Tottenxem Mateus Fernandes transferi uchun poygada Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqda

·33·Sport
Tottenxem Mateus Fernandes transferi uchun poygada Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqda

Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer oynasidagi faolligini oshirib, Vest Xem Yunayted yarim himoyachisi Mateus Fernandes uchun kurashda asosiy daʼvogarga aylandi. "Shporlar" Angliya Premer-ligasini tark etgan "bolgʻachilar"ning 21 yoshli iqtidorli futbolchisi uchun soʻrayotgan 80 million funt sterling miqdoridagi mablagʻni toʻlashga tayyor ekanliklarini bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Times nashri xabariga koʻra, Manchester Yunayted ham ushbu futbolchiga jiddiy qiziqish bildirayotgan edi. Biroq, "qizil iblislar" rahbariyati transfer narxi haddan tashqari koʻtarilib ketishidan xavotirda va qimmatbaho kimoshdi savdosiga kirishmoqchi emas. Bu holat Tottenxem uchun qulay imkoniyat yaratib, ular Fernandesni oʻz safiga qoʻshib olish borasida favoritga aylanishiga sabab boʻldi.

Mateus Fernandes oʻtgan yilning avgust oyida Sautgempton klubidan 44 million yevro evaziga Vest Xem Yunayted safiga kelib qoʻshilgan edi. Garchi jamoa quyi ligaga tushib ketgan boʻlsa-da, yosh yarim himoyachi oʻtgan mavsumda barcha turnirlarda 38 ta uchrashuvda maydonga tushib, 4 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va oʻzining texnik mahorati hamda maydondagi faolligi bilan koʻplab grandlar eʼtiborini tortdi.

Roberto De Zerbi jamoani kuchaytirmoqda

Tottenxem yangi bosh murabbiy Roberto De Zerbi boshchiligida kelayotgan mavsum uchun jiddiy tayyorgarlik koʻrmoqda. Klub allaqachon himoya chizigʻini Andy Robertson, Marcos Senesi va Jan Paul van Hecke kabi oʻyinchilar bilan mustahkamlab ulgurdi. Shuningdek, yaqinda darvozabon Martin Dubravka ham jamoaga kelib qoʻshildi. Fernandesning transferi De Zerbi markaziy chizigʻiga qoʻshimcha energiya va kreativlik olib kelishi kutilmoqda.

Transfer boʻyicha ekspert Matteo Moretto maʼlumotiga koʻra, Tottenxem futbolchi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishishga juda yaqin turibdi. Portugaliyalik yarim himoyachi faoliyatini yuqori divizionda davom ettirishni istamoqda va Londonning boshqa bir klubiga oʻtish gʻoyasini ijobiy baholagan.

Manchester Yunayted uchun esa vaziyat ancha murakkab. Casemiro shartnomasi yakunlanishi munosabati bilan jamoani tark etishi kutilayotgan bir paytda, klub ixtiyorida faqat Kobbie Mainoo va Manuel Ugarte kabi asosiy markaziy yarim himoyachilar qoladi. Michael Carrick jamoasi kamida ikkita yangi yarim himoyachi sotib olishni rejalashtirgan edi, ammo Fernandes uchun belgilangan 80 million funtlik narx ularni muzokaralardan chekinishga majbur qilishi mumkin.

Goal.com nashrining yozishicha, Manchester Yunayted transfer bozorida ehtiyotkorona siyosat yuritishni afzal koʻrmoqda. Ular avvalroq Elliot Anderson transferida ham xuddi shunday yoʻl tutgan edi. Agar "qizil iblislar" haqiqatan ham poygadan chiqsa, Mateus Fernandesning keyingi manzili katta ehtimol bilan Tottenxem Xotsper Stedium boʻladi.

TottenxemManchester YunaytedMateus FernandesTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Maxence Lacroix transferi hal boʻlish arafasidaChelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Maxence Lacroix transferi hal boʻlish arafasidaBugun, 02:53Neymarning otasidan taʼsirli murojaat: Braziliyalik yulduz katta futbolga qaytmoqdaNeymarning otasidan taʼsirli murojaat: Braziliyalik yulduz katta futbolga qaytmoqdaBugun, 02:52Marc Cucurella Enzo Fernandezni Real Madridga chorlamoqda: Transfer amalga oshadimi?Marc Cucurella Enzo Fernandezni Real Madridga chorlamoqda: Transfer amalga oshadimi?Bugun, 02:19Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobah uchun Italiyada jiddiy kurash boshlandiChelsi himoyachisi Trevoh Chalobah uchun Italiyada jiddiy kurash boshlandiBugun, 01:56Mark Kukurelya Vinicius Junior uchun «qora ishlarni» bajarishga tayyorligini bildirdiMark Kukurelya Vinicius Junior uchun «qora ishlarni» bajarishga tayyorligini bildirdiBugun, 01:30Chelsi Malo Gusto uchun 75 million funt soʻramoqda: Himoyachi jamoani tark etishi mumkinChelsi Malo Gusto uchun 75 million funt soʻramoqda: Himoyachi jamoani tark etishi mumkinBugun, 01:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...