Ivan Perishich Ganaga qarshi hayot-mamot jangi oldidan portladi

·32·Sport
Ivan Perishich Ganaga qarshi hayot-mamot jangi oldidan portladi

JCH-2026 guruh bosqichining so‘nggi turi Xorvatiya terma jamoasi uchun haqiqiy imtihonga aylanmoqda. Jamoaning eng tajribali va yetakchi futbolchilaridan biri Ivan Perishich Gana terma jamoasiga qarshi bo‘lib o‘tadigan o‘ta muhim bahs oldidan matbuot anjumanida ishtirok etdi va jamoadagi holat hamda raqibning sirlari haqida gapirdi.

Vaqt kam, mas’uliyat esa ulkan

Xorvatiyaliklar uchun ayni damda eng katta muammo — bu jismoniy holat. Perishich jamoaning qisqa vaqt ichida qanday tayyorgarlik ko‘rganini yashirib o‘tirmadi:

«Bu kunlarda asosiy urg‘uni futbolchilarning tiklanish jarayoniga qaratdik. Ochig‘ini aytganda, mashg‘ulotlar uchun vaqtimiz juda kam bo‘ldi. Endi raqibni yaxshilab tahlil qilamiz va maydonga tushib, qo‘limizdan kelgan barcha ishni amalga oshiramiz. Oldimizda qanday vazifa turganini va bizdan nima talab etilayotganini juda yaxshi tushunib turibmiz. Ammo maqsadga erishish uchun dastlabki ikki o‘yindagidan ko‘ra ancha yaxshiroq harakat qilishimiz shart».

Raqib xavfli, ammo ular taktikani o‘zgartirishi mumkin

Perishich Gana terma jamoasini kuchli xarakter egasi sifatida ta’rifladi. Biroq raqibning allaqachon vazifani bajarib qo‘yganligi o‘yinga o‘z ta’sirini o‘tkazishi mumkin:

  • Tartibli himoya: «Gana — tartibli o‘ynaydigan, juda yaxshi jamoa. Dastlabki ikkita uchrashuvda ular juda chuqur himoyadan o‘yin tashkil qilishdi».

  • Kutilmagan sovg‘alar: «Ular keyingi bosqich yo‘llanmasini naqd qilib bo‘lishdi. Shu sababli, balki bu safar o‘yin uslubida nimanidir o‘zgartirishar? Qanday bo‘lmasin, biz har qanday kutilmagan sovg‘aga va har qanday vaziyatga shay turishimiz zarur».

Guruhdagi vaziyat qanday?

Ushbu guruhda chorak final yo‘llanmasi uchun kurash qizg‘in nuqtasiga chiqqan. Pley-off yo‘lida Xorvatiyaga faqat va faqat g‘alaba kerak bo‘lishi mumkin.

Terma jamoa

Ochko

Vaziyat

Angliya

4

Imkoniyati juda yuqori

Gana

4

Pley-off masalasini hal qilgan

Xorvatiya

3

Faqat g‘alaba uchun maydonga tushadi

Panama

0

Imkoniyatni yo‘qotgan

Xorvatlar ushbu to‘siqdan o‘ta olishadimi yoki Gana ularni musobaqadan chiqarib yuboradimi? Buni yashil maydondagi olovli bahs ko‘rsatadi!

Ivan PerishichXroatiyaGhana
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Semenyo: «Xorvatiyaga qarshi 90 daqiqa birgalikda himoyalanishimiz kerak»Semenyo: «Xorvatiyaga qarshi 90 daqiqa birgalikda himoyalanishimiz kerak»Bugun, 20:30Senegalning Iroq ustidan g‘alabasi fotograf hikoyasi bilan yodda qoldiSenegalning Iroq ustidan g‘alabasi fotograf hikoyasi bilan yodda qoldiBugun, 19:39Toshkentda O‘zbekiston va DR Kongo o‘yini katta ekranlarda namoyish etiladiToshkentda O‘zbekiston va DR Kongo o‘yini katta ekranlarda namoyish etiladiBugun, 19:37Jeymi Karrager: «Ispaniya endi men uchun asosiy favorit emas»Jeymi Karrager: «Ispaniya endi men uchun asosiy favorit emas»Bugun, 19:10JCH-2026. Norvegiya - Fransiya 1:4 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Norvegiya - Fransiya 1:4 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 19:06Erling Xoland Norvegiya terma jamoasi murabbiyining bahsli qarorini himoya qildiErling Xoland Norvegiya terma jamoasi murabbiyining bahsli qarorini himoya qildiBugun, 18:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi