Janubiy Koreya RAMageddon xavfiga qarshi 550 milliard dollar investitsiya kiritadi

·20·Texno
Janubiy Koreya RAMageddon xavfiga qarshi 550 milliard dollar investitsiya kiritadi

Janubiy Koreyaning texnologik gigantlari global miqyosda kuzatilayotgan xotira chiplari tanqisligi yoki soha tili bilan aytganda “RAMageddon” inqirozini yumshatish maqsadida ulkan loyihaga qo’l urmoqda. Samsung va SK Hynix kompaniyalari mamlakatning janubi-g’arbiy hududida to’rtta yangi yarimo’tkazgichlar zavodini qurish uchun 518 milliard dollar miqdorida mablag’ ajratishini e’lon qildi. Ushbu qadam sun’iy intellekt (AI) texnologiyalarining jadal rivojlanishi ortidan yuzaga kelgan chiplarga bo’lgan mislsiz talabni qondirishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Dushanba kuni bo’lib o’tgan prezidentlik brifingida ta’kidlanishicha, ushbu sarmoyalar mamlakatning sun’iy intellekt, ma’lumotlar markazlari va jismoniy AI sohalarini qamrab oluvchi keng ko’lamli milliy strategiyasining bir qismidir. Rejaga ko’ra, xotira chiplari ishlab chiqarishdan tashqari, markaziy hududda yuqori o’tkazuvchanlikka ega xotira (HBM) qadoqlash xabi uchun yana 52 milliard dollar sarflanadi. Shuningdek, SK, GS va Naver kabi kompaniyalar 2035-yilgacha AI ma’lumotlar markazlarini barpo etish uchun 356 milliard dollar yo’naltiradi.

Sanoatning yangi ”uch o‑o’qi”

Prezident Jae Myung Lee o’zining televideniye orqali qilgan chiqishida yarimo’tkazgichlar, jismoniy AI va ma’lumotlar markazlarini Janubiy Koreya sanoatining kelgusi davrdagi ”uch o‑o’qi” deb atadi. Uning so’zlariga ko’ra, Seul yaqinidagi mavjud texnologik hududlar o’z quvvatining chegarasiga yetgan va endilikda investitsiyalarni mamlakatning chekka hududlariga yoyish orqali iqtisodiy muvozanatni ta’minlash zarur. 2026-yil Janubiy Koreya uchun jahon bozorida “almashtirib bo’lmas” kuchga aylanish yili bo’lishi kutilmoqda.

Hozirda Samsung va SK Hynix (AQSHning Micron kompaniyasi bilan birga) AI tizimlari uchun zarur bo’lgan xotira chiplariga bo’lgan rekord darajadagi talabdan katta foyda ko’rmoqda. Biroq, “RAMageddon” deb ataluvchi global tanqislik nafaqat narxlarning oshishiga, balki yetkazib berish zanjirida jiddiy uzilishlarga ham sabab bo’lishi mumkin. Shu bois, koreyalik ishlab chiqaruvchilar ishlab chiqarish quvvatlarini oldindan kengaytirishni maqsad qilgan.

Kompaniyalarning uzoq muddatli strategiyasi

Samsung kompaniyasi kelgusi o’n yillikda jami 1,7 trillion dollar sarmoya kiritishni rejalashtirgan bo’lib, shundan salmoqli qismi Gwangju va Haenam hududlaridagi yangi zavod hamda AI markazlariga yo’naltiriladi. Kompaniya vakillarining bildirishicha, ushbu hududlar energiya manbalari, suv ta’minoti va malakali ishchi kuchi kabi imtiyozli omillar tufayli tanlangan. Bu ko’rsatkichlar AQSHning Alphabet, Amazon, Meta va Microsoft kabi gigantlari joriy yilning o’zida AI infratuzilmasiga sarflaydigan 650 milliard dollaridan ham oshib ketishi mumkin.

SK Group ham o’z navbatida 1,4 trillion dollarlik uzoq muddatli yo’l xaritasini taqdim etdi. Bunda SK Hynix yarimo’tkazgichlar ishlab chiqarishni kengaytirsa, SK Telecom butun mamlakat bo’ylab 15 gigavatt quvvatga ega AI ma’lumotlar markazlarini qurishga mas’ul bo’ladi. Biroq, tahlilchilar bunday ulkan loyihalarning xavfli tomonlarini ham qayd etishmoqda.

Yarimo’tkazgich zavodlarini qurish yillar davomida vaqt talab qiladi. Asosiy xavf shundaki, zavodlar ishga tushgunga qadar bozor kon’yukturasining o’zgarishi yoki talabning pasayishi ortiqcha mahsulot to’planib qolishiga va narxlarning keskin tushib ketishiga olib kelishi mumkin. Shunga qaramay, Janubiy Koreya hukumati va korporatsiyalari kelajak texnologiyalari poygasida yetakchilikni qo’ldan boy bermaslik uchun tavakkal qilishga tayyor ko’rinadi.

SamsungSK HynixYarimo’tkazgichSun’iy IntellektJanubiy Koreya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Waymo va Uber hamkorligi yakunlandi: Feniksda robotaksilar xizmati toʻxtatildiWaymo va Uber hamkorligi yakunlandi: Feniksda robotaksilar xizmati toʻxtatildiKecha, 23:59Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Rekord darajadagi yorqinlik va kuchli akkumulyatorSamsung Galaxy Watch Ultra 2: Rekord darajadagi yorqinlik va kuchli akkumulyatorKecha, 23:29Kaliforniya hukumati Anthropic bilan kelishuv tuzdi: Claude endi yarim narxdaKaliforniya hukumati Anthropic bilan kelishuv tuzdi: Claude endi yarim narxdaKecha, 23:22Apple kompaniyasi Mac Studio uchun yangi M5 Ultra va M7 Ultra chiplarini tayyorlamoqdaApple kompaniyasi Mac Studio uchun yangi M5 Ultra va M7 Ultra chiplarini tayyorlamoqdaKecha, 22:57Sunʼiy intellekt reytinglari yetakchisi Arena 100 million dollarlik biznesga aylandiSunʼiy intellekt reytinglari yetakchisi Arena 100 million dollarlik biznesga aylandiKecha, 22:54Dasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardiDasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardiKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi