Ivan Perishich Ganaga qarshi hayot-mamot jangi oldidan portladi
JCH-2026 guruh bosqichining so‘nggi turi Xorvatiya terma jamoasi uchun haqiqiy imtihonga aylanmoqda. Jamoaning eng tajribali va yetakchi futbolchilaridan biri Ivan Perishich Gana terma jamoasiga qarshi bo‘lib o‘tadigan o‘ta muhim bahs oldidan matbuot anjumanida ishtirok etdi va jamoadagi holat hamda raqibning sirlari haqida gapirdi.
Vaqt kam, mas’uliyat esa ulkan
Xorvatiyaliklar uchun ayni damda eng katta muammo — bu jismoniy holat. Perishich jamoaning qisqa vaqt ichida qanday tayyorgarlik ko‘rganini yashirib o‘tirmadi:
«Bu kunlarda asosiy urg‘uni futbolchilarning tiklanish jarayoniga qaratdik. Ochig‘ini aytganda, mashg‘ulotlar uchun vaqtimiz juda kam bo‘ldi. Endi raqibni yaxshilab tahlil qilamiz va maydonga tushib, qo‘limizdan kelgan barcha ishni amalga oshiramiz. Oldimizda qanday vazifa turganini va bizdan nima talab etilayotganini juda yaxshi tushunib turibmiz. Ammo maqsadga erishish uchun dastlabki ikki o‘yindagidan ko‘ra ancha yaxshiroq harakat qilishimiz shart».
Raqib xavfli, ammo ular taktikani o‘zgartirishi mumkin
Perishich Gana terma jamoasini kuchli xarakter egasi sifatida ta’rifladi. Biroq raqibning allaqachon vazifani bajarib qo‘yganligi o‘yinga o‘z ta’sirini o‘tkazishi mumkin:
Tartibli himoya: «Gana — tartibli o‘ynaydigan, juda yaxshi jamoa. Dastlabki ikkita uchrashuvda ular juda chuqur himoyadan o‘yin tashkil qilishdi».
Kutilmagan sovg‘alar: «Ular keyingi bosqich yo‘llanmasini naqd qilib bo‘lishdi. Shu sababli, balki bu safar o‘yin uslubida nimanidir o‘zgartirishar? Qanday bo‘lmasin, biz har qanday kutilmagan sovg‘aga va har qanday vaziyatga shay turishimiz zarur».
Guruhdagi vaziyat qanday?
Ushbu guruhda chorak final yo‘llanmasi uchun kurash qizg‘in nuqtasiga chiqqan. Pley-off yo‘lida Xorvatiyaga faqat va faqat g‘alaba kerak bo‘lishi mumkin.
Terma jamoa
Ochko
Vaziyat
Angliya
4
Imkoniyati juda yuqori
Gana
4
Pley-off masalasini hal qilgan
Xorvatiya
3
Faqat g‘alaba uchun maydonga tushadi
Panama
0
Imkoniyatni yo‘qotgan
Xorvatlar ushbu to‘siqdan o‘ta olishadimi yoki Gana ularni musobaqadan chiqarib yuboradimi? Buni yashil maydondagi olovli bahs ko‘rsatadi!
…