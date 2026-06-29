Moliyaviy xizmatlarga qayerda talab yuqori? TOP-14 reyting...

·0·Iqtisodiyot
Moliyaviy xizmatlarga qayerda talab yuqori? TOP-14 reyting...

O‘zbekiston Statistika agentligining yangi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–aprel oylarida mamlakatimizda moliyaviy xizmatlar (bank, sug‘urta, lizing va investitsiyalar) bozorida keskin o‘sish sur’atlari kuzatildi.

Dastlabki to‘rt oy ichida ko‘rsatilgan moliyaviy xizmatlarning umumiy hajmi 65,6 trln so‘mga yetdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 23,8 foizlik jiddiy o‘sishni anglatadi. Bu esa aholi va biznesning bank-moliya tizimiga bo‘lgan ishonchi va ehtiyoji tobora ortib borayotganidan dalolatdir.

Poytaxtning mutlaq ustunligi: Raqamlarga nazar tashlasak, jami moliyaviy xizmatlar hajmining qariyb 58 foizi (38 trln so‘m) faqatgina Toshkent shahri hissasiga to‘g‘ri keladi. Bu tabiiy hol, chunki mamlakatdagi deyarli barcha tijorat banklarining bosh ofislari, sug‘urta kompaniyalari, yirik xalqaro korporatsiyalar va boshqa moliyaviy markazlar aynan poytaxtda jamlangan.

Mamlakatimiz hududlarida moliyaviy xizmatlarning rivojlanish darajasi qay holatda ekani bilan quyidagi reyting orqali batafsil tanishishingiz mumkin:

Hududlar kesimida ko‘rsatilgan moliyaviy xizmatlar hajmi:

Maqomi

Hudud nomi

Xizmatlar hajmi

1

Toshkent shahri

38 trln so‘m

2

Farg‘ona viloyati

3,4 trln so‘m

3

Andijon viloyati

2,9 trln so‘m

4

Toshkent viloyati

2,8 trln so‘m

5

Samarqand viloyati

2,7 trln so‘m

6

Qashqadaryo viloyati

2,2 trln so‘m

7

Buxoro viloyati

2 trln so‘m

8

Xorazm viloyati

1,9 trln so‘m

9

Surxondaryo viloyati

1,9 trln so‘m

10

Namangan viloyati

1,9 trln so‘m

11

Qoraqalpog‘iston Respublikasi

1,6 trln so‘m

12

Jizzax viloyati

1,6 trln so‘m

13

Navoiy viloyati

1,5 trln so‘m

14

Sirdaryo viloyati

1 trln so‘m

Viloyatlar kesimida Farg‘ona va Andijon viloyatlari yetakchilik qilmoqda. Bu ushbu hududlarda aholi zichligi yuqoriligi hamda kichik va o‘rta biznes, xususan, tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy resurslarga (kredit, lizing, pul o‘tkazmalari) bo‘lgan faol talabi bilan izohlanadi. Reytingning yakuniy pog‘onasini esa 1 trln so‘mlik ko‘rsatkich bilan Sirdaryo viloyati band etgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

30 iyun kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda30 iyun kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaBugun, 10:31O‘zbekistonda AI-92 va AI-95 benzini tanqisligi kuzatilmoqdaO‘zbekistonda AI-92 va AI-95 benzini tanqisligi kuzatilmoqdaBugun, 10:05Apple, Microsoft va Google aksiyalarining uzoq yillik o‘sishi hisoblab chiqildiApple, Microsoft va Google aksiyalarining uzoq yillik o‘sishi hisoblab chiqildiKecha, 18:42Shou-biznes vakillarining soliq qarzi 424,9 mln so‘mga yetdiShou-biznes vakillarining soliq qarzi 424,9 mln so‘mga yetdiKecha, 16:49O‘zbekiston importda eng ko‘p mablag‘ni mashina va transport uskunalariga sarfladiO‘zbekiston importda eng ko‘p mablag‘ni mashina va transport uskunalariga sarfladiKecha, 13:04Qarzdor 457 korxonani qo‘llab-quvvatlashga 50 mln dollar ajratiladiQarzdor 457 korxonani qo‘llab-quvvatlashga 50 mln dollar ajratiladi27.06, 16:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda