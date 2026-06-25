Chelsi Malo Gusto uchun 75 million funt soʻramoqda: Himoyachi jamoani tark etishi mumkin
Londonning Chelsi klubi oʻz tarkibini jiddiy ravishda qayta koʻrib chiqishda davom etmoqda. Jamoaning oʻng qanot himoyachisi Malo Gusto joriy yozgi transfer oynasida Stamford Bridgeni tark etish variantlarini koʻrib chiqayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Klub rahbariyati esa fransiyalik futbolchi uchun 75 million funt sterling miqdorida katta narx belgiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
23 yoshli Gusto 2023-yilda Lion klubidan taxminan 31 million funt evaziga London klubiga koʻchib oʻtgan edi. Biroq Chelsi tomonidan amalga oshirilayotgan yangi transfer siyosati va tarkibdagi oʻzgarishlar futbolchining jamoadagi kelajagini soʻroq ostida qoldirmoqda. Goal.com nashrining maʼlum qilishicha, klub Atalanta himoyachisi Marco Palestra transferi boʻyicha 43 million funtlik kelishuvga erishgani Gustoning ketish istagini yanada kuchaytirgan.
Ayni damda Malo Gustoning vakillari bir qator yirik klublar bilan muzokaralar olib borishni boshlab yuborgan. Qiziqarli tomoni shundaki, ushbu roʻyxatda Angliya chempioni Manchester Siti ham bor. Manchester Siti rahbariyati oʻng qanot himoyasini kuchaytirish maqsadida Gusto variantini koʻrib chiqmoqda. Agar ushbu transfer amalga oshsa, futbolchi oʻzining sobiq murabbiyi Enzo Maresca bilan yana bir bor hamkorlik qilish imkoniyatiga ega boʻladi.
Transfer bozoridagi moliyaviy toʻsiqlarManchester Siti tarkibida Matheus Nunes ushbu pozitsiyada muvaffaqiyatli oʻyin koʻrsatayotgan boʻlsa-da, Pep Guardiola jamoasi tabiiy oʻng qanot himoyachisiga ehtiyoj sezmoqda. Biroq BBC xabariga koʻra, Chelsi soʻrayotgan 75 million funtlik tovon puli transfer uchun asosiy toʻsiq boʻlishi mumkin. Shaharliklar yosh va iqtidorli himoyachini oʻz safiga qoʻshib olishni istasa-da, bunday yuqori narx muzokaralarni qiyinlashtirishi aniq.
Chelsi klubining bunday yuqori narx belgilashi zamirida moliyaviy muvozanatni tiklash istagi yotibdi. Oʻtgan mavsumda Premyer-ligada 10-oʻrinni egallab, yevrokuboklardan quruq qolgan London jamoasi moliyaviy feyr-pley qoidalariga amal qilish uchun futbolchilar sotuvidan mablagʻ ishlab olishi zarur. Shu sababli ham klub bir qator yetakchi oʻyinchilarini sotishga tayyor turibdi.
Malo Gustodan tashqari, jamoaning boshqa himoyachilari — Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo va Wesley Fofana kabi futbolchilarning ham kelajagi noaniqligicha qolmoqda. Avvalroq klub Marc Cucurella transferidan 52 million funt ishlab olgan edi. Endilikda navbat tarkibni yanada ixchamlashtirish va yangi xaridlar uchun joy boʻshatishga kelgan koʻrinadi.
Ushbu transfer amalga oshsa, Malo Gusto uchun Premyer-liganing boshqa bir grand jamoasida oʻzini koʻrsatish uchun yangi sahifa ochiladi. Chelsi esa oʻz navbatida tarkibni yoshartirish va moliyaviy holatni barqarorlashtirish yoʻlidagi navbatdagi qadamni tashlaydi.
…