Toshkentda bir vaqtning o‘zida ikki joyda yong‘in yuz berdi

·62·Jamiyat
Toshkentda bir vaqtning o‘zida ikki joyda yong‘in yuz berdi

Bugun, 28 iyun kuni Toshkent viloyati hamda Toshkent shahrida qariyb bir vaqtning o‘zida ikki yong‘in sodir bo‘ldi. Hodisalardan biri Toshkent davlat agrar universitetining sport kompleksida, ikkinchisi esa Sergeli tumanidagi ko‘p qavatli turar joylardan birida kuzatildi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiy ma’lumot berdi.

Ma’lum qilinishicha, soat 15:17 da Toshkent viloyatining Qibray tumanida joylashgan Toshkent davlat agrar universiteti sport kompleksi binosining tom qismida yong‘in kelib chiqqan. Xabar kelib tushishi bilan qutqaruv bo‘linmalari zudlik bilan voqea joyiga yetib borgan.

Favqulodda vaziyatlar xizmati xodimlari yong‘inni soat 15:59 da to‘liq qurshab olgan, soat 16:15 ga kelib esa alanga batamom bartaraf etilgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa oqibatida hech kim tan jarohati olmagan.

Shu bilan bir vaqtda, soat 15:25 da Toshkent shahrining Sergeli tumanida joylashgan “Yangi Sergeli” mahallasi, Sergeli 8-dahasidagi ko‘p qavatli uylardan birida ham yong‘in yuz bergan.

Qutqaruvchilar chaqiruvdan so‘ng soat 15:32 da voqea joyiga yetib borgan va yong‘inni soat 16:08 da to‘liq o‘chirishga muvaffaq bo‘lgan.

Vazirlik ma’lumotiga ko‘ra, yong‘in natijasida xonadonning taxminan 30 kvadrat metr qismidagi uy jihozlari yonib, moddiy zarar yetgan. Ushbu hodisada ham tan jarohati olganlar qayd etilmagan.

Ayni paytda har ikki yong‘inning kelib chiqish sabablari hamda yetkazilgan moddiy zarar miqdori tegishli mutaxassislar tomonidan o‘rganilmoqda.

TashkentTashkent State Agricultural UniversityMinistry of Emergency SituationsSergeli District
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Andijon polkasi” yo‘lida fojia: bir o‘quvchi halok bo‘ldi“Andijon polkasi” yo‘lida fojia: bir o‘quvchi halok bo‘ldiBugun, 18:06O‘zbekistonda to‘rtburchak tarvuzlar sotuvga chiqdi (video)O‘zbekistonda to‘rtburchak tarvuzlar sotuvga chiqdi (video)Bugun, 16:37Farg‘onada avtobusga gaz to‘ldirish paytida ballon portladiFarg‘onada avtobusga gaz to‘ldirish paytida ballon portladiKecha, 23:57Xatirchida olti oylik o‘g‘lini o‘ldirgan ota 15 yilga qamaldiXatirchida olti oylik o‘g‘lini o‘ldirgan ota 15 yilga qamaldiKecha, 23:04Bektemir tumanida 29 iyun kuni ichimlik suvi vaqtincha o‘chiriladiBektemir tumanida 29 iyun kuni ichimlik suvi vaqtincha o‘chiriladiKecha, 21:16Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdiBuxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdiKecha, 19:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi