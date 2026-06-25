Google sunʼiy intellekt sohasidagi eng kuchli mutaxassislarini yoʻqotmoqda
Dunyo texnologiya giganti Google sunʼiy intellekt (AI) poygasida oʻzining eng nufuzli olimlari va tadqiqotchilarini raqib kompaniyalarga boy bermoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, kompaniyaning eng ilgʻor ishlanmalari ustida ishlayotgan mutaxassislar birin-ketin OpenAI va Anthropic kabi startaplarga oʻtib ketmoqda. Bu holat qidiruv tizimi gigantining kelajakdagi innovatsion salohiyatiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Bloomberg nashrining xabar berishicha, Google kompaniyasining Gemini modelini yaratishda muhim rol oʻynagan yetakchi tadqiqotchilar Jonas Adler va Alexander Pritzel jamoani tark etgan. Ular oʻz faoliyatini sunʼiy intellekt xavfsizligi va rivojlanishiga eʼtibor qaratayotgan Anthropic kompaniyasida davom ettirishga qaror qilishdi. Ushbu kadrlar almashinuvi sohadagi kuchlar muvozanatini oʻzgartirishi kutilmoqda.
Kadrlar qoʻnimsizligi va Nobel mukofoti sovrindorlariGoogle uchun eng ogʻriqli yoʻqotishlardan biri afsonaviy tadqiqotchi Noam Shazeerʼning ketishi boʻldi. U 2000-yildan beri kompaniyada faoliyat yuritib kelayotgan edi. Qiziqarlisi shundaki, Google yaqinda Shazeerʼni qaytarish uchun u asos solgan Character.AI startapini 2,7 milliard dollarga sotib olgan edi. Biroq, koʻp oʻtmay Shazeer asosiy raqib — OpenAI jamoasiga qoʻshilishini eʼlon qildi.
Yana bir kutilmagan zarba Google DeepMind direktori John Jumperʼning isteʼfosi boʻldi. Taʼkidlash joizki, Jumper oqsil tuzilmalarini bashorat qiluvchi AlphaFold tizimi ustidagi ishlari uchun 2024-yilda Kimyo boʻyicha Nobel mukofotiga loyiq koʻrilgan edi. U ham oʻz faoliyatini Anthropic tarkibida davom ettirishini maʼlum qildi. Bunday darajadagi mutaxassislarning ketishi Google ichidagi muhit va strategik yoʻnalishlar borasida savollar tugʻdirmoqda.
Raqobatning yangi bosqichiEkspertlarning fikricha, OpenAI va Anthropic kabi kompaniyalar hozirda oʻz aksiyalarini ommaviy savdoga (IPO) chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu esa eng iqtidorli muhandis va olimlarni jalb qilishda kuchli vosita boʻlib xizmat qilmoqda. Google kabi barqaror gigantlardan koʻra, tez oʻsayotgan startaplarning aksiyadoriga aylanish moliyaviy jihatdan jozibadorroq koʻrinishi mumkin.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy dasturchilar uchun ham ushbu jarayonlar ahamiyatli. Zero, Gemini va ChatGPT oʻrtasidagi raqobat sunʼiy intellekt vositalarining oʻzbek tilidagi sifatiga bevosita taʼsir qiladi. Kuchli kadrlarning raqiblar qoʻliga oʻtishi Google mahsulotlarining rivojlanish surʼatini sekinlashtirishi, OpenAI va Anthropic imkoniyatlarini esa yanada kengaytirishi mumkin.
Hozircha Google rahbariyati ushbu ketishlar yuzasidan rasmiy izoh berishdan tiyilmoqda. Biroq, texnologiya olamidagi kadrlar urushi yangi bosqichga chiqqani aniq. Kompaniya oʻzining intellektual mulki va eng yaxshi aqllarini saqlab qolish uchun yangi strategiyalar ishlab chiqishiga toʻgʻri keladi.
…