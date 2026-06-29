Harry Kane Barselona taklifini rad etdi: Angliyalik hujumchi Bavariyada qolmoqda
Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane oʻz kelajagini uzoq vaqt davomida Bavariya klubi bilan bogʻlashga qaror qildi. Tajribali hujumchi Kataloniyaning Barselona klubi tomonidan boʻlayotgan qiziqishlarga qaramay, Myunxen jamoasini tark etish niyati yoʻqligini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabariga koʻra, Barselona rahbariyati jamoani tark etgan Robert Lewandowski oʻrniga munosib oʻrinbosar qidirish jarayonida Harry Kane variantini koʻrib chiqqan edi. Biroq futbolchining vakillari orqali berilgan javob kataloniyaliklar uchun kutilmagan zarba boʻldi: 32 yoshli forvard Germaniyadagi hayotidan toʻliq mamnun va Allianz Arena’ni tark etishni rejalashtirmayapti.
Harry Kane 2023-yilda Tottenxem safidan Myunxenga koʻchib oʻtganidan buyon Bavariya loyihasining ajralmas qismiga aylandi. Maʼlum boʻlishicha, hujumchining shartnomasida shu yozda faollashtirilishi mumkin boʻlgan maxsus band mavjud edi, biroq u ushbu imkoniyatdan foydalanmaslikka qaror qilgan. Qoidalarga koʻra, u yanvar oyigacha klubni ogohlantirishi kerak edi, ammo muddat hech qanday harakatsiz yakunlandi.
Tarixiy natijalar va yangi shartnomaHujumchining Germaniyadagi statistikasi hayratlanarli darajada yuqori. Goal.com maʼlumotiga koʻra, 2025-26-yilgi mavsumda Harry Kane 51 ta uchrashuvda maydonga tushib, 61 ta gol va 7 ta assist qayd etgan. Bu koʻrsatkichlar uni klub tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlar roʻyxatida 7-oʻringa olib chiqdi — u uch mavsum ichida jami 146 ta gol urishga ulgurdi.
Bavariya rahbariyati, xususan, sport masalalari boʻyicha direktor Max Eberl futbolchi bilan amaldagi kelishuvni uzaytirish boʻyicha muzokaralar olib borilayotganini tasdiqladi. Kanening amaldagi shartnomasi 2027-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, klub uni uzoqroq muddatga olib qolish niyatida. Futbolchining oʻzi ham noyabr oyida bergan intervyusida Bundesligadan ketish ehtimoli juda past ekanligini taʼkidlagan edi.
Hozirda Harry Kane bor eʼtiborini terma jamoa safidagi majburiyatlariga qaratgan. Uning kelajagi borasidagi rasmiy bayonotlar yozgi Jahon chempionati yakunlanganidan soʻng eʼlon qilinishi kutilmoqda. Shunga qaramay, uning Myunxenda qolishi va yangi shartnoma imzolashi boʻyicha barcha asoslar tayyorlab qoʻyilgan.
Barselona kabi nufuzli klubning chorlovi har qanday futbolchi uchun jozibali tuyulsa-da, Harry Kane faoliyatining ushbu bosqichida La Liga tajribasidan koʻra, Bavariya bilan sovrinlar yutishda davom etishni afzal koʻrmoqda. Myunxenliklar tarkibida allaqachon ikkita chempionlik unvonini qoʻlga kiritgan hujumchi jamoaning kelgusi yillardagi muvaffaqiyatlarida asosiy figura boʻlib qoladi.
…