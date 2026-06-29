Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Rekord darajadagi yorqinlik va kuchli akkumulyator
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining navbatdagi flagman aqlli soati — Galaxy Watch Ultra 2 ustida qizgʻin ish olib bormoqda. Tarmoqlarda tarqalgan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, yangi qurilma nafaqat brendning, balki butun bozordagi eng ilgʻor displey va avtonomlik koʻrsatkichlariga ega boʻlishi kutilmoqda. Tashqi dizayndagi oʻzgarishlar minimal boʻlishiga qaramay, ichki texnik yangilanishlar foydalanuvchilar uchun haqiqiy sovgʻa boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli insayder Ice Universe taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, Galaxy Watch Ultra 2 modelining asosiy oʻziga xosligi uning AMOLED displeyi boʻladi. Qurilmaning maksimal yorqinligi rekord darajadagi 5000 nitga yetishi taxmin qilinmoqda. Taqqoslash uchun, hozirgi birinchi avlod Galaxy Watch Ultra modeli 3000 nit yorqinlikka ega, Garmin Fenix 8 Pro modelida esa bu koʻrsatkich 4500 nitni tashkil etadi. Bu yangilik soatdan hatto tik quyosh nuri ostida ham hech qanday qiyinchiliksiz foydalanish imkonini beradi.
Yangi avlod displey texnologiyasiSamsung ushbu natijaga erishish uchun MWC 2025 koʻrgazmasida namoyish etilgan yangi OCF OLED panelidan foydalanishni rejalashtirgan. Samsung Display boʻlinmasi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu panellar avvalgilariga qaraganda 20 foizga yupqaroq va sezilarli darajada energiya tejamkor hisoblanadi. Eng muhimi, displey 5000 nit yorqinlikda ishlaganda ham, avvalgi avlod panellari 3000 nitda sarflagan miqdordagi energiyani isteʼmol qiladi.
Yana bir muhim yangilanish qurilmaning quvvat manbai bilan bogʻliq. Maʼlum qilinishicha, akkumulyator sigʻimi 590 mA·soatdan 800 mA·soatga oshiriladi. Bu qariyb 36 foizlik oʻsish deganidir. Energiya tejamkor displey va kattaroq batareya kombinatsiyasi soatning bir marta quvvatlanishda ishlash vaqtini hozirgi 60 soatdan uch-toʻrt kungacha uzaytirishi mumkin. Bu esa faol hayot tarzi tarafdorlari va sayohatchilar uchun juda muhim koʻrsatkichdir.
Chidamlilik va taqdimot sanasiGalaxy Watch Ultra 2 ekstremal sharoitlar uchun moʻljallangan boʻlib, u IP69K standarti boʻyicha himoyalangan va 10 ATM suv oʻtkazmaslik darajasini saqlab qoladi. Bu soat bilan nafaqat dush qabul qilish, balki ochiq suv havzalarida shoʻngʻish ham xavfsiz ekanligini anglatadi. Qurilma oʻzining mustahkam korpusi va yuqori texnologik imkoniyatlari bilan bozordagi asosiy raqobatchisi boʻlgan Apple Watch Ultra bilan jiddiy raqobatga kirishadi.
Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, yangi aqlli soatning rasmiy taqdimoti joriy yilning 22-iyul kuni boʻlib oʻtadi. Shu kuni Samsung oʻzining yangi buklamafonlari — Galaxy Flip 8, Galaxy Fold 8 va Galaxy Fold 8 Ultra modellarini ham keng omma eʼtiboriga havola qilishi kutilmoqda. Mazkur tadbir brendning 2025-yildagi eng yirik texnologik namoyishlaridan biri boʻlishi shubhasiz.
Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, ushbu xabarlarni tarqatgan Ice Universe avval ham iPhone X dizayni, iPhone 14 oʻzgarishlari va Samsung kompaniyasining 200 megapikselli datchiklari haqida aniq maʼlumotlarni birinchilardan boʻlib eʼlon qilgan. Uning Samsung kompaniyasining tadqiqot va ishlanmalar boʻlimidagi manbalari odatda ishonchli maʼlumotlarni taqdim etishi bilan tanilgan.
…