Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Rekord darajadagi yorqinlik va kuchli akkumulyator

·23·Texno
Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Rekord darajadagi yorqinlik va kuchli akkumulyator

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining navbatdagi flagman aqlli soati — Galaxy Watch Ultra 2 ustida qizgʻin ish olib bormoqda. Tarmoqlarda tarqalgan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, yangi qurilma nafaqat brendning, balki butun bozordagi eng ilgʻor displey va avtonomlik koʻrsatkichlariga ega boʻlishi kutilmoqda. Tashqi dizayndagi oʻzgarishlar minimal boʻlishiga qaramay, ichki texnik yangilanishlar foydalanuvchilar uchun haqiqiy sovgʻa boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli insayder Ice Universe taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, Galaxy Watch Ultra 2 modelining asosiy oʻziga xosligi uning AMOLED displeyi boʻladi. Qurilmaning maksimal yorqinligi rekord darajadagi 5000 nitga yetishi taxmin qilinmoqda. Taqqoslash uchun, hozirgi birinchi avlod Galaxy Watch Ultra modeli 3000 nit yorqinlikka ega, Garmin Fenix 8 Pro modelida esa bu koʻrsatkich 4500 nitni tashkil etadi. Bu yangilik soatdan hatto tik quyosh nuri ostida ham hech qanday qiyinchiliksiz foydalanish imkonini beradi.

Yangi avlod displey texnologiyasi

Samsung ushbu natijaga erishish uchun MWC 2025 koʻrgazmasida namoyish etilgan yangi OCF OLED panelidan foydalanishni rejalashtirgan. Samsung Display boʻlinmasi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu panellar avvalgilariga qaraganda 20 foizga yupqaroq va sezilarli darajada energiya tejamkor hisoblanadi. Eng muhimi, displey 5000 nit yorqinlikda ishlaganda ham, avvalgi avlod panellari 3000 nitda sarflagan miqdordagi energiyani isteʼmol qiladi.

Yana bir muhim yangilanish qurilmaning quvvat manbai bilan bogʻliq. Maʼlum qilinishicha, akkumulyator sigʻimi 590 mA·soatdan 800 mA·soatga oshiriladi. Bu qariyb 36 foizlik oʻsish deganidir. Energiya tejamkor displey va kattaroq batareya kombinatsiyasi soatning bir marta quvvatlanishda ishlash vaqtini hozirgi 60 soatdan uch-toʻrt kungacha uzaytirishi mumkin. Bu esa faol hayot tarzi tarafdorlari va sayohatchilar uchun juda muhim koʻrsatkichdir.

Chidamlilik va taqdimot sanasi

Galaxy Watch Ultra 2 ekstremal sharoitlar uchun moʻljallangan boʻlib, u IP69K standarti boʻyicha himoyalangan va 10 ATM suv oʻtkazmaslik darajasini saqlab qoladi. Bu soat bilan nafaqat dush qabul qilish, balki ochiq suv havzalarida shoʻngʻish ham xavfsiz ekanligini anglatadi. Qurilma oʻzining mustahkam korpusi va yuqori texnologik imkoniyatlari bilan bozordagi asosiy raqobatchisi boʻlgan Apple Watch Ultra bilan jiddiy raqobatga kirishadi.

Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, yangi aqlli soatning rasmiy taqdimoti joriy yilning 22-iyul kuni boʻlib oʻtadi. Shu kuni Samsung oʻzining yangi buklamafonlari — Galaxy Flip 8, Galaxy Fold 8 va Galaxy Fold 8 Ultra modellarini ham keng omma eʼtiboriga havola qilishi kutilmoqda. Mazkur tadbir brendning 2025-yildagi eng yirik texnologik namoyishlaridan biri boʻlishi shubhasiz.

Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, ushbu xabarlarni tarqatgan Ice Universe avval ham iPhone X dizayni, iPhone 14 oʻzgarishlari va Samsung kompaniyasining 200 megapikselli datchiklari haqida aniq maʼlumotlarni birinchilardan boʻlib eʼlon qilgan. Uning Samsung kompaniyasining tadqiqot va ishlanmalar boʻlimidagi manbalari odatda ishonchli maʼlumotlarni taqdim etishi bilan tanilgan.

SamsungGalaxy Watch Ultra 2Smart-soatTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Waymo va Uber hamkorligi yakunlandi: Feniksda robotaksilar xizmati toʻxtatildiWaymo va Uber hamkorligi yakunlandi: Feniksda robotaksilar xizmati toʻxtatildiKecha, 23:59Janubiy Koreya RAMageddon xavfiga qarshi 550 milliard dollar investitsiya kiritadiJanubiy Koreya RAMageddon xavfiga qarshi 550 milliard dollar investitsiya kiritadiKecha, 23:25Kaliforniya hukumati Anthropic bilan kelishuv tuzdi: Claude endi yarim narxdaKaliforniya hukumati Anthropic bilan kelishuv tuzdi: Claude endi yarim narxdaKecha, 23:22Apple kompaniyasi Mac Studio uchun yangi M5 Ultra va M7 Ultra chiplarini tayyorlamoqdaApple kompaniyasi Mac Studio uchun yangi M5 Ultra va M7 Ultra chiplarini tayyorlamoqdaKecha, 22:57Sunʼiy intellekt reytinglari yetakchisi Arena 100 million dollarlik biznesga aylandiSunʼiy intellekt reytinglari yetakchisi Arena 100 million dollarlik biznesga aylandiKecha, 22:54Dasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardiDasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardiKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi