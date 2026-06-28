«Tramp mening otam» degan ayol endi uchrashuv so‘ramoqda

·0·Dunyo
«Tramp mening otam» degan ayol endi uchrashuv so‘ramoqda

Turkiyada o‘zini AQSH prezidenti Donald Trampning biologik qizi deb da’vo qilib kelayotgan ayol yana jamoatchilik e’tiborini tortdi. Bu safar u Tramp bilan shaxsan uchrashish istagini bildirib, AQSH elchixonasi orqali rasmiy murojaat yo‘lladi.

Ma’lum qilinishicha, Turkiya fuqarosi Nejla O‘zmen AQSH prezidenti 7–8 iyul kunlari NATO sammiti munosabati bilan Turkiyaga tashrif buyurishi kutilgani sababli u bilan yuzma-yuz suhbatlashishni xohlayotganini bildirgan.

Ayolning aytishicha, uning asosiy maqsadi — o‘zini otasi deb hisoblaydigan inson bilan bir marta bo‘lsa-da uchrashishdir. Uning ta’kidlashicha, bu murojaat ortida hech qanday moliyaviy manfaat yo‘q.

Eslatib o‘tish joiz, Nejla O‘zmen 2021 yilda ham Donald Tramp uning biologik otasi ekanini da’vo qilib, otalikni aniqlash uchun sudga murojaat qilgan edi. Uning so‘zlariga ko‘ra, onasi homilador bo‘lishidan avval chet elda amerikalik tadbirkor bilan tanishganini aytgan.

Shuningdek, ayol bir necha bor DNK ekspertizasi o‘tkazishni talab qilgan. Biroq hozirga qadar u o‘z da’volarini tasdiqlaydigan hech qanday rasmiy dalil taqdim etmagan.

Ayni vaqtgacha Donald Tramp yoki uning vakillari mazkur iddaolarga ommaviy munosabat bildirmagan. Turkiya sudlari ham bu da’voni tasdiqlovchi yoki inkor etuvchi rasmiy qaror chiqarmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Suriyada o‘zbekistonlik jangari qurolli hujum oqibatida halok bo‘ldiSuriyada o‘zbekistonlik jangari qurolli hujum oqibatida halok bo‘ldiBugun, 17:43To‘y arafasidagi xiyonat: qiz sevgan yigiti bilan bo‘lajak erini jarlikka itarib o‘ldirdiTo‘y arafasidagi xiyonat: qiz sevgan yigiti bilan bo‘lajak erini jarlikka itarib o‘ldirdiBugun, 17:33Yevropa Ittifoqi Venesuelaga 5 million yevro yordam ajratdiYevropa Ittifoqi Venesuelaga 5 million yevro yordam ajratdiBugun, 17:16Bepul sayohat ortidagi fojia: 3 o‘zbekistonlik o‘limga hukm qilindiBepul sayohat ortidagi fojia: 3 o‘zbekistonlik o‘limga hukm qilindiBugun, 16:01Parijda anomal issiqlik oqibatida bir kunda 109 kishi vafot etdiParijda anomal issiqlik oqibatida bir kunda 109 kishi vafot etdiBugun, 15:47400 yillik maxfiy xabarlar Mug‘ullar sirlarini fosh qildi400 yillik maxfiy xabarlar Mug‘ullar sirlarini fosh qildiBugun, 15:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi