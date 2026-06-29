Osiyodagi kibermarkazlarda ayollarni ishga aldab chaqirib, qiynoqqa va zo‘ravonlikka solishgani aniqlandi

·27·Dunyo
Osiyodagi kibermarkazlarda ayollarni ishga aldab chaqirib, qiynoqqa va zo‘ravonlikka solishgani aniqlandi

Janubi-Sharqiy Osiyodagi yashirin kiberfiribgarlik markazlarida minglab ayollar o‘z xohishiga qarshi ushlab turilgani va jinoiy ishlarga jalb qilingani aniqlandi. Kambodja, Myanma hamda Laosda o‘tkazilgan amaliyotlar vaqtida bir qancha jabrlanuvchilar ozod etilgan.

Ayollar bu joylarga asosan ishga joylashtirish haqidagi soxta e’lonlar orqali jalb qilingan. Ularga yaxshi maosh, qulay sharoit va rasmiy ish va’da qilingan, ammo keyinchalik internetda odamlarni aldash va pullarini o‘zlashtirishga majburlangan.

Topshiriqni bajarishdan bosh tortganlar kaltaklangan, qiynoqqa solingan yoki tahdid qilingan. Ayrim holatlarda ayollarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etilgani va ular boshqa guruhlarga sotilgani haqida ham ma’lumotlar bor.

Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar ushbu tarmoqlarni boshqargan shaxslarni aniqlash va jabrlanuvchilarni o‘z mamlakatlariga qaytarish bo‘yicha ish olib bormoqda.

CambodiaMyanmarLaos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meksikada sirli “Betmen” o‘g‘rilarni ustunlarga bog‘lab ketmoqdaMeksikada sirli “Betmen” o‘g‘rilarni ustunlarga bog‘lab ketmoqdaKecha, 22:13Neymar zilziladan jabrlanganlarga 250 ming dollar xayriya qildiNeymar zilziladan jabrlanganlarga 250 ming dollar xayriya qildiKecha, 22:04Qirg‘iziston va Qozog‘iston 49 yilga yer almashishga kelishib oldiQirg‘iziston va Qozog‘iston 49 yilga yer almashishga kelishib oldiKecha, 20:03Karimovning qirg‘izlarga «sovg‘asi» yoxud Akayevning haykal qo‘yish istagiKarimovning qirg‘izlarga «sovg‘asi» yoxud Akayevning haykal qo‘yish istagiKecha, 19:42Germaniyadagi otishma 5 kishining umriga zomin bo‘ldiGermaniyadagi otishma 5 kishining umriga zomin bo‘ldiKecha, 19:22Makronning yangi qiyofasi Filipponing achchiq haziliga nishon bo‘ldiMakronning yangi qiyofasi Filipponing achchiq haziliga nishon bo‘ldiKecha, 19:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi