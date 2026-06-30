Renault 5 Turbo 3E: G'ildirak ichidagi motorlar texnologiyasida inqilob
Fransiyaning Renault kompaniyasi oʻzining afsonaviy modelining zamonaviy talqini boʻlmish Renault 5 Turbo 3E elektromobilini ishlab chiqarishga tayyorlamoqda. Ushbu loyihaning eng asosiy oʻziga xosligi shundaki, u Yevropada gʻildirak ichiga oʻrnatilgan motorlar (IWM) texnologiyasi bilan jihozlangan birinchi ommaviy avtomobil boʻladi. Protean Electric kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu innovatsion yechim avtomobilsozlik sanoatida yangi sahifa ochishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Protean Electric muhandislari gʻildirak ichidagi motorlar texnologiyasi ustida qariyb 17 yildan beri ish olib bormoqda. Uzoq yillik izlanishlar natijasida Protean muhandislari bunday tizimlarning asosiy kamchiliklari — osilmagan massa (unsprung mass), suv va chang kirishi, tormoz tizimi bilan integratsiya hamda issiqlik boshqaruvi kabi muammolarga yechim topishga muvaffaq boʻlishdi. Renault 5 Turbo 3E modeli 2027-yilning boshida sotuvga chiqishi rejalashtirilgan.
Texnik imkoniyatlar va quvvatYangi Renault 5 Turbo 3E orqa gʻildirakli uzatma tizimiga ega boʻlib, jami 550 ot kuchiga teng quvvatni taqdim etadi. Avtomobilning tortish kuchi esa hayratlanarli darajada yuqori — 3540 funt-funt (taxminan 4800 Nm). Uzunligi 4 metr boʻlgan ushbu ixcham xatchbek soatiga 100 km tezlikka 3,5 soniyadan kamroq vaqt ichida erishadi. Bu koʻrsatkichlar koʻplab zamonaviy superkarlar bilan raqobatlasha olishini anglatadi.
Protean va Alpine muhandislarining hamkorligi natijasida yaratilgan ushbu motorlar avtomobilning butun xizmat muddati davomida (taxminan 300 ming kilometrdan ortiq) ishlashga moʻljallangan. Ular chuqur yoʻl oʻnqir-choʻnqirlari, kuchli tebranishlar va hatto bordyurga urilish kabi ekstremal holatlarga bardoshli qilib ishlangan. Har bir gʻildirak moduli oʻzining shaxsiy invertoriga ega boʻlib, bu tizimning samaradorligini oshiradi.
Innovatsion yechimlar va tormoz tizimiGʻildirak ichidagi motorlarning asosiy muammosi boʻlgan ogʻirlik masalasini hal qilish uchun Lotus Engineering mutaxassislari jalb qilindi. Oʻtkazilgan tadqiqotlar shuni koʻrsatdiki, gʻildirakning qoʻshimcha vazni keltirib chiqaradigan noqulayliklarni osma tizimni (podveska) qattiqroq sozlash orqali bartaraf etish mumkin. Bu esa avtomobilning yoʻlda barqaror turishini va boshqaruvchanlikni saqlab qoladi.
Tormoz tizimi masalasida Protean 2011-yildan beri Alcon kompaniyasi bilan hamkorlik qilib kelmoqda. Yangi tizimda tormoz diski toʻgʻridan-toʻgʻri motor blokiga, support esa osma tizimga mahkamlanadi. Sinovlar shuni koʻrsatdiki, ushbu yechim anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli avtomobillarning tormozlash samaradorligidan aslo qolishmaydi va 3,5 tonnagacha boʻlgan transport vositalari uchun ham mos keladi.
Protean hozirda 320 dan ortiq patentga ega boʻlib, ularning texnologiyalari nafaqat yengil avtomobillar, balki tijorat transporti va avtonom harakatlanuvchi vositalar uchun ham moʻljallangan. Xususan, kompaniya Protean360+ modulini ham taqdim etgan boʻlib, u gʻildirakning 360 darajaga burilishiga imkon beradi. Bu esa kelajakda shahar ichida harakatlanuvchi transport vositalarining manevr qobiliyatini mislsiz darajaga koʻtaradi.
…