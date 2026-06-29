Oylik, pensiya va soliq: 1 iyuldan nimalar o‘zgaradi?

·51·O‘zbekiston
Oylik, pensiya va soliq: 1 iyuldan nimalar o‘zgaradi?

1 iyuldan O‘zbekistonda qator muhim yangilik va o‘zgarishlar kuchga kiradi. Ular soliq tizimi, ijtimoiy to‘lovlar, turizm, qurilish, elektron tijorat va davlat xizmatlari kabi sohalarni qamrab oladi. Yangi tartiblar fuqarolar va tadbirkorlar uchun bir qator yengilliklar yaratishi kutilmoqda.

Eng muhim yangiliklardan biri — soliq tizimini yanada soddalashtirish. Endi soliq to‘lovlari yagona g‘aznachilik hisobvarag‘i orqali avtomatik taqsimlanadi. Bu ortiqcha to‘lovlarni boshqa soliq turlariga o‘tkazish uchun alohida ariza berish zaruratini bartaraf etadi.

Shuningdek, «avtokameral» soliq tekshiruvi bekor qilinadi. Soliq xavfi o‘rta darajada deb baholangan tadbirkorlarga avval xabarnoma yuboriladi. Agar aniqlangan kamchiliklar bir oy ichida bartaraf etilsa, soliq tekshiruvi o‘tkazilmaydi.

Turizm sohasida ham yangiliklar bor. Milliy turizm yagona platformasi ishga tushirilib, xorijiy sayyohlar uchun elektron SIM-karta, mehmonxonada avtomatik ro‘yxatdan o‘tish, chipta va muzey biletlarini onlayn xarid qilish imkoniyatlari yaratiladi.

Ijtimoiy himoya tizimida ham muhim o‘zgarishlar amalga oshiriladi. 1 iyuldan vaqtincha mehnatga layoqatsizlik («bolnichniy») nafaqasi davlat ijtimoiy sug‘urtasi hisobidan to‘lanadi. To‘lovlar avtomatik tarzda hisoblanib, ijtimoiy kartaga o‘tkaziladi.

Korrupsiyaga qarshi kurash tizimi ham raqamlashtiriladi. Davlat tashkilotlarida yangi milliy sertifikatlashtirish tizimi va «Raqamli komplayens» platformasi bosqichma-bosqich joriy etiladi.

Qurilish sohasida esa fuqarolar va tadbirkorlar uchun yanada qulay shartlar yaratiladi. Endi qurilishga ruxsat olish hamda elektr, gaz, suv va kanalizatsiya tarmoqlariga ulanish uchun bitta ariza va yagona to‘lov yetarli bo‘ladi.

Elektron tijorat sohasida esa ayrim o‘zgarishlar amal qiladi. Smartfon, noutbuk, planshet va boshqa maishiy elektronika mahsulotlarini xorijdan onlayn xarid qilishda 5 foizlik yagona bojxona to‘lovi joriy etiladi.

Shu bilan birga, davlat muassasalarida quriladigan va rekonstruksiya qilinadigan binolar uchun energiya samaradorligi bo‘yicha yangi talablar belgilanadi. Barcha yangi obyektlar kamida «S» toifasidagi energiya tejamkor standartlarga javob berishi shart bo‘ladi.

Ijtimoiy to‘lovlar ham oshiriladi. 1 iyuldan pensiyalar, bolalar nafaqasi, moddiy yordam mablag‘lari va boshqa ijtimoiy to‘lovlar 7 foizga ko‘payadi. Shuningdek, mudofaa tizimi fuqaro xodimlarining ish haqi 20 foizga oshirilishi belgilangan.

Mutaxassislar fikricha, mazkur o‘zgarishlar aholi uchun davlat xizmatlaridan foydalanishni yengillashtirish, tadbirkorlik muhitini yaxshilash va ijtimoiy himoya tizimini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 iyuldan boshlab xususiy korxonalarda ham “bolnichniy”ni davlat to‘laydi1 iyuldan boshlab xususiy korxonalarda ham “bolnichniy”ni davlat to‘laydiBugun, 19:56Prezident farmoni bilan bir guruh faol yoshlar mukofotlandiPrezident farmoni bilan bir guruh faol yoshlar mukofotlandiBugun, 19:37Ertaga havo keskin o‘zgaradi: qaysi hududlarga yomg‘ir yog‘adi?Ertaga havo keskin o‘zgaradi: qaysi hududlarga yomg‘ir yog‘adi?Bugun, 18:1630 iyun kuni Bektemirda gaz vaqtincha o‘chiriladi30 iyun kuni Bektemirda gaz vaqtincha o‘chiriladiBugun, 17:45Iyulda O‘zbekistonda havo harorati 45 darajagacha chiqishi mumkinIyulda O‘zbekistonda havo harorati 45 darajagacha chiqishi mumkinBugun, 16:40Toshkentdagi yirik elektr uzilishi to‘liq bartaraf etildiToshkentdagi yirik elektr uzilishi to‘liq bartaraf etildiBugun, 16:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
O‘zbekistonning davlat qarzi 47 milliard dollarga yetdi
O‘zbekistonning davlat qarzi 47 milliard dollarga yetdi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi