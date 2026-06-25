Tottenxem Mateus Fernandes transferi uchun poygada Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqda
Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer oynasidagi faolligini oshirib, Vest Xem Yunayted yarim himoyachisi Mateus Fernandes uchun kurashda asosiy daʼvogarga aylandi. "Shporlar" Angliya Premer-ligasini tark etgan "bolgʻachilar"ning 21 yoshli iqtidorli futbolchisi uchun soʻrayotgan 80 million funt sterling miqdoridagi mablagʻni toʻlashga tayyor ekanliklarini bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Times nashri xabariga koʻra, Manchester Yunayted ham ushbu futbolchiga jiddiy qiziqish bildirayotgan edi. Biroq, "qizil iblislar" rahbariyati transfer narxi haddan tashqari koʻtarilib ketishidan xavotirda va qimmatbaho kimoshdi savdosiga kirishmoqchi emas. Bu holat Tottenxem uchun qulay imkoniyat yaratib, ular Fernandesni oʻz safiga qoʻshib olish borasida favoritga aylanishiga sabab boʻldi.
Mateus Fernandes oʻtgan yilning avgust oyida Sautgempton klubidan 44 million yevro evaziga Vest Xem Yunayted safiga kelib qoʻshilgan edi. Garchi jamoa quyi ligaga tushib ketgan boʻlsa-da, yosh yarim himoyachi oʻtgan mavsumda barcha turnirlarda 38 ta uchrashuvda maydonga tushib, 4 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va oʻzining texnik mahorati hamda maydondagi faolligi bilan koʻplab grandlar eʼtiborini tortdi.
Roberto De Zerbi jamoani kuchaytirmoqdaTottenxem yangi bosh murabbiy Roberto De Zerbi boshchiligida kelayotgan mavsum uchun jiddiy tayyorgarlik koʻrmoqda. Klub allaqachon himoya chizigʻini Andy Robertson, Marcos Senesi va Jan Paul van Hecke kabi oʻyinchilar bilan mustahkamlab ulgurdi. Shuningdek, yaqinda darvozabon Martin Dubravka ham jamoaga kelib qoʻshildi. Fernandesning transferi De Zerbi markaziy chizigʻiga qoʻshimcha energiya va kreativlik olib kelishi kutilmoqda.
Transfer boʻyicha ekspert Matteo Moretto maʼlumotiga koʻra, Tottenxem futbolchi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishishga juda yaqin turibdi. Portugaliyalik yarim himoyachi faoliyatini yuqori divizionda davom ettirishni istamoqda va Londonning boshqa bir klubiga oʻtish gʻoyasini ijobiy baholagan.
Manchester Yunayted uchun esa vaziyat ancha murakkab. Casemiro shartnomasi yakunlanishi munosabati bilan jamoani tark etishi kutilayotgan bir paytda, klub ixtiyorida faqat Kobbie Mainoo va Manuel Ugarte kabi asosiy markaziy yarim himoyachilar qoladi. Michael Carrick jamoasi kamida ikkita yangi yarim himoyachi sotib olishni rejalashtirgan edi, ammo Fernandes uchun belgilangan 80 million funtlik narx ularni muzokaralardan chekinishga majbur qilishi mumkin.
Goal.com nashrining yozishicha, Manchester Yunayted transfer bozorida ehtiyotkorona siyosat yuritishni afzal koʻrmoqda. Ular avvalroq Elliot Anderson transferida ham xuddi shunday yoʻl tutgan edi. Agar "qizil iblislar" haqiqatan ham poygadan chiqsa, Mateus Fernandesning keyingi manzili katta ehtimol bilan Tottenxem Xotsper Stedium boʻladi.
…