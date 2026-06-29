Sunʼiy intellekt reytinglari yetakchisi Arena 100 million dollarlik biznesga aylandi
Sunʼiy intellekt modellarini baholash boʻyicha dunyodagi eng nufuzli platformalardan biri boʻlgan Arena loyihasi tijoriy faoliyatini boshlaganidan atigi sakkiz oy oʻtib, yillik daromadini 100 million dollarga yetkazdi. UC Berkeley tadqiqotchilari tomonidan 2023-yilda asos solingan ushbu startap qisqa vaqt ichida ochiq manbali tadqiqot loyihasidan yirik texnologik biznes darajasiga koʻtarildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Arena platformasi foydalanuvchilar orasida oʻzining ommabop reyting jadvali (leaderboard) bilan tanilgan. Tizim ish tartibi oddiy: foydalanuvchi biror soʻrov yuboradi va ikkita turli model (masalan, ChatGPT va Claude) bergan javoblarni solishtirib, qay biri yaxshiroq ekanini belgilaydi. Bugungi kunga qadar platformada 10 milliondan ortiq bunday baholashlar amalga oshirilgan boʻlib, bu sunʼiy intellekt imkoniyatlarini xolis oʻlchashda asosiy mezon boʻlib xizmat qilmoqda.
Daromad manbai va tijoriy muvaffaqiyatGarchi ommaviy reyting jadvali bepul boʻlsa-da, kompaniya oʻtgan yilning sentyabr oyidan boshlab AI Evaluations xizmatini yoʻlga qoʻydi. TechCrunch nashrining xabar berishicha, ushbu xizmat yirik laboratoriyalar va korxonalarga oʻz modellarining ishlash samaradorligi boʻyicha chuqur tahliliy maʼlumotlarni taqdim etadi. Arena asoschisi va bosh direktori Anastasios Angelopoulosning soʻzlariga koʻra, koʻpchilik hali ham loyihani daromad keltirmaydigan ochiq manbali platforma deb hisoblaydi, biroq real koʻrsatkichlar buning aksini isbotlamoqda.
Kompaniya erishgan 100 million dollarlik koʻrsatkich yillik daromad surʼati (ARR) sifatida qayd etilgan. Muhimi shundaki, joriy yilning yanvar oyida Arena 1,7 milliard dollar baho bilan investitsiya jalb qilganida, uning yillik daromadi atigi 30 million dollarni tashkil etgan edi. Bu bir necha oy ichida daromadning uch barobardan koʻproqqa oʻsganini koʻrsatadi.
Raqobat va bozor tendensiyalariHozirda Arena bozorda Scale AI, Mercor va Surge kabi insonlar yordamida maʼlumotlarni markirovka qiluvchi yirik kompaniyalar bilan raqobatlashmoqda. Sunʼiy intellekt ishlab chiquvchilari oʻz modellarini oʻqitishdan soʻng ularni yanada takomillashtirish (post-training) uchun bunday xizmatlarga katta ehtiyoj sezmoqda. Masalan, ushbu sohada faoliyat yurituvchi Mercor va Handshake kabi kompaniyalarning yillik daromadi allaqachon 1 milliard dollar atrofida baholanmoqda.
Arena platformasi nafaqat matnli modellar, balki dasturlash (coding), koʻrish (vision) va tasvir yaratish kabi yoʻnalishlarda ham reytinglarni shakllantirib boradi. Yaqinda joriy etilgan Agent Mode funksiyasi esa murakkab va uzoq davom etadigan ish jarayonlarini baholash imkonini beradi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va dasturchilar uchun ham ushbu platforma qaysi sunʼiy intellekt modeli hozirda eng kuchli ekanini aniqlashda eng ishonchli manba boʻlib qolmoqda.
…