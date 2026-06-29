Jeep Yevropa bozori uchun uchta yangi yoʻltanlamas, jumladan Xitoy bilan hamkorlikdagi modelni taqdim etadi

·0·Avto
Jeep Yevropa bozori uchun uchta yangi yoʻltanlamas, jumladan Xitoy bilan hamkorlikdagi modelni taqdim etadi

Amerikaning mashhur Jeep brendi yaqin toʻrt yil ichida Yevropa boʻlinmasini tubdan isloh qilishni rejalashtirmoqda. Kompaniya mintaqaviy savdo hajmini sezilarli darajada oshirish maqsadida uchta yangi modelni sotuvga chiqaradi. Autocar nashri xabariga koʻra, ushbu yangiliklar orasida Xitoyning Dongfeng kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan yirik flagman yoʻltanlamas hamda Yevropa yoʻllari uchun maxsus moslashtirilgan ikkita ixcham krossover oʻrin olgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi modellar qatori Jeep brendining Stellantis konsernidagi strategik oʻrnini mustahkamlashga xizmat qiladi. Mazkur avtomobillarning barchasi "multi-energy" platformasida yaratilib, ham ichki yonuv dvigateli, ham elektr quvvati bilan harakatlanish imkoniyatiga ega boʻladi. Eng muhimi, har bir model uchun 4x4 toʻliq uzatmali tizim varianti taqdim etiladi, bu esa brendning yoʻltanlamaslik anʼanalarini saqlab qolishga yordam beradi.

Yevropa uchun maxsus yondashuv

Jeep kompaniyasining Yevropadagi boʻlinmasi rahbari Fabio Catone soʻzlariga koʻra, yangi modellar brendning asosiy ustunlari — chidamlilik, xavfsizlik va koʻp funksiyalilik tamoyillariga asoslanadi. Ilgari brend asosan AQSH bozori uchun moʻljallangan modellarni Yevropaga olib kelgan boʻlsa, endilikda strategiya oʻzgardi. Yangi lineykada faqatgina Compass modeli AQSH bilan umumiy boʻlishi kutilmoqda, qolgan barcha avtomobillar yevropalik xaridorlarning didi va ehtiyojlaridan kelib chiqib loyihalanadi.

Kompaniya B-segmentida ikkita yangi krossoverni taqdim etadi. Ulardan biri hozirgi Avenger modelidan kengroq va koʻproq "yoʻltanlamas" uslubida boʻladi. Ikkinchisi esa oʻlchamlari boʻyicha C-segmentiga yaqinlashib, Compass modelidan bir pogʻona pastda joylashadi. Har ikkala krossover Stellantis guruhining yangi STLA One platformasida quriladi va bevosita Yevropadagi zavodlarda ishlab chiqariladi.

Xitoy bilan hamkorlik va global maqsadlar

Eng qiziqarli yangiliklardan biri — Jeep flagmanining Xitoyning Dongfeng kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilishidir. Bu qadam brendga ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish va zamonaviy texnologiyalarni tezroq joriy etish imkonini beradi. Ushbu yirik yoʻltanlamas Jeep brendining Yevropadagi eng hashamatli va quvvatli modeli boʻlishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Jeep modellari, xususan Compass va Grand Cherokee kabi modellar oʻz oʻrniga ega. Yevropa bozori uchun moʻljallangan yangi, tejamkor va ixcham krossoverlarning paydo boʻlishi kelgusida bizning mintaqamizdagi krossoverlar segmentiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazishi mumkin, chunki Yevropa spesifikatsiyasidagi modellar koʻpincha MDH bozorlariga ham kirib keladi.

Jeep brendi oʻzining tarixiy off-road merosini saqlab qolgan holda, zamonaviy shahar sharoitlariga moslashishga intilmoqda. Avenger modelining "Yil avtomobili" deb topilgani va yuqori savdo koʻrsatkichlari brendning toʻgʻri yoʻnalishda ekanligini koʻrsatdi. Yangi modellar esa ushbu muvaffaqiyatni mustahkamlab, Jeep brendini Yevropadagi yetakchi krossover ishlab chiqaruvchilardan biriga aylantirishi lozim.

JeepStellantisDongfengYoʻltanlamasAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Porsche yangi 520 ot kuchi va 375 ming dollarlik poyga avtomobili yaratdiPorsche yangi 520 ot kuchi va 375 ming dollarlik poyga avtomobili yaratdiKecha, 20:00Yangi avlod BMW X5 butunlay oʻzgacha dizaynda taqdim etiladi: ilk suratlar eʼlon qilindiYangi avlod BMW X5 butunlay oʻzgacha dizaynda taqdim etiladi: ilk suratlar eʼlon qilindiKecha, 16:51Volkswagen avtomobillari logotiplari oʻgʻrilar nishonida: Muammo oʻn yildirki yechilmayaptiVolkswagen avtomobillari logotiplari oʻgʻrilar nishonida: Muammo oʻn yildirki yechilmayaptiKecha, 15:53O‘zbekistonda avtomobillar soni 4,9 milliondan oshdiO‘zbekistonda avtomobillar soni 4,9 milliondan oshdiKecha, 14:44Tesla oʻlim bilan bogʻliq YTH boʻyicha sud daʼvosini hal qildi: FSD tizimi nazorat ostidaTesla oʻlim bilan bogʻliq YTH boʻyicha sud daʼvosini hal qildi: FSD tizimi nazorat ostidaKecha, 11:56Mercedes-Benz inqiroz yoqasida: Xodimlar koʻproq ishlab, kamroq haq olishi mumkinMercedes-Benz inqiroz yoqasida: Xodimlar koʻproq ishlab, kamroq haq olishi mumkinKecha, 11:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik