Aktrisalik mahorati bilan tanilgan Xonzoda Do‘stova o‘zining “Shinanay” qo‘shig‘i bilan lol qoldirdi!
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘z ovozi va ijodiy ishlari bilan muxlislar e’tiborini qozongan Xonzoda Do‘stova yangi qo‘shig‘ini taqdim etishini ma’lum qildi.
Xonanda "Shinanay" deb nomlangan yangi taronasining premerasi bugun soat 19:00 da bo‘lib o‘tishini e’lon qildi. Yangi qo‘shiq haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar tomonidan qiziqish bilan kutib olinmoqda.
Xonzoda Do‘stova nafaqat qo‘shiqchilik, balki aktyorlik yo‘nalishidagi ishlari bilan ham tomoshabinlarga tanish. Uning muxlislari yangi tarona premerasi oldidan xonandaga omad va muvaffaqiyat tilamoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…