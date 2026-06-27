Senegalning Iroq ustidan g‘alabasi fotograf hikoyasi bilan yodda qoldi
Jahon chempionati guruh bosqichining so‘nggi turida Senegal terma jamoasi Iroq ustidan yirik hisobda g‘alaba qozondi. Kanadada o‘tgan uchrashuvdan keyin esa natijadan tashqari, Senegal jamoasi fotografi Sidi Tallaning qilgan ishi ham ko‘pchilik e’tiborini tortdi.
Viza bilan bog‘liq muammolar sabab Sidi Talla Kanadaga yetib bora olmagan. Shuning uchun u uchrashuvni stadiondan emas, televizor orqali kuzatishga majbur bo‘ldi.
Shunga qaramay, fotograf ishini to‘xtatmadi. U o‘yin davomida televizor ekranidagi kadrlarni suratga olib, Senegal terma jamoasining jahon chempionatidagi ishtirokini o‘z uslubida yoritishda davom etdi.
Sidi Talla vaziyatni izohlar ekan, maydon ichida yoki undan tashqarida bo‘lishidan qat’i nazar, uning ishga bo‘lgan munosabati o‘zgarmasligini aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, qayerda bo‘lmasin, tasvirlar orqali voqealarni hikoya qilish istagi doim bir xil bo‘lib qoladi.
…