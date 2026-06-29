69,5 soat to‘xtovsiz shaxmat: Yangi jahon rekordi o‘rnatildi...

·27·Sport
69,5 soat to‘xtovsiz shaxmat: Yangi jahon rekordi o‘rnatildi...

Peru poytaxti Lima shahrida sport olamida uzoq vaqt eslab qolinadigan ulkan va toqatni sinovchi shaxmat marafoni o‘z nihoyasiga yetdi. "Uz Chess" nashrining xabar berishicha, taniqli tashkilotchi Vadim Rosenstein tomonidan yo‘lga qo‘yilgan ushbu tadbir shaxmat tarixida mutlaqo yangi rekord sahifasini ochdi.

Musobaqa ishtirokchilari nafaqat doska ustidagi raqiblari bilan, balki uyqusizlik, charchoq va vaqt bilan ham haqiqiy matonat jangini olib borishdi.

Tarixiy marafonning raqamlardagi aksi:

Ko‘rsatkichlar

Qayd etilgan natija

Umumiy davomlilik vaqti

69,5 soat (to‘xtovsiz)

Jami ishtirokchilar soni

854 nafar shaxmatchi

O‘ynalgan jami partiyalar

12 445 ta uchrashuv

Umumiy mukofot jamg‘armasi

100 000 AQSH dollari

Eski rekord qanday edi? Bundan oldingi dunyo rekordi nigeriyalik mashhur shaxmatchi Tunde Onakoyaga tegishli edi. U Nyu-Yorkning ramzi hisoblangan Tayms-skver maydonida 64 soat davomida to‘xtovsiz shaxmat o‘ynab, Ginnesning rekordlar kitobidan joy olgandi. Limadagi marafon esa bu ko‘rsatkichni naqd 5,5 soatga yangilab, mutlaq yetakchilikni tortib oldi.

Tashkilotchi nima deydi?

Rekord ortida turgan asosiy shaxs — Vadim Rosenstein ushbu ulkan yutuq va taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi:

«Boshida hamma narsa mukammal bo‘lmagani ham meni xursand qiladi. Yangi narsa yaratishning go‘zalligi ham shunda. Biz hali ko‘p narsalarni o‘rganishimiz kerak va buni faqat amaliyot orqali uddalaymiz.

O‘tgan bir necha kun ichida men minglab baxtli yuzlarni ko‘rdim. Bu tabassumlar menga shaxmatni butun dunyo bo‘ylab rivojlantirishga kuch beradi».

Bu kabi yirik loyihalar nafaqat inson irodasining cheksiz imkoniyatlarini ko‘rsatib beradi, balki shaxmat sportini dunyo miqyosida ommalashtirishda juda katta drayver vazifasini o‘taydi. Limadagi 69,5 soatlik marafon endilikda dunyo shaxmat olami uchun yangi marra va katta chaqiriqdir.

LimaPeruVadim RosensteinTunde OnakoyaGuinness World Records
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliya Yaponiyani qiyin o‘yinda mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘l oldiBraziliya Yaponiyani qiyin o‘yinda mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘l oldiBugun, 00:03Harry Kane Barselona taklifini rad etdi: Angliyalik hujumchi Bavariyada qolmoqdaHarry Kane Barselona taklifini rad etdi: Angliyalik hujumchi Bavariyada qolmoqdaKecha, 23:12JCH-2026dagi omadsizlikdan so‘ng Chexiya bosh murabbiyi iste’foga chiqarildiJCH-2026dagi omadsizlikdan so‘ng Chexiya bosh murabbiyi iste’foga chiqarildiKecha, 22:55Arsenal tarkibida islohotlar: Mikel Arteta shtabida jiddiy oʻzgarishlar yuz bermoqdaArsenal tarkibida islohotlar: Mikel Arteta shtabida jiddiy oʻzgarishlar yuz bermoqdaKecha, 22:34Braziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzatingBraziliya — Yaponiya: 1/16 final bahsini biz bilan kuzatingKecha, 22:22«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradi«Monsa» yangi bosh murabbiyni e’lon qildi: Ivan Yurich jamoani boshqaradiKecha, 21:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi