JCH-2026. Norvegiya - Fransiya 1:4 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
JCH-2026. I guruhi. 3-tur. 26 iyun
Jahon chempionatida 3-tur bahslari davom etmoqda. I guruhida pley-off masalasini hal qilgan Fransiya (9) va Norvegiya (6) o‘rtasidagi o‘yinda Dembelening het-trigi fransuzlarga g‘alaba keltirdi.
JCH-2026. I guruhi. 3-tur. 26 iyun
Norvegiya — Fransiya 1:4
Gollar: Osgor (21) — Dembele (7, 20, 32), Due (90+4).
Aniq amalga oshirilmagan penalti: Larsen (50).
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…