Jeymi Karrager: «Ispaniya endi men uchun asosiy favorit emas»

·27·Sport
Jeymi Karrager: «Ispaniya endi men uchun asosiy favorit emas»

«Liverpul» klubi va Angliya milliy jamoasining sobiq himoyachisi Jeymi Karrager 2026 yilgi jahon chempionatida uning ishonchini oqlay olmagan jamoa haqida fikr bildirdi.

Karragerning aytishicha, Ispaniya terma jamoasining guruh bosqichidagi o‘yini unda kutilgan taassurotni qoldirmagan.

«Ispaniya meni hafsalamni pir qildi. Ular turnir oldidan yaqqol favorit sifatida ko‘rilgandi, ammo hozir men uchun jahon chempionatining asosiy favoriti emas», — deya uning so‘zlarini keltirdi AS nashri.

Shu bilan birga, angliyalik sobiq futbolchi Ispaniyani chempionlik uchun kurashdan butunlay chiqarib tashlash noto‘g‘ri bo‘lishini ta’kidladi.

Karragerning fikricha, «Qizil furiya»da kuchli tarkib va katta imkoniyatlar bor, ammo jamoa hozircha jahon chempionligiga asosiy da’vogarga xos darajada yorqin futbol namoyish eta olmayapti.

Eslatib o‘tamiz, Ispaniya guruh bosqichida ikki g‘alaba va bir durang qayd etdi. Jamoa o‘z guruhini birinchi o‘rinda yakunlab, 1/16 final bosqichiga yo‘l oldi.

Jamie CarragherLiverpoolEnglandSpain
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Senegalning Iroq ustidan g‘alabasi fotograf hikoyasi bilan yodda qoldiSenegalning Iroq ustidan g‘alabasi fotograf hikoyasi bilan yodda qoldiBugun, 19:39Toshkentda O‘zbekiston va DR Kongo o‘yini katta ekranlarda namoyish etiladiToshkentda O‘zbekiston va DR Kongo o‘yini katta ekranlarda namoyish etiladiBugun, 19:37JCH-2026. Norvegiya - Fransiya 1:4 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Norvegiya - Fransiya 1:4 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 19:06Erling Xoland Norvegiya terma jamoasi murabbiyining bahsli qarorini himoya qildiErling Xoland Norvegiya terma jamoasi murabbiyining bahsli qarorini himoya qildiBugun, 18:53Grem Potter JCh-2026 pley-off bosqichida Fransiyaga qarshi oʻyin oldidan fikr bildirdiGrem Potter JCh-2026 pley-off bosqichida Fransiyaga qarshi oʻyin oldidan fikr bildirdiBugun, 18:51Eronni pley-offdan santimetrlar ajratdi: 90+6-daqiqadagi VAR dramasiEronni pley-offdan santimetrlar ajratdi: 90+6-daqiqadagi VAR dramasiBugun, 18:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi