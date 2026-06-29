Moliyaviy xizmatlarga qayerda talab yuqori? TOP-14 reyting...
O‘zbekiston Statistika agentligining yangi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–aprel oylarida mamlakatimizda moliyaviy xizmatlar (bank, sug‘urta, lizing va investitsiyalar) bozorida keskin o‘sish sur’atlari kuzatildi.
Dastlabki to‘rt oy ichida ko‘rsatilgan moliyaviy xizmatlarning umumiy hajmi 65,6 trln so‘mga yetdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 23,8 foizlik jiddiy o‘sishni anglatadi. Bu esa aholi va biznesning bank-moliya tizimiga bo‘lgan ishonchi va ehtiyoji tobora ortib borayotganidan dalolatdir.
Poytaxtning mutlaq ustunligi: Raqamlarga nazar tashlasak, jami moliyaviy xizmatlar hajmining qariyb 58 foizi (38 trln so‘m) faqatgina Toshkent shahri hissasiga to‘g‘ri keladi. Bu tabiiy hol, chunki mamlakatdagi deyarli barcha tijorat banklarining bosh ofislari, sug‘urta kompaniyalari, yirik xalqaro korporatsiyalar va boshqa moliyaviy markazlar aynan poytaxtda jamlangan.
Mamlakatimiz hududlarida moliyaviy xizmatlarning rivojlanish darajasi qay holatda ekani bilan quyidagi reyting orqali batafsil tanishishingiz mumkin:
Hududlar kesimida ko‘rsatilgan moliyaviy xizmatlar hajmi:
Maqomi
Hudud nomi
Xizmatlar hajmi
1
Toshkent shahri
38 trln so‘m
2
Farg‘ona viloyati
3,4 trln so‘m
3
Andijon viloyati
2,9 trln so‘m
4
Toshkent viloyati
2,8 trln so‘m
5
Samarqand viloyati
2,7 trln so‘m
6
Qashqadaryo viloyati
2,2 trln so‘m
7
Buxoro viloyati
2 trln so‘m
8
Xorazm viloyati
1,9 trln so‘m
9
Surxondaryo viloyati
1,9 trln so‘m
10
Namangan viloyati
1,9 trln so‘m
11
Qoraqalpog‘iston Respublikasi
1,6 trln so‘m
12
Jizzax viloyati
1,6 trln so‘m
13
Navoiy viloyati
1,5 trln so‘m
14
Sirdaryo viloyati
1 trln so‘m
Viloyatlar kesimida Farg‘ona va Andijon viloyatlari yetakchilik qilmoqda. Bu ushbu hududlarda aholi zichligi yuqoriligi hamda kichik va o‘rta biznes, xususan, tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy resurslarga (kredit, lizing, pul o‘tkazmalari) bo‘lgan faol talabi bilan izohlanadi. Reytingning yakuniy pog‘onasini esa 1 trln so‘mlik ko‘rsatkich bilan Sirdaryo viloyati band etgan.
…