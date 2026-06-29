Apple kompaniyasi Mac Studio uchun yangi M5 Ultra va M7 Ultra chiplarini tayyorlamoqda

·32·Texno
Apple kompaniyasi Mac Studio uchun yangi M5 Ultra va M7 Ultra chiplarini tayyorlamoqda

Apple kompaniyasi oʻzining eng kuchli ishchi stansiyalaridan biri boʻlgan Mac Studio modelini sezilarli darajada yangilash ustida ishlamoqda. Bloomberg nashri tahlilchisi Mark Gurman bergan maʼlumotlarga koʻra, yangi avlod M5 Ultra protsessoriga ega kompyuterlar 2026-yilning oxirida bozorga chiqishi kutilmoqda. Bu yangilanish professional foydalanuvchilar va murakkab grafik vazifalar bilan shugʻullanuvchi mutaxassislar uchun muhim texnologik qadam boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniyaning uzoq muddatli rejalarida faqatgina M5 chipi bilan cheklanib qolish koʻzda tutilmagan. Maʼlum qilinishicha, Apple 2028-yilga borib yanada kuchliroq boʻlgan M7 Ultra platformasini ham taqdim etishni rejalashtirgan. Ushbu strategiya kompaniyaning oʻz chiplarini ishlab chiqarish siklini barqarorlashtirishga va yuqori unumdorlikka ega qurilmalar segmentida yetakchilikni saqlab qolishga qaratilgan.

Sovutish tizimi va sunʼiy intellekt imkoniyatlari

Yangi Mac Studio modellarida asosiy eʼtibor ichki arxitekturani takomillashtirishga qaratiladi. Xususan, Apple muhandislari qurilmaning radiator tizimini tubdan qayta koʻrib chiqmoqdalar. Bu oʻzgarish bejiz emas, chunki yangi chiplar qurilmaning oʻzida (on-device) bajariladigan murakkab sunʼiy intellekt vazifalarini qayta ishlashga moslashtiriladi. Bunday ogʻir yuklamalar ostida protsessor qizib ketmasligi uchun samaraliroq sovutish tizimi talab etiladi.

Shuni taʼkidlash joizki, Mac Studio dizayni borasida yaqin yillarda inqilobiy oʻzgarishlar kutilmayapti. M5 Ultra modelida korpus koʻrinishi deyarli oʻzgarishsiz qolishi taxmin qilinmoqda. Apple anʼanasiga koʻra, statsionar kompyuterlar dizaynini yangilashga shoshilmaydi. Masalan, Mac Pro modeli olti yil davomida oʻzgarmasdan ishlab chiqarilgan boʻlsa, Mac mini oʻn besh yil davomida jiddiy tashqi yangilanishlarsiz sotuvda boʻlgan.

Oʻzbekiston bozorida Mac Studio kabi qurilmalar asosan video-montaj, 3D modellashtirish va dasturlash bilan shugʻullanuvchi yirik studiyalar hamda frilanserlar orasida mashhur. Yangi chiplarning paydo boʻlishi mahalliy ijodkorlar uchun murakkab vizual effektlar va neyrotarmoqlar bilan ishlashda katta qulayliklar yaratadi. Hozircha mavjud M2 Ultra va kutilayotgan M4 seriyali chiplar ham yuqori quvvatni taʼminlamoqda, biroq M5 va M7 seriyalari hisoblash quvvatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Xulosa qilib aytganda, Apple oʻzining professional segmentdagi foydalanuvchilari uchun uzoq yillik yoʻl xaritasini belgilab olgan. 2026 va 2028-yillardagi yangilanishlar kompaniyaning Intel protsessorlaridan butkul voz kechib, oʻzining Apple Silicon ekotizimini qanchalik jadal rivojlantirayotganini yana bir bor isbotlaydi.

AppleMac StudioM5 UltraTexnologiyaBloomberg
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Waymo va Uber hamkorligi yakunlandi: Feniksda robotaksilar xizmati toʻxtatildiWaymo va Uber hamkorligi yakunlandi: Feniksda robotaksilar xizmati toʻxtatildiKecha, 23:59Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Rekord darajadagi yorqinlik va kuchli akkumulyatorSamsung Galaxy Watch Ultra 2: Rekord darajadagi yorqinlik va kuchli akkumulyatorKecha, 23:29Janubiy Koreya RAMageddon xavfiga qarshi 550 milliard dollar investitsiya kiritadiJanubiy Koreya RAMageddon xavfiga qarshi 550 milliard dollar investitsiya kiritadiKecha, 23:25Kaliforniya hukumati Anthropic bilan kelishuv tuzdi: Claude endi yarim narxdaKaliforniya hukumati Anthropic bilan kelishuv tuzdi: Claude endi yarim narxdaKecha, 23:22Sunʼiy intellekt reytinglari yetakchisi Arena 100 million dollarlik biznesga aylandiSunʼiy intellekt reytinglari yetakchisi Arena 100 million dollarlik biznesga aylandiKecha, 22:54Dasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardiDasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardiKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi