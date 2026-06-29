Aktrisalik mahorati bilan tanilgan Xonzoda Do‘stova o‘zining “Shinanay” qo‘shig‘i bilan lol qoldirdi!

·16·Madaniyat
Aktrisalik mahorati bilan tanilgan Xonzoda Do‘stova o‘zining “Shinanay” qo‘shig‘i bilan lol qoldirdi!

O‘z ovozi va ijodiy ishlari bilan muxlislar e’tiborini qozongan Xonzoda Do‘stova yangi qo‘shig‘ini taqdim etishini ma’lum qildi.

Xonanda "Shinanay" deb nomlangan yangi taronasining premerasi bugun soat 19:00 da bo‘lib o‘tishini e’lon qildi. Yangi qo‘shiq haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar tomonidan qiziqish bilan kutib olinmoqda.

Xonzoda Do‘stova nafaqat qo‘shiqchilik, balki aktyorlik yo‘nalishidagi ishlari bilan ham tomoshabinlarga tanish. Uning muxlislari yangi tarona premerasi oldidan xonandaga omad va muvaffaqiyat tilamoqda.

Xonzoda Do‘stovaShinanay
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afsonaviy rus xonandasi Alla Pugachyova sahnani tark etdimi? Vakili xabarlarga izoh berdiAfsonaviy rus xonandasi Alla Pugachyova sahnani tark etdimi? Vakili xabarlarga izoh berdiKecha, 19:04Xonzoda Do‘stova "Shinanay" premyerasini o‘zgacha tarzda nishonladi (video)Xonzoda Do‘stova "Shinanay" premyerasini o‘zgacha tarzda nishonladi (video)Kecha, 17:07Kinobiznesda yangilik: «Xavfni tahlil etish» tizimi joriy etildiKinobiznesda yangilik: «Xavfni tahlil etish» tizimi joriy etildiKecha, 14:40Qaysi xonanda bir soatda 24 million dollar ishlagan?Qaysi xonanda bir soatda 24 million dollar ishlagan?Kecha, 02:28Teylor Svift va Trevis Kels muhabbati haqida kutilmagan haqiqatlar ochildiTeylor Svift va Trevis Kels muhabbati haqida kutilmagan haqiqatlar ochildi28.06, 22:47Ozoda Nursaidovaning "Lada" klipidagi Shabnam 17 yoshni qarshi oldiOzoda Nursaidovaning "Lada" klipidagi Shabnam 17 yoshni qarshi oldi28.06, 17:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...