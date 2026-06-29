Saudiya futbolida katta iste’fo: federatsiya prezidenti xalqdan uzr so‘radi
Saudiya Arabistoni milliy jamoasining JCH-2026 pley-off bosqichiga chiqa olmagani mamlakat futbolida jiddiy o‘zgarishga sabab bo‘ldi. Futbol federatsiyasi prezidenti Yosir Al Mishal muvaffaqiyatsiz natija uchun to‘liq mas’uliyatni o‘z zimmasiga olib, lavozimini tark etganini ma’lum qildi.
2019 yildan buyon federatsiyani boshqarib kelgan funksioner muxlislardan ochiqchasiga uzr so‘radi va yangi rahbariyatni saylash jarayoni boshlanishini bildirdi.
Saudiya Arabistoni pley-offga chiqa olmadi
Georgios Donis boshchiligidagi jamoa guruh bosqichida kutilgan natijani qayd eta olmadi.
Saudiyaliklar:
Urugvay bilan 1:1 hisobida durang o‘ynadi;
Kabo-Verde bilan 0:0 hisobida ochko bo‘lishdi;
Ispaniyaga 0:4 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
Shu tariqa, jamoa keyingi bosqich yo‘llanmasidan mahrum bo‘ldi.
«Qo‘limizdan kelgan barcha ishni qildik»
Yosir Al Mishal federatsiya rahbariyati Saudiya futboli rivoji uchun bor imkoniyatini ishga solganini ta’kidladi.
«Men va hamkasblarim Saudiya Arabistoni futboli rivoji yo‘lida qo‘limizdan kelgan barcha ishni qildik. Yurtimiz va muxlislarimiz orzu-umidlarini ro‘yobga chiqarishga chin dildan harakat qildik», — dedi u.
Biroq milliy jamoaning mundialda pley-offga chiqa olmagani belgilangan maqsadlarga mos kelmagan.
U barcha mas’uliyatni o‘z zimmasiga oldi
Federatsiya prezidenti natijani bahona bilan oqlashga urinmadi. Aksincha, omadsizlik uchun javobgarlikni shaxsan qabul qildi.
«Buning uchun to‘liq mas’uliyatni o‘z zimmamga olaman va milliy jamoadan munosibroq natija kutgan barcha insonlardan uzr so‘rayman», — dedi Al Mishal.
Uning bu bayonoti mamlakat futbol jamoatchiligida katta muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Vakolat muddati tugamasdan ketdi
Yosir Al Mishal o‘z vakolat muddati yakuniga qadar ishlashdan voz kechganini ma’lum qildi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, endi belgilangan tartib va reglamentlar asosida direktorlar kengashining yangi tarkibini saylash jarayoni boshlanadi.
Ko‘rsatkich
Ma’lumot
Lavozimga kelgan yili
2019
Iste’fo sababi
JCH-2026dagi omadsizlik
Milliy jamoa murabbiyi
Georgios Donis
Keyingi qadam
Yangi kengashni saylash
Saudiya futbolida yangi davr boshlanadimi?
Federatsiya prezidentining iste’fosi Saudiya Arabistoni futbolida katta islohotlar boshlanishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.
Mamlakat so‘nggi yillarda futbolga katta sarmoya kiritib, xalqaro maydonda yuqori maqsadlarni belgilagan edi. Shu sabab milliy jamoaning guruh bosqichida qolib ketishi rahbariyat uchun jiddiy zarba bo‘ldi.
Endi yangi rahbariyat oldida milliy jamoani qayta tiklash, muxlislar ishonchini qaytarish va kelajakdagi yirik musobaqalarda munosib natija ko‘rsatish vazifasi turadi.
Sizningcha, federatsiya prezidentining iste’fosi to‘g‘ri qaror bo‘ldimi yoki muammo faqat rahbariyatda emasmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…