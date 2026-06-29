Saudiya futbolida katta iste’fo: federatsiya prezidenti xalqdan uzr so‘radi

·0·Sport
Saudiya futbolida katta iste’fo: federatsiya prezidenti xalqdan uzr so‘radi

Saudiya Arabistoni milliy jamoasining JCH-2026 pley-off bosqichiga chiqa olmagani mamlakat futbolida jiddiy o‘zgarishga sabab bo‘ldi. Futbol federatsiyasi prezidenti Yosir Al Mishal muvaffaqiyatsiz natija uchun to‘liq mas’uliyatni o‘z zimmasiga olib, lavozimini tark etganini ma’lum qildi.

2019 yildan buyon federatsiyani boshqarib kelgan funksioner muxlislardan ochiqchasiga uzr so‘radi va yangi rahbariyatni saylash jarayoni boshlanishini bildirdi.

Saudiya Arabistoni pley-offga chiqa olmadi

Georgios Donis boshchiligidagi jamoa guruh bosqichida kutilgan natijani qayd eta olmadi.

Saudiyaliklar:

  • Urugvay bilan 1:1 hisobida durang o‘ynadi;

  • Kabo-Verde bilan 0:0 hisobida ochko bo‘lishdi;

  • Ispaniyaga 0:4 hisobida mag‘lub bo‘ldi.

Shu tariqa, jamoa keyingi bosqich yo‘llanmasidan mahrum bo‘ldi.

«Qo‘limizdan kelgan barcha ishni qildik»

Yosir Al Mishal federatsiya rahbariyati Saudiya futboli rivoji uchun bor imkoniyatini ishga solganini ta’kidladi.

«Men va hamkasblarim Saudiya Arabistoni futboli rivoji yo‘lida qo‘limizdan kelgan barcha ishni qildik. Yurtimiz va muxlislarimiz orzu-umidlarini ro‘yobga chiqarishga chin dildan harakat qildik», — dedi u.

Biroq milliy jamoaning mundialda pley-offga chiqa olmagani belgilangan maqsadlarga mos kelmagan.

U barcha mas’uliyatni o‘z zimmasiga oldi

Federatsiya prezidenti natijani bahona bilan oqlashga urinmadi. Aksincha, omadsizlik uchun javobgarlikni shaxsan qabul qildi.

«Buning uchun to‘liq mas’uliyatni o‘z zimmamga olaman va milliy jamoadan munosibroq natija kutgan barcha insonlardan uzr so‘rayman», — dedi Al Mishal.

Uning bu bayonoti mamlakat futbol jamoatchiligida katta muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Vakolat muddati tugamasdan ketdi

Yosir Al Mishal o‘z vakolat muddati yakuniga qadar ishlashdan voz kechganini ma’lum qildi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, endi belgilangan tartib va reglamentlar asosida direktorlar kengashining yangi tarkibini saylash jarayoni boshlanadi.

Ko‘rsatkich

Ma’lumot

Lavozimga kelgan yili

2019

Iste’fo sababi

JCH-2026dagi omadsizlik

Milliy jamoa murabbiyi

Georgios Donis

Keyingi qadam

Yangi kengashni saylash

Saudiya futbolida yangi davr boshlanadimi?

Federatsiya prezidentining iste’fosi Saudiya Arabistoni futbolida katta islohotlar boshlanishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.

Mamlakat so‘nggi yillarda futbolga katta sarmoya kiritib, xalqaro maydonda yuqori maqsadlarni belgilagan edi. Shu sabab milliy jamoaning guruh bosqichida qolib ketishi rahbariyat uchun jiddiy zarba bo‘ldi.

Endi yangi rahbariyat oldida milliy jamoani qayta tiklash, muxlislar ishonchini qaytarish va kelajakdagi yirik musobaqalarda munosib natija ko‘rsatish vazifasi turadi.

Sizningcha, federatsiya prezidentining iste’fosi to‘g‘ri qaror bo‘ldimi yoki muammo faqat rahbariyatda emasmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Scaloni Argentina terma jamoasida 2031-yilgacha qoladigan boʻldiLionel Scaloni Argentina terma jamoasida 2031-yilgacha qoladigan boʻldiBugun, 12:56Yaponiya murabbiyi Braziliyaga qarshi bahs oldidan dadil gapirdiYaponiya murabbiyi Braziliyaga qarshi bahs oldidan dadil gapirdiBugun, 12:42Janubiy Koreyada futbol mojarosi: prezident tergov talab qildiJanubiy Koreyada futbol mojarosi: prezident tergov talab qildiBugun, 12:30Barselona Robert Levandovski oʻrniga Harry Kane nomzodini koʻrib chiqmoqdaBarselona Robert Levandovski oʻrniga Harry Kane nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 12:20Neymar safga qaytdi: Carlo Ancelotti Braziliya va Yaponiya oʻyini oldidan bayonot berdiNeymar safga qaytdi: Carlo Ancelotti Braziliya va Yaponiya oʻyini oldidan bayonot berdiBugun, 12:12Kuarejma Portugaliyani qattiq tanqid qildi: «Ular risk qilishdan qo‘rqyapti»Kuarejma Portugaliyani qattiq tanqid qildi: «Ular risk qilishdan qo‘rqyapti»Bugun, 07:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi