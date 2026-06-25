Chelsi himoya chizigʻini kuchaytirmoqda: Maxence Lacroix transferi hal boʻlish arafasida
Londonning Chelsi klubi yangi mavsum oldidan tarkibni tubdan isloh qilish jarayonini davom ettirmoqda. Jamoa rahbariyati himoya markazini mustahkamlash maqsadida Kristal Pelas vakili Maxence Lacroix nomzodiga jiddiy eʼtibor qaratgan. Ushbu transfer London klubining yozgi transfer oynasidagi ustuvor vazifalaridan biriga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Telegraph nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Chelsi tez orada Lacroix boʻyicha rasmiy taklif bilan chiqishga tayyorlanmoqda. Klub mutasaddilari 24 yoshli himoyachini Levi Colwill bilan raqobatlashadigan va jamoa mudofaasini yangi bosqichga olib chiqadigan ideal nomzod sifatida koʻrishmoqda. Lacroix oʻzining jismoniy holati va Angliya Premer-ligasidagi tajribasi bilan yangi murabbiy Xabi Alonso tizimiga mos kelishi kutilmoqda.
Trevoh Chalobah Italiyaga yoʻl olishi mumkinYangi himoyachini sotib olish uchun zarur mablagʻni shakllantirish maqsadida Chelsi oʻz tarbiyalanuvchisi Trevoh Chalobahni sotib yuborishga tayyor. Ayni paytda Angliya terma jamoasi safida boʻlib turgan himoyachiga Italiya A Seriyasi vakili Komo klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda. Qizigʻi shundaki, Komo bosh murabbiyi Sesk Fabregas Chalobah bilan vaqtida Chelsi safida birga toʻp surgan va uning imkoniyatlarini yaxshi biladi.
Chelsi rahbariyati Chalobahni tarkibdan majburan chiqarib yubormoqchi emas, biroq moliyaviy barqarorlikni saqlash va Lacroix transferini moliyalashtirish uchun munosib takliflarni koʻrib chiqishga ochiq. Chalobah avvalroq Kristal Pelas safida ijara asosida harakat qilgani ham muzokaralar jarayonida oʻziga xos rol oʻynashi mumkin.
Katta oʻzgarishlar ostonasidagi jamoaLondonliklar tarkibida faqat himoya markazi emas, balki boshqa pozitsiyalar ham qayta koʻrib chiqilmoqda. Klub allaqachon Marc Cucurella transferi boʻyicha Real Madrid bilan kelishuvga erishgan. Shuningdek, Atalanta vakili Marco Palestra bilan shartnoma imzolanishi kutilmoqda. Bu transfer amalga oshsa, oʻng qanot himoyachisi Malo Gusto jamoani tark etishi va Manchester Siti safiga qoʻshilishi mumkin.
Hujum chizigʻini kuchaytirish borasida ham ishlar toʻxtagani yoʻq. Chelsi Aston Villa yulduzi Morgan Rogers uchun kurashda davom etmoqda. Garchi bu poygada Arsenal favorit sifatida koʻrilayotgan boʻlsa-da, koʻklar soʻnggi daqiqagacha kurashish niyatida. Bunday keng koʻlamli oʻzgarishlar Xabi Alonso davri boshlanishidan oldin jamoani butunlay yangilash strategiyasining bir qismidir.
…