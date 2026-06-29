Sunʼiy intellekt reytinglari yetakchisi Arena 100 million dollarlik biznesga aylandi

·25·Texno
Sunʼiy intellekt reytinglari yetakchisi Arena 100 million dollarlik biznesga aylandi

Sunʼiy intellekt modellarini baholash boʻyicha dunyodagi eng nufuzli platformalardan biri boʻlgan Arena loyihasi tijoriy faoliyatini boshlaganidan atigi sakkiz oy oʻtib, yillik daromadini 100 million dollarga yetkazdi. UC Berkeley tadqiqotchilari tomonidan 2023-yilda asos solingan ushbu startap qisqa vaqt ichida ochiq manbali tadqiqot loyihasidan yirik texnologik biznes darajasiga koʻtarildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Arena platformasi foydalanuvchilar orasida oʻzining ommabop reyting jadvali (leaderboard) bilan tanilgan. Tizim ish tartibi oddiy: foydalanuvchi biror soʻrov yuboradi va ikkita turli model (masalan, ChatGPT va Claude) bergan javoblarni solishtirib, qay biri yaxshiroq ekanini belgilaydi. Bugungi kunga qadar platformada 10 milliondan ortiq bunday baholashlar amalga oshirilgan boʻlib, bu sunʼiy intellekt imkoniyatlarini xolis oʻlchashda asosiy mezon boʻlib xizmat qilmoqda.

Daromad manbai va tijoriy muvaffaqiyat

Garchi ommaviy reyting jadvali bepul boʻlsa-da, kompaniya oʻtgan yilning sentyabr oyidan boshlab AI Evaluations xizmatini yoʻlga qoʻydi. TechCrunch nashrining xabar berishicha, ushbu xizmat yirik laboratoriyalar va korxonalarga oʻz modellarining ishlash samaradorligi boʻyicha chuqur tahliliy maʼlumotlarni taqdim etadi. Arena asoschisi va bosh direktori Anastasios Angelopoulosning soʻzlariga koʻra, koʻpchilik hali ham loyihani daromad keltirmaydigan ochiq manbali platforma deb hisoblaydi, biroq real koʻrsatkichlar buning aksini isbotlamoqda.

Kompaniya erishgan 100 million dollarlik koʻrsatkich yillik daromad surʼati (ARR) sifatida qayd etilgan. Muhimi shundaki, joriy yilning yanvar oyida Arena 1,7 milliard dollar baho bilan investitsiya jalb qilganida, uning yillik daromadi atigi 30 million dollarni tashkil etgan edi. Bu bir necha oy ichida daromadning uch barobardan koʻproqqa oʻsganini koʻrsatadi.

Raqobat va bozor tendensiyalari

Hozirda Arena bozorda Scale AI, Mercor va Surge kabi insonlar yordamida maʼlumotlarni markirovka qiluvchi yirik kompaniyalar bilan raqobatlashmoqda. Sunʼiy intellekt ishlab chiquvchilari oʻz modellarini oʻqitishdan soʻng ularni yanada takomillashtirish (post-training) uchun bunday xizmatlarga katta ehtiyoj sezmoqda. Masalan, ushbu sohada faoliyat yurituvchi Mercor va Handshake kabi kompaniyalarning yillik daromadi allaqachon 1 milliard dollar atrofida baholanmoqda.

Arena platformasi nafaqat matnli modellar, balki dasturlash (coding), koʻrish (vision) va tasvir yaratish kabi yoʻnalishlarda ham reytinglarni shakllantirib boradi. Yaqinda joriy etilgan Agent Mode funksiyasi esa murakkab va uzoq davom etadigan ish jarayonlarini baholash imkonini beradi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va dasturchilar uchun ham ushbu platforma qaysi sunʼiy intellekt modeli hozirda eng kuchli ekanini aniqlashda eng ishonchli manba boʻlib qolmoqda.

ArenaSunʼiy IntellektStartapTexnologiyaChatbot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Waymo va Uber hamkorligi yakunlandi: Feniksda robotaksilar xizmati toʻxtatildiWaymo va Uber hamkorligi yakunlandi: Feniksda robotaksilar xizmati toʻxtatildiKecha, 23:59Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Rekord darajadagi yorqinlik va kuchli akkumulyatorSamsung Galaxy Watch Ultra 2: Rekord darajadagi yorqinlik va kuchli akkumulyatorKecha, 23:29Janubiy Koreya RAMageddon xavfiga qarshi 550 milliard dollar investitsiya kiritadiJanubiy Koreya RAMageddon xavfiga qarshi 550 milliard dollar investitsiya kiritadiKecha, 23:25Kaliforniya hukumati Anthropic bilan kelishuv tuzdi: Claude endi yarim narxdaKaliforniya hukumati Anthropic bilan kelishuv tuzdi: Claude endi yarim narxdaKecha, 23:22Apple kompaniyasi Mac Studio uchun yangi M5 Ultra va M7 Ultra chiplarini tayyorlamoqdaApple kompaniyasi Mac Studio uchun yangi M5 Ultra va M7 Ultra chiplarini tayyorlamoqdaKecha, 22:57Dasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardiDasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardiKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi