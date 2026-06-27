O‘zbekistonda yoshlarning bandligi bo‘yicha yangi tadqiqot e’lon qilindi

·42·O‘zbekiston
O‘zbekistonda yoshlarning bandligi bo‘yicha yangi tadqiqot e’lon qilindi

Ijtimoiy himoya milliy agentligi huzuridagi Ijtimoiy siyosat laboratoriyasi 2025 yil yakunlari bo‘yicha yoshlar bandligiga oid tadqiqot natijalarini e’lon qildi.

Ma’lumotga ko‘ra, O‘zbekistonda 14 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lgan aholining 33,2 foizi NEET toifasiga kiradi. Bu toifaga rasmiy ish joyiga ega bo‘lmagan, ta’lim olmayotgan va biror kasbni o‘rganmayotgan yoshlar kiritiladi.

Tadqiqotda ayollar va erkaklar o‘rtasidagi farq katta ekani qayd etilgan. Ayollar orasida NEET ko‘rsatkichi 48,8 foizni tashkil etgan bo‘lsa, erkaklarda bu raqam 19,4 foiz bo‘lgan. Ayollar uchun asosiy to‘siqlar sifatida erta nikoh va uy-ro‘zg‘or ishlarining katta yuki ko‘rsatilgan.

Kam ta’minlangan oilalarda yoshlarning o‘qimasligi va ishlamasligi bilan bog‘liq ko‘rsatkich 53,9 foizga yetgan. Daromadi yuqori oilalarda esa bu daraja 32 foizni tashkil qilgan.

Hududlar kesimida eng murakkab vaziyat Namangan, Samarqand, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida qayd etilgan. Eng yaxshi ko‘rsatkich Toshkent shahrida kuzatilgan.

Tadqiqot mualliflari ta’lim tizimi bilan mehnat bozori talablari o‘rtasida jiddiy tafovut borligini ta’kidlagan. Mamlakatning demografik imkoniyatlaridan samarali foydalanish uchun ayollarning iqtisodiy faolligini qo‘llab-quvvatlash va kam ta’minlangan oilalar farzandlari uchun ta’lim imkoniyatlarini kengaytirish tavsiya etilgan.

O'zbekistonToshkentSamarqandNamangan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda inqilobiy yangilik! Yo‘llar plastik chiqindilardan quriladiO‘zbekistonda inqilobiy yangilik! Yo‘llar plastik chiqindilardan quriladiBugun, 19:27Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildiToshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildiBugun, 19:00O‘zbekistonda 16 yoshgacha bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar cheklanishi mumkinO‘zbekistonda 16 yoshgacha bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar cheklanishi mumkinBugun, 16:22O‘zbekistonda liftlar xavfsizligini baholash tartibi yangilandiO‘zbekistonda liftlar xavfsizligini baholash tartibi yangilandiBugun, 15:27Ehtiyot bo‘ling: Bugun O‘zbekistonda ultrabinafsha nurlanish eng xavfli darajaga chiqadiEhtiyot bo‘ling: Bugun O‘zbekistonda ultrabinafsha nurlanish eng xavfli darajaga chiqadiBugun, 13:08O‘zbekistonliklar uzoqroq yashamoqda: O‘rtacha umr ko‘rish necha yoshga yetdi?O‘zbekistonliklar uzoqroq yashamoqda: O‘rtacha umr ko‘rish necha yoshga yetdi?Bugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi