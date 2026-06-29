Nepomnyashchiy: «O‘zbekistonni Kapadze boshqarishi kerak edi»

·0·Sport
Nepomnyashchiy: «O‘zbekistonni Kapadze boshqarishi kerak edi»

O‘zbekiston milliy terma jamoasining Jahon chempionatidagi debyuti muxlislar uchun alamli yakunlandi. Jamoamiz Kolumbiya (1:3), Portugaliya (0:5) va Kongo DR (1:3) terma jamoalariga imkoniyatni boy berib, musobaqa bilan erta xayrlashdi.

O‘zbek futbolini ich-ichidan yaxshi biladigan rossiyalik mashhur mutaxassis Valeriy Nepomnyashchiy vakillarimizning muvaffaqiyatsizligiga italiyalik bosh murabbiy Fabio Kannavaroning taktik xatolari sabab bo‘lganini ochiq aytdi.

«Kannavaro futbolchilarning salohiyatini to‘g‘ri baholay olmadi»

1990 yilgi mundialda Kamerun bilan shov-shuv ko‘targan, 2006 yilda esa O‘zbekiston terma jamoasini boshqargan tajribali mutaxassis bosh murabbiy tanlovi borasida o‘z fikrini quyidagicha bayon qildi:

«Ehtimol, bu haqda gapirish men uchun unchalik to‘g‘ri emasdir, lekin baribir aytaman: jamoani Timur Kapadze boshqarishi kerak edi, deb o‘ylayman. Menga shunday tuyulyaptiki, Fabio Kannavaro futbolchilar salohiyatini to‘g‘ri baholay olmadi va o‘yinlar uchun munosib taktika tanlamadi.

Kannavaro o‘yinchilarni o‘z g‘oyasiga moslashtirish o‘rniga, aksincha, ularning kuchli tomonlaridan kelib chiqib taktika qurishi lozim edi. Kapadze esa ular bilan ancha vaqt ishlagan, imkoniyatlarini yaxshiroq biladi».

Mundialdagi o‘yinlar tahlili: Qotib qolish va avantyura

Nepomnyashchiyning fikricha, Kannavaro guruh bosqichi davomida bir chekkadan ikkinchi chekkaga sakrab, muvozanatni yo‘qotib qo‘ygan:

  • Kolumbiyaga qarshi ilk o‘yin: Jamoa maydonda haddan tashqari qotib qolgan va haddan ziyod ehtiyotkor harakat qildi.

  • Portugaliyaga qarshi ikkinchi o‘yin: Murabbiy mutlaqo teskari yo‘ldan borib, o‘ta xavfli, ya’ni avantyuraga (haddan tashqari tavakkalchilik va tahlikali o‘yin uslubiga) yaqin taktikani tanladi. Oqibatda yirik mag‘lubiyat qabul qilindi.

  • Kongo DR bilan uchinchi o‘yin: O‘yin biroz yaxshilandi, ammo bunga raqibning u qadar kuchli emasligi ham sabab bo‘ldi.

Portugaliya va Kolumbiya bilan tengma-teng o‘ynash — xato

Rossiyalik ekspert O‘zbekiston mana shunday kuchli tarkib bilan qanday o‘ynashi kerak bo‘lganligini ham tushuntirib o‘tdi:

«Juda ranjidim, chunki O‘zbekiston guruhda uchinchi o‘rinni olib, keyingi bosqichga chiqishi kerak edi. Biz yaxshi biladigan futbolchilar o‘zini yorqin ko‘rsatdi. Ammo bunday tarkib bilan, albatta, himoyadan o‘ynash, qarshi hujumlarda imkoniyat qidirish kerak edi. Tarkibda bundan foydalana oladigan ijrochilar bor. Portugaliya yoki Kolumbiya bilan tengma-teng o‘ynashga urinish esa mutlaqo noto‘g‘ri yo‘l edi».

Eslatib o‘tamiz, tarixdagi ilk 48 ta jamoa ishtirokidagi ushbu Jahon chempionati AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida davom etmoqda va musobaqa 19 iyul kuni yakuniga yetadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. FIFA yil goli nomzodlari orasiga Shomurodovni qo‘shdiJCH-2026. FIFA yil goli nomzodlari orasiga Shomurodovni qo‘shdiBugun, 13:17Saudiya futbolida katta iste’fo: federatsiya prezidenti xalqdan uzr so‘radiSaudiya futbolida katta iste’fo: federatsiya prezidenti xalqdan uzr so‘radiBugun, 13:12Lionel Scaloni Argentina terma jamoasida 2031-yilgacha qoladigan boʻldiLionel Scaloni Argentina terma jamoasida 2031-yilgacha qoladigan boʻldiBugun, 12:56Yaponiya murabbiyi Braziliyaga qarshi bahs oldidan dadil gapirdiYaponiya murabbiyi Braziliyaga qarshi bahs oldidan dadil gapirdiBugun, 12:42Janubiy Koreyada futbol mojarosi: prezident tergov talab qildiJanubiy Koreyada futbol mojarosi: prezident tergov talab qildiBugun, 12:30Barselona Robert Levandovski oʻrniga Harry Kane nomzodini koʻrib chiqmoqdaBarselona Robert Levandovski oʻrniga Harry Kane nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 12:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi