Janubiy Koreya RAMageddon xavfiga qarshi 550 milliard dollar investitsiya kiritadi
Janubiy Koreyaning texnologik gigantlari global miqyosda kuzatilayotgan xotira chiplari tanqisligi yoki soha tili bilan aytganda “RAMageddon” inqirozini yumshatish maqsadida ulkan loyihaga qo’l urmoqda. Samsung va SK Hynix kompaniyalari mamlakatning janubi-g’arbiy hududida to’rtta yangi yarimo’tkazgichlar zavodini qurish uchun 518 milliard dollar miqdorida mablag’ ajratishini e’lon qildi. Ushbu qadam sun’iy intellekt (AI) texnologiyalarining jadal rivojlanishi ortidan yuzaga kelgan chiplarga bo’lgan mislsiz talabni qondirishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Dushanba kuni bo’lib o’tgan prezidentlik brifingida ta’kidlanishicha, ushbu sarmoyalar mamlakatning sun’iy intellekt, ma’lumotlar markazlari va jismoniy AI sohalarini qamrab oluvchi keng ko’lamli milliy strategiyasining bir qismidir. Rejaga ko’ra, xotira chiplari ishlab chiqarishdan tashqari, markaziy hududda yuqori o’tkazuvchanlikka ega xotira (HBM) qadoqlash xabi uchun yana 52 milliard dollar sarflanadi. Shuningdek, SK, GS va Naver kabi kompaniyalar 2035-yilgacha AI ma’lumotlar markazlarini barpo etish uchun 356 milliard dollar yo’naltiradi.
Sanoatning yangi ”uch o‑o’qi”Prezident Jae Myung Lee o’zining televideniye orqali qilgan chiqishida yarimo’tkazgichlar, jismoniy AI va ma’lumotlar markazlarini Janubiy Koreya sanoatining kelgusi davrdagi ”uch o‑o’qi” deb atadi. Uning so’zlariga ko’ra, Seul yaqinidagi mavjud texnologik hududlar o’z quvvatining chegarasiga yetgan va endilikda investitsiyalarni mamlakatning chekka hududlariga yoyish orqali iqtisodiy muvozanatni ta’minlash zarur. 2026-yil Janubiy Koreya uchun jahon bozorida “almashtirib bo’lmas” kuchga aylanish yili bo’lishi kutilmoqda.
Hozirda Samsung va SK Hynix (AQSHning Micron kompaniyasi bilan birga) AI tizimlari uchun zarur bo’lgan xotira chiplariga bo’lgan rekord darajadagi talabdan katta foyda ko’rmoqda. Biroq, “RAMageddon” deb ataluvchi global tanqislik nafaqat narxlarning oshishiga, balki yetkazib berish zanjirida jiddiy uzilishlarga ham sabab bo’lishi mumkin. Shu bois, koreyalik ishlab chiqaruvchilar ishlab chiqarish quvvatlarini oldindan kengaytirishni maqsad qilgan.
Kompaniyalarning uzoq muddatli strategiyasiSamsung kompaniyasi kelgusi o’n yillikda jami 1,7 trillion dollar sarmoya kiritishni rejalashtirgan bo’lib, shundan salmoqli qismi Gwangju va Haenam hududlaridagi yangi zavod hamda AI markazlariga yo’naltiriladi. Kompaniya vakillarining bildirishicha, ushbu hududlar energiya manbalari, suv ta’minoti va malakali ishchi kuchi kabi imtiyozli omillar tufayli tanlangan. Bu ko’rsatkichlar AQSHning Alphabet, Amazon, Meta va Microsoft kabi gigantlari joriy yilning o’zida AI infratuzilmasiga sarflaydigan 650 milliard dollaridan ham oshib ketishi mumkin.
SK Group ham o’z navbatida 1,4 trillion dollarlik uzoq muddatli yo’l xaritasini taqdim etdi. Bunda SK Hynix yarimo’tkazgichlar ishlab chiqarishni kengaytirsa, SK Telecom butun mamlakat bo’ylab 15 gigavatt quvvatga ega AI ma’lumotlar markazlarini qurishga mas’ul bo’ladi. Biroq, tahlilchilar bunday ulkan loyihalarning xavfli tomonlarini ham qayd etishmoqda.
Yarimo’tkazgich zavodlarini qurish yillar davomida vaqt talab qiladi. Asosiy xavf shundaki, zavodlar ishga tushgunga qadar bozor kon’yukturasining o’zgarishi yoki talabning pasayishi ortiqcha mahsulot to’planib qolishiga va narxlarning keskin tushib ketishiga olib kelishi mumkin. Shunga qaramay, Janubiy Koreya hukumati va korporatsiyalari kelajak texnologiyalari poygasida yetakchilikni qo’ldan boy bermaslik uchun tavakkal qilishga tayyor ko’rinadi.
…