Apple kompaniyasi Mac Studio uchun yangi M5 Ultra va M7 Ultra chiplarini tayyorlamoqda
Apple kompaniyasi oʻzining eng kuchli ishchi stansiyalaridan biri boʻlgan Mac Studio modelini sezilarli darajada yangilash ustida ishlamoqda. Bloomberg nashri tahlilchisi Mark Gurman bergan maʼlumotlarga koʻra, yangi avlod M5 Ultra protsessoriga ega kompyuterlar 2026-yilning oxirida bozorga chiqishi kutilmoqda. Bu yangilanish professional foydalanuvchilar va murakkab grafik vazifalar bilan shugʻullanuvchi mutaxassislar uchun muhim texnologik qadam boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniyaning uzoq muddatli rejalarida faqatgina M5 chipi bilan cheklanib qolish koʻzda tutilmagan. Maʼlum qilinishicha, Apple 2028-yilga borib yanada kuchliroq boʻlgan M7 Ultra platformasini ham taqdim etishni rejalashtirgan. Ushbu strategiya kompaniyaning oʻz chiplarini ishlab chiqarish siklini barqarorlashtirishga va yuqori unumdorlikka ega qurilmalar segmentida yetakchilikni saqlab qolishga qaratilgan.
Sovutish tizimi va sunʼiy intellekt imkoniyatlariYangi Mac Studio modellarida asosiy eʼtibor ichki arxitekturani takomillashtirishga qaratiladi. Xususan, Apple muhandislari qurilmaning radiator tizimini tubdan qayta koʻrib chiqmoqdalar. Bu oʻzgarish bejiz emas, chunki yangi chiplar qurilmaning oʻzida (on-device) bajariladigan murakkab sunʼiy intellekt vazifalarini qayta ishlashga moslashtiriladi. Bunday ogʻir yuklamalar ostida protsessor qizib ketmasligi uchun samaraliroq sovutish tizimi talab etiladi.
Shuni taʼkidlash joizki, Mac Studio dizayni borasida yaqin yillarda inqilobiy oʻzgarishlar kutilmayapti. M5 Ultra modelida korpus koʻrinishi deyarli oʻzgarishsiz qolishi taxmin qilinmoqda. Apple anʼanasiga koʻra, statsionar kompyuterlar dizaynini yangilashga shoshilmaydi. Masalan, Mac Pro modeli olti yil davomida oʻzgarmasdan ishlab chiqarilgan boʻlsa, Mac mini oʻn besh yil davomida jiddiy tashqi yangilanishlarsiz sotuvda boʻlgan.
Oʻzbekiston bozorida Mac Studio kabi qurilmalar asosan video-montaj, 3D modellashtirish va dasturlash bilan shugʻullanuvchi yirik studiyalar hamda frilanserlar orasida mashhur. Yangi chiplarning paydo boʻlishi mahalliy ijodkorlar uchun murakkab vizual effektlar va neyrotarmoqlar bilan ishlashda katta qulayliklar yaratadi. Hozircha mavjud M2 Ultra va kutilayotgan M4 seriyali chiplar ham yuqori quvvatni taʼminlamoqda, biroq M5 va M7 seriyalari hisoblash quvvatini yangi bosqichga olib chiqadi.
Xulosa qilib aytganda, Apple oʻzining professional segmentdagi foydalanuvchilari uchun uzoq yillik yoʻl xaritasini belgilab olgan. 2026 va 2028-yillardagi yangilanishlar kompaniyaning Intel protsessorlaridan butkul voz kechib, oʻzining Apple Silicon ekotizimini qanchalik jadal rivojlantirayotganini yana bir bor isbotlaydi.
…