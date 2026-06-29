Harry Kane Barselona taklifini rad etdi: Angliyalik hujumchi Bavariyada qolmoqda

·36·Sport
Harry Kane Barselona taklifini rad etdi: Angliyalik hujumchi Bavariyada qolmoqda

Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane oʻz kelajagini uzoq vaqt davomida Bavariya klubi bilan bogʻlashga qaror qildi. Tajribali hujumchi Kataloniyaning Barselona klubi tomonidan boʻlayotgan qiziqishlarga qaramay, Myunxen jamoasini tark etish niyati yoʻqligini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabariga koʻra, Barselona rahbariyati jamoani tark etgan Robert Lewandowski oʻrniga munosib oʻrinbosar qidirish jarayonida Harry Kane variantini koʻrib chiqqan edi. Biroq futbolchining vakillari orqali berilgan javob kataloniyaliklar uchun kutilmagan zarba boʻldi: 32 yoshli forvard Germaniyadagi hayotidan toʻliq mamnun va Allianz Arena’ni tark etishni rejalashtirmayapti.

Harry Kane 2023-yilda Tottenxem safidan Myunxenga koʻchib oʻtganidan buyon Bavariya loyihasining ajralmas qismiga aylandi. Maʼlum boʻlishicha, hujumchining shartnomasida shu yozda faollashtirilishi mumkin boʻlgan maxsus band mavjud edi, biroq u ushbu imkoniyatdan foydalanmaslikka qaror qilgan. Qoidalarga koʻra, u yanvar oyigacha klubni ogohlantirishi kerak edi, ammo muddat hech qanday harakatsiz yakunlandi.

Tarixiy natijalar va yangi shartnoma

Hujumchining Germaniyadagi statistikasi hayratlanarli darajada yuqori. Goal.com maʼlumotiga koʻra, 2025-26-yilgi mavsumda Harry Kane 51 ta uchrashuvda maydonga tushib, 61 ta gol va 7 ta assist qayd etgan. Bu koʻrsatkichlar uni klub tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlar roʻyxatida 7-oʻringa olib chiqdi — u uch mavsum ichida jami 146 ta gol urishga ulgurdi.

Bavariya rahbariyati, xususan, sport masalalari boʻyicha direktor Max Eberl futbolchi bilan amaldagi kelishuvni uzaytirish boʻyicha muzokaralar olib borilayotganini tasdiqladi. Kanening amaldagi shartnomasi 2027-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, klub uni uzoqroq muddatga olib qolish niyatida. Futbolchining oʻzi ham noyabr oyida bergan intervyusida Bundesligadan ketish ehtimoli juda past ekanligini taʼkidlagan edi.

Hozirda Harry Kane bor eʼtiborini terma jamoa safidagi majburiyatlariga qaratgan. Uning kelajagi borasidagi rasmiy bayonotlar yozgi Jahon chempionati yakunlanganidan soʻng eʼlon qilinishi kutilmoqda. Shunga qaramay, uning Myunxenda qolishi va yangi shartnoma imzolashi boʻyicha barcha asoslar tayyorlab qoʻyilgan.

Barselona kabi nufuzli klubning chorlovi har qanday futbolchi uchun jozibali tuyulsa-da, Harry Kane faoliyatining ushbu bosqichida La Liga tajribasidan koʻra, Bavariya bilan sovrinlar yutishda davom etishni afzal koʻrmoqda. Myunxenliklar tarkibida allaqachon ikkita chempionlik unvonini qoʻlga kiritgan hujumchi jamoaning kelgusi yillardagi muvaffaqiyatlarida asosiy figura boʻlib qoladi.

Harry KaneBavariyaBarselonaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

69,5 soat to‘xtovsiz shaxmat: Yangi jahon rekordi o‘rnatildi...69,5 soat to‘xtovsiz shaxmat: Yangi jahon rekordi o‘rnatildi...Kecha, 23:02JCH-2026dagi omadsizlikdan so‘ng Chexiya bosh murabbiyi iste’foga chiqarildiJCH-2026dagi omadsizlikdan so‘ng Chexiya bosh murabbiyi iste’foga chiqarildiKecha, 22:55Arsenal tarkibida islohotlar: Mikel Arteta shtabida jiddiy oʻzgarishlar yuz bermoqdaArsenal tarkibida islohotlar: Mikel Arteta shtabida jiddiy oʻzgarishlar yuz bermoqdaKecha, 22:34Braziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzatingBraziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzatingKecha, 22:22«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradi«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradiKecha, 21:58Sam Kerr yana AQSHga qaytdi: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzoladiSam Kerr yana AQSHga qaytdi: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzoladiKecha, 21:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi