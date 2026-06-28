Suriyada o‘zbekistonlik jangari o‘ldirildi: nimalar ma’lum?

·82·Dunyo
Suriyada o‘zbekistonlik jangari o‘ldirildi: nimalar ma’lum?

Suriyaning Idlib provinsiyasida o‘zbekistonlik jangari otib o‘ldirildi. Bu haqda mahalliy manbalarga tayanib, Syriahr nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, voqea Al-Fua tumanida sodir bo‘lgan. Noma’lum shaxslar o‘zbekistonlik jangarining harakatlanayotgan avtomobilini o‘qqa tutgan. Qurolli hujum oqibatida u voqea joyining o‘zida halok bo‘lgan. Ayni vaqtda hodisa yuzasidan tegishli idoralar tomonidan surishtiruv va tergov harakatlari olib borilmoqda. Hujumni kim amalga oshirgani hamda uning sabablari hozircha rasman ma’lum qilinmagan.

Manbalarga ko‘ra, halok bo‘lgan shaxs Suriyada faoliyat yurituvchi “Hay’at Tahrir ash-Shom” (HTSH) tarkibidagi “Qizil otryadlar” safida bo‘lgan.

Eslatib o‘tamiz, 2024 yil noyabr oyi oxirida qurolli isyonchilar, asosan HTSH jangarilari Suriya shimolida keng ko‘lamli harbiy yurishni boshlagan edi. Ular qisqa vaqt ichida Idlib viloyati, Halab shahri, Hama va Homs viloyatlarining bir qator hududlarini o‘z nazoratiga olgan. Keyinchalik ular poytaxt Damashqqa ham kirib borgan. Bu voqealar ortidan Suriyaning sobiq prezidenti Bashar Asad oilasi bilan Rossiyaga ketgani ma’lum qilingan.

2025 yilda esa “Hay’at Tahrir ash-Shom” guruhi yetakchisi Ahmad ash-Shara’a (Abu Muhammad al-Juloniy) mamlakatning o‘tish davri prezidenti sifatida e’lon qilingan. Shu yil davomida Suriya xavfsizlik kuchlari Idlib shahri va uning atrofida xorijlik jangarilarga, jumladan, o‘zbekistonliklarga qarshi bir nechta maxsus reydlar o‘tkazgan.

Xususan, 2025 yil iyun oyida Abu Dujon al-O‘zbekiy taxallusi bilan tanilgan harbiy instruktor Ayyub xavfsizlik kuchlari tomonidan qo‘lga olingan. U hibsga olingach, noma’lum joyga olib ketilgani xabar qilingan.

Shuningdek, avgust oyi oxirida Al-Qusur tumanida o‘tkazilgan yana bir maxsus operatsiya natijasida Islom al-O‘zbekiy laqabi bilan tanilgan yana bir o‘zbekistonlik jangari ushlangan. Manbalarga ko‘ra, operatsiya uning joylashuvi haqida aniq ma’lumot olingach amalga oshirilgan.

Bundan tashqari, Suriya xavfsizlik kuchlari 3 sentyabr kuni Idlib viloyatining g‘arbida joylashgan Haram tumanida ISHID hujayrasini yo‘q qilish bo‘yicha amaliyot o‘tkazgan. Operatsiya davomida qo‘lga olinganlar orasida Iroq va O‘zbekistondan kelgan jangarilar ham bo‘lgani ma’lum qilingan.

So‘nggi hodisa Suriya shimolida qurolli guruhlar va xorijlik jangarilar ishtirokidagi xavfsizlik bilan bog‘liq vaziyat hali ham murakkabligicha qolayotganini yana bir bor ko‘rsatmoqda. Ayni paytda o‘zbekistonlik jangarining o‘ldirilishi bo‘yicha surishtiruv ishlari davom etmoqda.

SyriyaBashar al-AssadAhmad ash-Shara'aHay'at Tahrir ash-ShamIdlib
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Tramp mening otam» degan ayol endi uchrashuv so‘ramoqda«Tramp mening otam» degan ayol endi uchrashuv so‘ramoqdaBugun, 18:52Suriyada o‘zbekistonlik jangari qurolli hujum oqibatida halok bo‘ldiSuriyada o‘zbekistonlik jangari qurolli hujum oqibatida halok bo‘ldiBugun, 17:43To‘y arafasidagi xiyonat: qiz sevgan yigiti bilan bo‘lajak erini jarlikka itarib o‘ldirdiTo‘y arafasidagi xiyonat: qiz sevgan yigiti bilan bo‘lajak erini jarlikka itarib o‘ldirdiBugun, 17:33Yevropa Ittifoqi Venesuelaga 5 million yevro yordam ajratdiYevropa Ittifoqi Venesuelaga 5 million yevro yordam ajratdiBugun, 17:16Bepul sayohat ortidagi fojia: 3 o‘zbekistonlik o‘limga hukm qilindiBepul sayohat ortidagi fojia: 3 o‘zbekistonlik o‘limga hukm qilindiBugun, 16:01Parijda anomal issiqlik oqibatida bir kunda 109 kishi vafot etdiParijda anomal issiqlik oqibatida bir kunda 109 kishi vafot etdiBugun, 15:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi