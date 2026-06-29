Rocket Lab kosmik gigantga aylanmoqda: Iridium kompaniyasi 8 milliard dollarga sotib olindi

·21·Texno
Rocket Lab kosmik gigantga aylanmoqda: Iridium kompaniyasi 8 milliard dollarga sotib olindi

Kosmik parvozlar va sunʼiy yoʻldoshlar texnologiyasi bozorida yirik kelishuv amalga oshirildi. Raketa tashuvchi qurilmalar ishlab chiqaruvchi Rocket Lab kompaniyasi oʻzining asosiy raqobatchilaridan biri — Iridium sunʼiy yoʻldosh operatorini sotib olishini eʼlon qildi. Ushbu strategik qadam Rocket Lab kompaniyasini shunchaki raketa uchiruvchi korxonadan toʻlaqonli kosmik xizmatlar koʻrsatuvchi global provayderga aylantirishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kelishuv shartlariga koʻra, Rocket Lab Iridium aksiyalarini har bir dona uchun 54 dollardan sotib oladi. Natijada kompaniyaning umumiy qiymati 8 milliard dollarga baholandi. Garchi bitim hali rasman yakunlanmagan boʻlsa-da, u joriy yildagi kosmik sanoatning eng yirik voqealaridan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Rocket Lab ushbu xarid orqali oʻz imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirishni maqsad qilgan.

Sotib olishlar seriyasi va strategik kengayish

Rocket Lab uchun Iridium bilan tuzilgan bitim joriy yildagi birinchi yirik xarid emas. Kompaniya yil boshidan beri tajovuzkor kengayish siyosatini olib bormoqda. Fevral oyida aniq butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchi zavodni, aprelda lazerli aloqa provayderi Mynaric kompaniyasini, may oyida esa Motiv kosmik robototexnika korxonasini oʻz tarkibiga qoʻshib oldi. Shuningdek, oʻtgan yili optik sensorlar ishlab chiqaruvchi Geost mudofaa pudratchisi ham sotib olingan edi.

Iridium kompaniyasi nafaqat orbitadagi oʻnlab faol sunʼiy yoʻldoshlari, balki oʻta qimmatli chastota spektrlariga egaligi bilan ham ahamiyatlidir. Rocket Lab matbuot xizmati bergan maʼlumotga koʻra, kompaniya Iridium tarmogʻi negizida yangi turdagi kosmik xizmatlarni yoʻlga qoʻyishni va hali oʻzlashtirilmagan bozorlarga kirib borishni rejalashtirmoqda. Bu esa SpaceX kabi gigantlar bilan raqobatda muhim ustunlik beradi.

Kosmik bozordagi konsolidatsiya jarayoni

Soʻnggi yillarda kosmik texnologiyalar sohasida yirik kompaniyalarning birlashishi yoki kichiklarini yutib yuborishi odatiy holga aylandi. Masalan, ViaSat kompaniyasi Inmarsatni sotib olgan boʻlsa, Lockheed Martin joriy yilda Terran Orbital ishlab chiqaruvchisini oʻz tasarrufiga oʻtkazdi. Shuningdek, Amazon kompaniyasi ham SpaceX’ning Starlink loyihasiga raqobat qilish maqsadida Globalstar kompaniyasini 11,6 milliard dollarga sotib olgan edi.

Rocket Lab va Iridium oʻrtasidagi ushbu kelishuv Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham bilvosita ahamiyatga ega. Global sunʼiy yoʻldosh aloqasi bozori kengayishi natijasida uzoq hududlarda internet va aloqa sifati yaxshilanishi, xizmatlar narxi esa raqobat hisobiga pasayishi mumkin. Rocket Lab endilikda nafaqat raketalarni fazoga chiqaradi, balki oʻsha raketalar olib chiqqan qurilmalar orqali butun dunyoga maʼlumot uzatish tizimini ham nazorat qiladi.

Rocket LabIridiumKosmosTexnologiyaSunʼiy Yoʻldosh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Agentopia: Olimlar 100 ta sunʼiy intellekt agentidan iborat raqamli jamiyat yaratdiAgentopia: Olimlar 100 ta sunʼiy intellekt agentidan iborat raqamli jamiyat yaratdiBugun, 20:57Soyuz MS-29 kemasi ekipaji Boyqoʻngʻirga yetib keldi: Parvozga soʻnggi tayyorgarlikSoyuz MS-29 kemasi ekipaji Boyqoʻngʻirga yetib keldi: Parvozga soʻnggi tayyorgarlikBugun, 20:23SpaceX koinotni zabt etishda yangi davrga qadam qoʻymoqda: Gigabay zavodi qad koʻtardiSpaceX koinotni zabt etishda yangi davrga qadam qoʻymoqda: Gigabay zavodi qad koʻtardiBugun, 19:58Tesla bilan sudlashgan startap inson qoʻliga oʻxshash robot texnologiyasini taqdim etdiTesla bilan sudlashgan startap inson qoʻliga oʻxshash robot texnologiyasini taqdim etdiBugun, 19:29Kiberfiribgarlarning yangi tuzogʻi: dronlar hujumidan ogohlantiruvchi soxta saytlarKiberfiribgarlarning yangi tuzogʻi: dronlar hujumidan ogohlantiruvchi soxta saytlarBugun, 19:24Sunʼiy intellekt markazlaridagi kutilmagan muammo: Omen AI yangi yechim taklif qilmoqdaSunʼiy intellekt markazlaridagi kutilmagan muammo: Omen AI yangi yechim taklif qilmoqdaBugun, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi