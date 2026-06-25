Chelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Maxence Lacroix transferi hal boʻlish arafasida

·58·Sport
Chelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Maxence Lacroix transferi hal boʻlish arafasida

Londonning Chelsi klubi yangi mavsum oldidan tarkibni tubdan isloh qilish jarayonini davom ettirmoqda. Jamoa rahbariyati himoya markazini mustahkamlash maqsadida Kristal Pelas vakili Maxence Lacroix nomzodiga jiddiy eʼtibor qaratgan. Ushbu transfer London klubining yozgi transfer oynasidagi ustuvor vazifalaridan biriga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Telegraph nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Chelsi tez orada Lacroix boʻyicha rasmiy taklif bilan chiqishga tayyorlanmoqda. Klub mutasaddilari 24 yoshli himoyachini Levi Colwill bilan raqobatlashadigan va jamoa mudofaasini yangi bosqichga olib chiqadigan ideal nomzod sifatida koʻrishmoqda. Lacroix oʻzining jismoniy holati va Angliya Premer-ligasidagi tajribasi bilan yangi murabbiy Xabi Alonso tizimiga mos kelishi kutilmoqda.

Trevoh Chalobah Italiyaga yoʻl olishi mumkin

Yangi himoyachini sotib olish uchun zarur mablagʻni shakllantirish maqsadida Chelsi oʻz tarbiyalanuvchisi Trevoh Chalobahni sotib yuborishga tayyor. Ayni paytda Angliya terma jamoasi safida boʻlib turgan himoyachiga Italiya A Seriyasi vakili Komo klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda. Qizigʻi shundaki, Komo bosh murabbiyi Sesk Fabregas Chalobah bilan vaqtida Chelsi safida birga toʻp surgan va uning imkoniyatlarini yaxshi biladi.

Chelsi rahbariyati Chalobahni tarkibdan majburan chiqarib yubormoqchi emas, biroq moliyaviy barqarorlikni saqlash va Lacroix transferini moliyalashtirish uchun munosib takliflarni koʻrib chiqishga ochiq. Chalobah avvalroq Kristal Pelas safida ijara asosida harakat qilgani ham muzokaralar jarayonida oʻziga xos rol oʻynashi mumkin.

Katta oʻzgarishlar ostonasidagi jamoa

Londonliklar tarkibida faqat himoya markazi emas, balki boshqa pozitsiyalar ham qayta koʻrib chiqilmoqda. Klub allaqachon Marc Cucurella transferi boʻyicha Real Madrid bilan kelishuvga erishgan. Shuningdek, Atalanta vakili Marco Palestra bilan shartnoma imzolanishi kutilmoqda. Bu transfer amalga oshsa, oʻng qanot himoyachisi Malo Gusto jamoani tark etishi va Manchester Siti safiga qoʻshilishi mumkin.

Hujum chizigʻini kuchaytirish borasida ham ishlar toʻxtagani yoʻq. Chelsi Aston Villa yulduzi Morgan Rogers uchun kurashda davom etmoqda. Garchi bu poygada Arsenal favorit sifatida koʻrilayotgan boʻlsa-da, koʻklar soʻnggi daqiqagacha kurashish niyatida. Bunday keng koʻlamli oʻzgarishlar Xabi Alonso davri boshlanishidan oldin jamoani butunlay yangilash strategiyasining bir qismidir.

ChelsiTransferlarAngliya Premer-ligasiFutbol YangiliklariXabi Alonso
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem Mateus Fernandes transferi uchun poygada Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqdaTottenxem Mateus Fernandes transferi uchun poygada Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqdaBugun, 03:15Neymarning otasidan taʼsirli murojaat: Braziliyalik yulduz katta futbolga qaytmoqdaNeymarning otasidan taʼsirli murojaat: Braziliyalik yulduz katta futbolga qaytmoqdaBugun, 02:52Marc Cucurella Enzo Fernandezni Real Madridga chorlamoqda: Transfer amalga oshadimi?Marc Cucurella Enzo Fernandezni Real Madridga chorlamoqda: Transfer amalga oshadimi?Bugun, 02:19Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobah uchun Italiyada jiddiy kurash boshlandiChelsi himoyachisi Trevoh Chalobah uchun Italiyada jiddiy kurash boshlandiBugun, 01:56Mark Kukurelya Vinicius Junior uchun «qora ishlarni» bajarishga tayyorligini bildirdiMark Kukurelya Vinicius Junior uchun «qora ishlarni» bajarishga tayyorligini bildirdiBugun, 01:30Chelsi Malo Gusto uchun 75 million funt soʻramoqda: Himoyachi jamoani tark etishi mumkinChelsi Malo Gusto uchun 75 million funt soʻramoqda: Himoyachi jamoani tark etishi mumkinBugun, 01:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...