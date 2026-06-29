Jeep Yevropa bozori uchun uchta yangi yoʻltanlamas, jumladan Xitoy bilan hamkorlikdagi modelni taqdim etadi
Amerikaning mashhur Jeep brendi yaqin toʻrt yil ichida Yevropa boʻlinmasini tubdan isloh qilishni rejalashtirmoqda. Kompaniya mintaqaviy savdo hajmini sezilarli darajada oshirish maqsadida uchta yangi modelni sotuvga chiqaradi. Autocar nashri xabariga koʻra, ushbu yangiliklar orasida Xitoyning Dongfeng kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan yirik flagman yoʻltanlamas hamda Yevropa yoʻllari uchun maxsus moslashtirilgan ikkita ixcham krossover oʻrin olgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi modellar qatori Jeep brendining Stellantis konsernidagi strategik oʻrnini mustahkamlashga xizmat qiladi. Mazkur avtomobillarning barchasi "multi-energy" platformasida yaratilib, ham ichki yonuv dvigateli, ham elektr quvvati bilan harakatlanish imkoniyatiga ega boʻladi. Eng muhimi, har bir model uchun 4x4 toʻliq uzatmali tizim varianti taqdim etiladi, bu esa brendning yoʻltanlamaslik anʼanalarini saqlab qolishga yordam beradi.
Yevropa uchun maxsus yondashuvJeep kompaniyasining Yevropadagi boʻlinmasi rahbari Fabio Catone soʻzlariga koʻra, yangi modellar brendning asosiy ustunlari — chidamlilik, xavfsizlik va koʻp funksiyalilik tamoyillariga asoslanadi. Ilgari brend asosan AQSH bozori uchun moʻljallangan modellarni Yevropaga olib kelgan boʻlsa, endilikda strategiya oʻzgardi. Yangi lineykada faqatgina Compass modeli AQSH bilan umumiy boʻlishi kutilmoqda, qolgan barcha avtomobillar yevropalik xaridorlarning didi va ehtiyojlaridan kelib chiqib loyihalanadi.
Kompaniya B-segmentida ikkita yangi krossoverni taqdim etadi. Ulardan biri hozirgi Avenger modelidan kengroq va koʻproq "yoʻltanlamas" uslubida boʻladi. Ikkinchisi esa oʻlchamlari boʻyicha C-segmentiga yaqinlashib, Compass modelidan bir pogʻona pastda joylashadi. Har ikkala krossover Stellantis guruhining yangi STLA One platformasida quriladi va bevosita Yevropadagi zavodlarda ishlab chiqariladi.
Xitoy bilan hamkorlik va global maqsadlarEng qiziqarli yangiliklardan biri — Jeep flagmanining Xitoyning Dongfeng kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilishidir. Bu qadam brendga ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish va zamonaviy texnologiyalarni tezroq joriy etish imkonini beradi. Ushbu yirik yoʻltanlamas Jeep brendining Yevropadagi eng hashamatli va quvvatli modeli boʻlishi kutilmoqda.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Jeep modellari, xususan Compass va Grand Cherokee kabi modellar oʻz oʻrniga ega. Yevropa bozori uchun moʻljallangan yangi, tejamkor va ixcham krossoverlarning paydo boʻlishi kelgusida bizning mintaqamizdagi krossoverlar segmentiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazishi mumkin, chunki Yevropa spesifikatsiyasidagi modellar koʻpincha MDH bozorlariga ham kirib keladi.
Jeep brendi oʻzining tarixiy off-road merosini saqlab qolgan holda, zamonaviy shahar sharoitlariga moslashishga intilmoqda. Avenger modelining "Yil avtomobili" deb topilgani va yuqori savdo koʻrsatkichlari brendning toʻgʻri yoʻnalishda ekanligini koʻrsatdi. Yangi modellar esa ushbu muvaffaqiyatni mustahkamlab, Jeep brendini Yevropadagi yetakchi krossover ishlab chiqaruvchilardan biriga aylantirishi lozim.
…