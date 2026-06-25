Chelsi Malo Gusto uchun 75 million funt soʻramoqda: Himoyachi jamoani tark etishi mumkin

·49·Sport
Chelsi Malo Gusto uchun 75 million funt soʻramoqda: Himoyachi jamoani tark etishi mumkin

Londonning Chelsi klubi oʻz tarkibini jiddiy ravishda qayta koʻrib chiqishda davom etmoqda. Jamoaning oʻng qanot himoyachisi Malo Gusto joriy yozgi transfer oynasida Stamford Bridgeni tark etish variantlarini koʻrib chiqayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Klub rahbariyati esa fransiyalik futbolchi uchun 75 million funt sterling miqdorida katta narx belgiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

23 yoshli Gusto 2023-yilda Lion klubidan taxminan 31 million funt evaziga London klubiga koʻchib oʻtgan edi. Biroq Chelsi tomonidan amalga oshirilayotgan yangi transfer siyosati va tarkibdagi oʻzgarishlar futbolchining jamoadagi kelajagini soʻroq ostida qoldirmoqda. Goal.com nashrining maʼlum qilishicha, klub Atalanta himoyachisi Marco Palestra transferi boʻyicha 43 million funtlik kelishuvga erishgani Gustoning ketish istagini yanada kuchaytirgan.

Ayni damda Malo Gustoning vakillari bir qator yirik klublar bilan muzokaralar olib borishni boshlab yuborgan. Qiziqarli tomoni shundaki, ushbu roʻyxatda Angliya chempioni Manchester Siti ham bor. Manchester Siti rahbariyati oʻng qanot himoyasini kuchaytirish maqsadida Gusto variantini koʻrib chiqmoqda. Agar ushbu transfer amalga oshsa, futbolchi oʻzining sobiq murabbiyi Enzo Maresca bilan yana bir bor hamkorlik qilish imkoniyatiga ega boʻladi.

Transfer bozoridagi moliyaviy toʻsiqlar

Manchester Siti tarkibida Matheus Nunes ushbu pozitsiyada muvaffaqiyatli oʻyin koʻrsatayotgan boʻlsa-da, Pep Guardiola jamoasi tabiiy oʻng qanot himoyachisiga ehtiyoj sezmoqda. Biroq BBC xabariga koʻra, Chelsi soʻrayotgan 75 million funtlik tovon puli transfer uchun asosiy toʻsiq boʻlishi mumkin. Shaharliklar yosh va iqtidorli himoyachini oʻz safiga qoʻshib olishni istasa-da, bunday yuqori narx muzokaralarni qiyinlashtirishi aniq.

Chelsi klubining bunday yuqori narx belgilashi zamirida moliyaviy muvozanatni tiklash istagi yotibdi. Oʻtgan mavsumda Premyer-ligada 10-oʻrinni egallab, yevrokuboklardan quruq qolgan London jamoasi moliyaviy feyr-pley qoidalariga amal qilish uchun futbolchilar sotuvidan mablagʻ ishlab olishi zarur. Shu sababli ham klub bir qator yetakchi oʻyinchilarini sotishga tayyor turibdi.

Malo Gustodan tashqari, jamoaning boshqa himoyachilari — Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo va Wesley Fofana kabi futbolchilarning ham kelajagi noaniqligicha qolmoqda. Avvalroq klub Marc Cucurella transferidan 52 million funt ishlab olgan edi. Endilikda navbat tarkibni yanada ixchamlashtirish va yangi xaridlar uchun joy boʻshatishga kelgan koʻrinadi.

Ushbu transfer amalga oshsa, Malo Gusto uchun Premyer-liganing boshqa bir grand jamoasida oʻzini koʻrsatish uchun yangi sahifa ochiladi. Chelsi esa oʻz navbatida tarkibni yoshartirish va moliyaviy holatni barqarorlashtirish yoʻlidagi navbatdagi qadamni tashlaydi.

ChelsiMalo GustoManchester SitiTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marc Cucurella Enzo Fernandezni Real Madridga chorlamoqda: Transfer amalga oshadimi?Marc Cucurella Enzo Fernandezni Real Madridga chorlamoqda: Transfer amalga oshadimi?Bugun, 02:19Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobah uchun Italiyada jiddiy kurash boshlandiChelsi himoyachisi Trevoh Chalobah uchun Italiyada jiddiy kurash boshlandiBugun, 01:56Mark Kukurelya Vinicius Junior uchun «qora ishlarni» bajarishga tayyorligini bildirdiMark Kukurelya Vinicius Junior uchun «qora ishlarni» bajarishga tayyorligini bildirdiBugun, 01:30Karlush Keyrush va Jud Bellinghem o‘rtasidagi mojaro tafsilotlari...Karlush Keyrush va Jud Bellinghem o‘rtasidagi mojaro tafsilotlari...Bugun, 00:39O‘zbekistonning imkoniyati yangilandi — Pley-offga chiqish uchun najot bormi?O‘zbekistonning imkoniyati yangilandi — Pley-offga chiqish uchun najot bormi?Bugun, 00:31Portugaliya — O‘zbekiston o‘yini turning eng tomoshabop bahslari qatoriga kirdiPortugaliya — O‘zbekiston o‘yini turning eng tomoshabop bahslari qatoriga kirdiBugun, 00:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...