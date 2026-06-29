69,5 soat to‘xtovsiz shaxmat: Yangi jahon rekordi o‘rnatildi...
Peru poytaxti Lima shahrida sport olamida uzoq vaqt eslab qolinadigan ulkan va toqatni sinovchi shaxmat marafoni o‘z nihoyasiga yetdi. "Uz Chess" nashrining xabar berishicha, taniqli tashkilotchi Vadim Rosenstein tomonidan yo‘lga qo‘yilgan ushbu tadbir shaxmat tarixida mutlaqo yangi rekord sahifasini ochdi.
Musobaqa ishtirokchilari nafaqat doska ustidagi raqiblari bilan, balki uyqusizlik, charchoq va vaqt bilan ham haqiqiy matonat jangini olib borishdi.
Tarixiy marafonning raqamlardagi aksi:
Ko‘rsatkichlar
Qayd etilgan natija
Umumiy davomlilik vaqti
69,5 soat (to‘xtovsiz)
Jami ishtirokchilar soni
854 nafar shaxmatchi
O‘ynalgan jami partiyalar
12 445 ta uchrashuv
Umumiy mukofot jamg‘armasi
100 000 AQSH dollari
Eski rekord qanday edi? Bundan oldingi dunyo rekordi nigeriyalik mashhur shaxmatchi Tunde Onakoyaga tegishli edi. U Nyu-Yorkning ramzi hisoblangan Tayms-skver maydonida 64 soat davomida to‘xtovsiz shaxmat o‘ynab, Ginnesning rekordlar kitobidan joy olgandi. Limadagi marafon esa bu ko‘rsatkichni naqd 5,5 soatga yangilab, mutlaq yetakchilikni tortib oldi.
Tashkilotchi nima deydi?
Rekord ortida turgan asosiy shaxs — Vadim Rosenstein ushbu ulkan yutuq va taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi:
«Boshida hamma narsa mukammal bo‘lmagani ham meni xursand qiladi. Yangi narsa yaratishning go‘zalligi ham shunda. Biz hali ko‘p narsalarni o‘rganishimiz kerak va buni faqat amaliyot orqali uddalaymiz.
O‘tgan bir necha kun ichida men minglab baxtli yuzlarni ko‘rdim. Bu tabassumlar menga shaxmatni butun dunyo bo‘ylab rivojlantirishga kuch beradi».
Bu kabi yirik loyihalar nafaqat inson irodasining cheksiz imkoniyatlarini ko‘rsatib beradi, balki shaxmat sportini dunyo miqyosida ommalashtirishda juda katta drayver vazifasini o‘taydi. Limadagi 69,5 soatlik marafon endilikda dunyo shaxmat olami uchun yangi marra va katta chaqiriqdir.
…