Nepomnyashchiy: «O‘zbekistonni Kapadze boshqarishi kerak edi»
O‘zbekiston milliy terma jamoasining Jahon chempionatidagi debyuti muxlislar uchun alamli yakunlandi. Jamoamiz Kolumbiya (1:3), Portugaliya (0:5) va Kongo DR (1:3) terma jamoalariga imkoniyatni boy berib, musobaqa bilan erta xayrlashdi.
O‘zbek futbolini ich-ichidan yaxshi biladigan rossiyalik mashhur mutaxassis Valeriy Nepomnyashchiy vakillarimizning muvaffaqiyatsizligiga italiyalik bosh murabbiy Fabio Kannavaroning taktik xatolari sabab bo‘lganini ochiq aytdi.
«Kannavaro futbolchilarning salohiyatini to‘g‘ri baholay olmadi»
1990 yilgi mundialda Kamerun bilan shov-shuv ko‘targan, 2006 yilda esa O‘zbekiston terma jamoasini boshqargan tajribali mutaxassis bosh murabbiy tanlovi borasida o‘z fikrini quyidagicha bayon qildi:
«Ehtimol, bu haqda gapirish men uchun unchalik to‘g‘ri emasdir, lekin baribir aytaman: jamoani Timur Kapadze boshqarishi kerak edi, deb o‘ylayman. Menga shunday tuyulyaptiki, Fabio Kannavaro futbolchilar salohiyatini to‘g‘ri baholay olmadi va o‘yinlar uchun munosib taktika tanlamadi.
Kannavaro o‘yinchilarni o‘z g‘oyasiga moslashtirish o‘rniga, aksincha, ularning kuchli tomonlaridan kelib chiqib taktika qurishi lozim edi. Kapadze esa ular bilan ancha vaqt ishlagan, imkoniyatlarini yaxshiroq biladi».
Mundialdagi o‘yinlar tahlili: Qotib qolish va avantyura
Nepomnyashchiyning fikricha, Kannavaro guruh bosqichi davomida bir chekkadan ikkinchi chekkaga sakrab, muvozanatni yo‘qotib qo‘ygan:
Kolumbiyaga qarshi ilk o‘yin: Jamoa maydonda haddan tashqari qotib qolgan va haddan ziyod ehtiyotkor harakat qildi.
Portugaliyaga qarshi ikkinchi o‘yin: Murabbiy mutlaqo teskari yo‘ldan borib, o‘ta xavfli, ya’ni avantyuraga (haddan tashqari tavakkalchilik va tahlikali o‘yin uslubiga) yaqin taktikani tanladi. Oqibatda yirik mag‘lubiyat qabul qilindi.
Kongo DR bilan uchinchi o‘yin: O‘yin biroz yaxshilandi, ammo bunga raqibning u qadar kuchli emasligi ham sabab bo‘ldi.
Portugaliya va Kolumbiya bilan tengma-teng o‘ynash — xato
Rossiyalik ekspert O‘zbekiston mana shunday kuchli tarkib bilan qanday o‘ynashi kerak bo‘lganligini ham tushuntirib o‘tdi:
«Juda ranjidim, chunki O‘zbekiston guruhda uchinchi o‘rinni olib, keyingi bosqichga chiqishi kerak edi. Biz yaxshi biladigan futbolchilar o‘zini yorqin ko‘rsatdi. Ammo bunday tarkib bilan, albatta, himoyadan o‘ynash, qarshi hujumlarda imkoniyat qidirish kerak edi. Tarkibda bundan foydalana oladigan ijrochilar bor. Portugaliya yoki Kolumbiya bilan tengma-teng o‘ynashga urinish esa mutlaqo noto‘g‘ri yo‘l edi».
Eslatib o‘tamiz, tarixdagi ilk 48 ta jamoa ishtirokidagi ushbu Jahon chempionati AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida davom etmoqda va musobaqa 19 iyul kuni yakuniga yetadi.
…