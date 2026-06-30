Renault 5 Turbo 3E: G'ildirak ichidagi motorlar texnologiyasida inqilob

·27·Avto
Renault 5 Turbo 3E: G'ildirak ichidagi motorlar texnologiyasida inqilob

Fransiyaning Renault kompaniyasi oʻzining afsonaviy modelining zamonaviy talqini boʻlmish Renault 5 Turbo 3E elektromobilini ishlab chiqarishga tayyorlamoqda. Ushbu loyihaning eng asosiy oʻziga xosligi shundaki, u Yevropada gʻildirak ichiga oʻrnatilgan motorlar (IWM) texnologiyasi bilan jihozlangan birinchi ommaviy avtomobil boʻladi. Protean Electric kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu innovatsion yechim avtomobilsozlik sanoatida yangi sahifa ochishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Protean Electric muhandislari gʻildirak ichidagi motorlar texnologiyasi ustida qariyb 17 yildan beri ish olib bormoqda. Uzoq yillik izlanishlar natijasida Protean muhandislari bunday tizimlarning asosiy kamchiliklari — osilmagan massa (unsprung mass), suv va chang kirishi, tormoz tizimi bilan integratsiya hamda issiqlik boshqaruvi kabi muammolarga yechim topishga muvaffaq boʻlishdi. Renault 5 Turbo 3E modeli 2027-yilning boshida sotuvga chiqishi rejalashtirilgan.

Texnik imkoniyatlar va quvvat

Yangi Renault 5 Turbo 3E orqa gʻildirakli uzatma tizimiga ega boʻlib, jami 550 ot kuchiga teng quvvatni taqdim etadi. Avtomobilning tortish kuchi esa hayratlanarli darajada yuqori — 3540 funt-funt (taxminan 4800 Nm). Uzunligi 4 metr boʻlgan ushbu ixcham xatchbek soatiga 100 km tezlikka 3,5 soniyadan kamroq vaqt ichida erishadi. Bu koʻrsatkichlar koʻplab zamonaviy superkarlar bilan raqobatlasha olishini anglatadi.

Protean va Alpine muhandislarining hamkorligi natijasida yaratilgan ushbu motorlar avtomobilning butun xizmat muddati davomida (taxminan 300 ming kilometrdan ortiq) ishlashga moʻljallangan. Ular chuqur yoʻl oʻnqir-choʻnqirlari, kuchli tebranishlar va hatto bordyurga urilish kabi ekstremal holatlarga bardoshli qilib ishlangan. Har bir gʻildirak moduli oʻzining shaxsiy invertoriga ega boʻlib, bu tizimning samaradorligini oshiradi.

Innovatsion yechimlar va tormoz tizimi

Gʻildirak ichidagi motorlarning asosiy muammosi boʻlgan ogʻirlik masalasini hal qilish uchun Lotus Engineering mutaxassislari jalb qilindi. Oʻtkazilgan tadqiqotlar shuni koʻrsatdiki, gʻildirakning qoʻshimcha vazni keltirib chiqaradigan noqulayliklarni osma tizimni (podveska) qattiqroq sozlash orqali bartaraf etish mumkin. Bu esa avtomobilning yoʻlda barqaror turishini va boshqaruvchanlikni saqlab qoladi.

Tormoz tizimi masalasida Protean 2011-yildan beri Alcon kompaniyasi bilan hamkorlik qilib kelmoqda. Yangi tizimda tormoz diski toʻgʻridan-toʻgʻri motor blokiga, support esa osma tizimga mahkamlanadi. Sinovlar shuni koʻrsatdiki, ushbu yechim anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli avtomobillarning tormozlash samaradorligidan aslo qolishmaydi va 3,5 tonnagacha boʻlgan transport vositalari uchun ham mos keladi.

Protean hozirda 320 dan ortiq patentga ega boʻlib, ularning texnologiyalari nafaqat yengil avtomobillar, balki tijorat transporti va avtonom harakatlanuvchi vositalar uchun ham moʻljallangan. Xususan, kompaniya Protean360+ modulini ham taqdim etgan boʻlib, u gʻildirakning 360 darajaga burilishiga imkon beradi. Bu esa kelajakda shahar ichida harakatlanuvchi transport vositalarining manevr qobiliyatini mislsiz darajaga koʻtaradi.

RenaultProtean ElectricElektromobilTexnologiyaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yoqilgʻi narxini nazorat qilish tizimi: Britaniya tajribasi kutilgan natijani bermoqdami?Yoqilgʻi narxini nazorat qilish tizimi: Britaniya tajribasi kutilgan natijani bermoqdami?Bugun, 10:57JLR Xitoy bozorida qanday qilib BMW va Porsche kabi gigantlardan oʻzib ketmoqdaJLR Xitoy bozorida qanday qilib BMW va Porsche kabi gigantlardan oʻzib ketmoqdaBugun, 06:55Jeep Yevropa bozori uchun uchta yangi yoʻltanlamas, jumladan Xitoy bilan hamkorlikdagi modelni taqdim etadiJeep Yevropa bozori uchun uchta yangi yoʻltanlamas, jumladan Xitoy bilan hamkorlikdagi modelni taqdim etadiKecha, 23:58Porsche yangi 520 ot kuchi va 375 ming dollarlik poyga avtomobili yaratdiPorsche yangi 520 ot kuchi va 375 ming dollarlik poyga avtomobili yaratdiKecha, 20:00Yangi avlod BMW X5 butunlay oʻzgacha dizaynda taqdim etiladi: ilk suratlar eʼlon qilindiYangi avlod BMW X5 butunlay oʻzgacha dizaynda taqdim etiladi: ilk suratlar eʼlon qilindiKecha, 16:51Volkswagen avtomobillari logotiplari oʻgʻrilar nishonida: Muammo oʻn yildirki yechilmayaptiVolkswagen avtomobillari logotiplari oʻgʻrilar nishonida: Muammo oʻn yildirki yechilmayaptiKecha, 15:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik