qildi.

Yana bir kutilmagan zarba Google DeepMind direktori John Jumperʼning isteʼfosi boʻldi. Taʼkidlash joizki, Jumper oqsil tuzilmalarini bashorat qiluvchi AlphaFold tizimi ustidagi ishlari uchun 2024-yilda Kimyo boʻyicha Nobel mukofotiga loyiq koʻrilgan edi. U ham oʻz faoliyatini Anthropic tarkibida davom ettirishini maʼlum qildi. Bunday darajadagi mutaxassislarning ketishi Google ichidagi muhit va strategik yoʻnalishlar borasida savollar tugʻdirmoqda.

Raqobatning yangi bosqichi

Ekspertlarning fikricha, OpenAI va Anthropic kabi kompaniyalar hozirda oʻz aksiyalarini ommaviy savdoga (IPO) chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu esa eng iqtidorli muhandis va olimlarni jalb qilishda kuchli vosita boʻlib xizmat qilmoqda. Google kabi barqaror gigantlardan koʻra, tez oʻsayotgan startaplarning aksiyadoriga aylanish moliyaviy jihatdan jozibadorroq koʻrinishi mumkin.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy dasturchilar uchun ham ushbu jarayonlar ahamiyatli. Zero, Gemini va ChatGPT oʻrtasidagi raqobat sunʼiy intellekt vositalarining oʻzbek tilidagi sifatiga bevosita taʼsir qiladi. Kuchli kadrlarning raqiblar qoʻliga oʻtishi Google mahsulotlarining rivojlanish surʼatini sekinlashtirishi, OpenAI va Anthropic imkoniyatlarini esa yanada kengaytirishi mumkin.

Hozircha Google rahbariyati ushbu ketishlar yuzasidan rasmiy izoh berishdan tiyilmoqda. Biroq, texnologiya olamidagi kadrlar urushi yangi bosqichga chiqqani aniq. Kompaniya oʻzining intellektual mulki va eng yaxshi aqllarini saqlab qolish uchun yangi strategiyalar ishlab chiqishiga toʻgʻri keladi.

GoogleSunʼiy IntellektOpenAIAnthropicGemini
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cerebras aksiyalari keskin tushib ketdi: Sunʼiy intellekt giganti nega investorlarni choʻchitdi?Cerebras aksiyalari keskin tushib ketdi: Sunʼiy intellekt giganti nega investorlarni choʻchitdi?Bugun, 03:51Sunʼiy intellekt bumu Micron kompaniyasini dunyo texnologiya gigantlari qatoriga olib chiqdiSunʼiy intellekt bumu Micron kompaniyasini dunyo texnologiya gigantlari qatoriga olib chiqdiBugun, 03:23Sunʼiy intelekt muhandislarni ishsiz qoldiradimi: Yangi tadqiqot kutilmagan natijani koʻrsatdiSunʼiy intelekt muhandislarni ishsiz qoldiradimi: Yangi tadqiqot kutilmagan natijani koʻrsatdiBugun, 02:54Kiberxavfsizlikda yangi davr: Passkeys texnologiyasini joriy etmagan kompaniyalar roʻyxatiKiberxavfsizlikda yangi davr: Passkeys texnologiyasini joriy etmagan kompaniyalar roʻyxatiBugun, 02:28Samsung Galaxy Watch Ultra 2 dizayni va texnik jihatlari maʼlum boʻldiSamsung Galaxy Watch Ultra 2 dizayni va texnik jihatlari maʼlum boʻldiBugun, 02:28Tata Electronics tizimida yirik kiberhujum: Apple va Tesla hujjatlari tarqalib ketgan boʻlishi mumkinTata Electronics tizimida yirik kiberhujum: Apple va Tesla hujjatlari tarqalib ketgan boʻlishi mumkinBugun, 01:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi